13:18 22.11.2022 (обновлено: 13:38 22.11.2022)
В Кремле прокомментировали обыски СБУ в Киево-Печерской лавре
Песков назвал обыски в Киево-Печерской лавре звеном борьбы Украины с РПЦ
© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обыски в Киево-Печерской лавре, заявил, что украинская сторона давно воюет с РПЦ, это одно из звеньев в цепи действий против русского православия.
"На самом деле, украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью, и, я бы сказал, что это нужно рассматривать как очередное звено в цепи этих военных действий против русского православия", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать обыски СБУ в Киево-Печерской лавре.
Ранее во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что СБУ "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.
Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В мае "синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.