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Путин призвал выполнить все сроки по строительству атомных ледоколов - РИА Новости, 22.11.2022
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Путин призвал выполнить все сроки по строительству атомных ледоколов
Путин призвал выполнить все сроки по строительству атомных ледоколов - РИА Новости, 22.11.2022
Путин призвал выполнить все сроки по строительству атомных ледоколов
Все сроки по строительству атомных ледоколов должны быть неукоснительно выдержаны, это имеет стратегическое значение для налаживания логистического маршрута в... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:43
2022-11-22T14:00
экономика
владимир путин
россия
азия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Все сроки по строительству атомных ледоколов должны быть неукоснительно выдержаны, это имеет стратегическое значение для налаживания логистического маршрута в Юго-Восточную Азию, заявил президент России Владимир Путин."По планам ледокол "Урал" преступит к выполнению задач в декабре текущего года, а ледокол "Якутия" должен быть передан флоту в конце 2024 года. Сдача еще одного ледокола этой же серии "Чукотка" намечена на 2026 год, а кроме того, в 2027 году на судоверфи "Звезда" на Дальнем Востоке должно завершится строительство сверхмощного атомного ледокола "Россия" - это действительно сверхмощный ледокол, примеров в мире этому нет. Подчеркну, указанные сроки, набранный темп работы должны быть неукоснительно выдержаны, ну, уверен, что так оно и будет", - сказал Путин на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Якутия".Он отметил, что рассчитывает на слаженность всех специалистов, смежников, предприятий и научных коллективов."Суда такого ледового класса имеют для нас стратегическое значение, они нужны для изучения и освоения Арктики, для обеспечения безопасного, устойчивого судоходства в данном регионе, для увлечения перевоза по Северному морскому пути", - подчеркнул Путин.По его словам, развитие этого транспортного коридора позволит России полнее раскрыть свой экспортный потенциал, наладить эффективный логистический маршрут, в том числе в Юго-Восточной Азии.
https://ria.ru/20221122/ural-1833345034.html
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экономика, владимир путин, россия, азия
Экономика, Владимир Путин, Россия, Азия
13:43 22.11.2022 (обновлено: 14:00 22.11.2022)
 
Путин призвал выполнить все сроки по строительству атомных ледоколов

Путин: все сроки по строительству атомных ледоколов должны быть выполнены

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Все сроки по строительству атомных ледоколов должны быть неукоснительно выдержаны, это имеет стратегическое значение для налаживания логистического маршрута в Юго-Восточную Азию, заявил президент России Владимир Путин.
"По планам ледокол "Урал" преступит к выполнению задач в декабре текущего года, а ледокол "Якутия" должен быть передан флоту в конце 2024 года. Сдача еще одного ледокола этой же серии "Чукотка" намечена на 2026 год, а кроме того, в 2027 году на судоверфи "Звезда" на Дальнем Востоке должно завершится строительство сверхмощного атомного ледокола "Россия" - это действительно сверхмощный ледокол, примеров в мире этому нет. Подчеркну, указанные сроки, набранный темп работы должны быть неукоснительно выдержаны, ну, уверен, что так оно и будет", - сказал Путин на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Якутия".
Он отметил, что рассчитывает на слаженность всех специалистов, смежников, предприятий и научных коллективов.
"Суда такого ледового класса имеют для нас стратегическое значение, они нужны для изучения и освоения Арктики, для обеспечения безопасного, устойчивого судоходства в данном регионе, для увлечения перевоза по Северному морскому пути", - подчеркнул Путин.
По его словам, развитие этого транспортного коридора позволит России полнее раскрыть свой экспортный потенциал, наладить эффективный логистический маршрут, в том числе в Юго-Восточной Азии.
Разрешаю! Путин дал команду поднять флаг на атомном ледоколе Урал - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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