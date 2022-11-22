13:43 22.11.2022 (обновлено: 14:00 22.11.2022)
Путин призвал выполнить все сроки по строительству атомных ледоколов
Путин: все сроки по строительству атомных ледоколов должны быть выполнены
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Все сроки по строительству атомных ледоколов должны быть неукоснительно выдержаны, это имеет стратегическое значение для налаживания логистического маршрута в Юго-Восточную Азию, заявил президент России Владимир Путин.
"По планам ледокол "Урал" преступит к выполнению задач в декабре текущего года, а ледокол "Якутия" должен быть передан флоту в конце 2024 года. Сдача еще одного ледокола этой же серии "Чукотка" намечена на 2026 год, а кроме того, в 2027 году на судоверфи "Звезда" на Дальнем Востоке должно завершится строительство сверхмощного атомного ледокола "Россия" - это действительно сверхмощный ледокол, примеров в мире этому нет. Подчеркну, указанные сроки, набранный темп работы должны быть неукоснительно выдержаны, ну, уверен, что так оно и будет", - сказал Путин на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Якутия".
Он отметил, что рассчитывает на слаженность всех специалистов, смежников, предприятий и научных коллективов.
"Суда такого ледового класса имеют для нас стратегическое значение, они нужны для изучения и освоения Арктики, для обеспечения безопасного, устойчивого судоходства в данном регионе, для увлечения перевоза по Северному морскому пути", - подчеркнул Путин.
По его словам, развитие этого транспортного коридора позволит России полнее раскрыть свой экспортный потенциал, наладить эффективный логистический маршрут, в том числе в Юго-Восточной Азии.