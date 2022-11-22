https://ria.ru/20221122/ledokol-1833341465.html
Россия готова сотрудничать по строительству атомных ледоколов, заявил Путин
Россия готова сотрудничать по строительству атомных ледоколов, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2022
Россия готова сотрудничать по строительству атомных ледоколов, заявил Путин
Россия, несмотря на ситуацию в мире, открыта к сотрудничеству в сфере строительства атомных ледоколов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:42
2022-11-22T13:42
2022-11-22T14:07
россия
владимир путин
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1803945580_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_934f47f231f015228ed4bb9004996954.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия, несмотря на ситуацию в мире, открыта к сотрудничеству в сфере строительства атомных ледоколов, заявил президент России Владимир Путин."Мы открыты для сотрудничества с нашими партнерами, с теми, кто хочет работать с Россией. Уверен, все задуманное, несмотря на текущие сложности, мы обязательно претворим в жизнь, для этого будем наращивать возможности нашего атомного ледокольного флота", - сказал Путин на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Якутия".Он отметил, что принципиально это надо делать за счет российских разработок и производственных мощностей, с применением отечественного оборудования и комплектующих.
https://ria.ru/20220906/ledokol-1814710199.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1803945580_609:118:2730:1709_1920x0_80_0_0_2a4886b73590b4aa0dd297b91747ac76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
13:42 22.11.2022 (обновлено: 14:07 22.11.2022)
Россия готова сотрудничать по строительству атомных ледоколов, заявил Путин
Путин: Россия открыта к сотрудничеству в сфере строительства атомных ледоколов
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия, несмотря на ситуацию в мире, открыта к сотрудничеству в сфере строительства атомных ледоколов, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы открыты для сотрудничества с нашими партнерами, с теми, кто хочет работать с Россией. Уверен, все задуманное, несмотря на текущие сложности, мы обязательно претворим в жизнь, для этого будем наращивать возможности нашего атомного ледокольного флота", - сказал Путин на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Якутия".
Он отметил, что принципиально это надо делать за счет российских разработок и производственных мощностей, с применением отечественного оборудования и комплектующих.