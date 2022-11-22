https://ria.ru/20221122/ledokol-1833341465.html

Россия готова сотрудничать по строительству атомных ледоколов, заявил Путин

Россия готова сотрудничать по строительству атомных ледоколов, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2022

Россия готова сотрудничать по строительству атомных ледоколов, заявил Путин

Россия, несмотря на ситуацию в мире, открыта к сотрудничеству в сфере строительства атомных ледоколов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:42

2022-11-22T13:42

2022-11-22T14:07

россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия, несмотря на ситуацию в мире, открыта к сотрудничеству в сфере строительства атомных ледоколов, заявил президент России Владимир Путин."Мы открыты для сотрудничества с нашими партнерами, с теми, кто хочет работать с Россией. Уверен, все задуманное, несмотря на текущие сложности, мы обязательно претворим в жизнь, для этого будем наращивать возможности нашего атомного ледокольного флота", - сказал Путин на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Якутия".Он отметил, что принципиально это надо делать за счет российских разработок и производственных мощностей, с применением отечественного оборудования и комплектующих.

https://ria.ru/20220906/ledokol-1814710199.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, технологии