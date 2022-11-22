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Россия готова сотрудничать по строительству атомных ледоколов, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2022
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Россия готова сотрудничать по строительству атомных ледоколов, заявил Путин
Россия готова сотрудничать по строительству атомных ледоколов, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2022
Россия готова сотрудничать по строительству атомных ледоколов, заявил Путин
Россия, несмотря на ситуацию в мире, открыта к сотрудничеству в сфере строительства атомных ледоколов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:42
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россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия, несмотря на ситуацию в мире, открыта к сотрудничеству в сфере строительства атомных ледоколов, заявил президент России Владимир Путин."Мы открыты для сотрудничества с нашими партнерами, с теми, кто хочет работать с Россией. Уверен, все задуманное, несмотря на текущие сложности, мы обязательно претворим в жизнь, для этого будем наращивать возможности нашего атомного ледокольного флота", - сказал Путин на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Якутия".Он отметил, что принципиально это надо делать за счет российских разработок и производственных мощностей, с применением отечественного оборудования и комплектующих.
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Россия, Владимир Путин, Технологии
13:42 22.11.2022 (обновлено: 14:07 22.11.2022)
 
Россия готова сотрудничать по строительству атомных ледоколов, заявил Путин

Путин: Россия открыта к сотрудничеству в сфере строительства атомных ледоколов

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкПрибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска
Прибытие атомного ледокола Арктика в порт Мурманска - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Прибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия, несмотря на ситуацию в мире, открыта к сотрудничеству в сфере строительства атомных ледоколов, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы открыты для сотрудничества с нашими партнерами, с теми, кто хочет работать с Россией. Уверен, все задуманное, несмотря на текущие сложности, мы обязательно претворим в жизнь, для этого будем наращивать возможности нашего атомного ледокольного флота", - сказал Путин на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Якутия".
Он отметил, что принципиально это надо делать за счет российских разработок и производственных мощностей, с применением отечественного оборудования и комплектующих.
Атомный ледокол проекта 22220 - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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РоссияВладимир ПутинТехнологии
 
 
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