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В Кремле прокомментировали обыски СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 22.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221122/lavra-1833330162.html
В Кремле прокомментировали обыски СБУ в Киево-Печерской лавре
В Кремле прокомментировали обыски СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 22.11.2022
В Кремле прокомментировали обыски СБУ в Киево-Печерской лавре
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обыски в Киево-Печерской лавре, заявил, что украинская сторона давно воюет с РПЦ, это одно из звеньев... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:18
2022-11-22T13:38
религия
служба безопасности украины
русская православная церковь
россия
украина
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обыски в Киево-Печерской лавре, заявил, что украинская сторона давно воюет с РПЦ, это одно из звеньев в цепи действий против русского православия."На самом деле, украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью, и, я бы сказал, что это нужно рассматривать как очередное звено в цепи этих военных действий против русского православия", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать обыски СБУ в Киево-Печерской лавре.Ранее во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что СБУ "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В мае "синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20221115/lavra-1831516549.html
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служба безопасности украины, русская православная церковь, россия, украина, общество, дмитрий песков
Религия, Служба безопасности Украины, Русская православная церковь, Россия, Украина, Общество, Дмитрий Песков
13:18 22.11.2022 (обновлено: 13:38 22.11.2022)
 
В Кремле прокомментировали обыски СБУ в Киево-Печерской лавре

Песков назвал обыски в Киево-Печерской лавре звеном борьбы Украины с РПЦ

© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обыски в Киево-Печерской лавре, заявил, что украинская сторона давно воюет с РПЦ, это одно из звеньев в цепи действий против русского православия.
"На самом деле, украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью, и, я бы сказал, что это нужно рассматривать как очередное звено в цепи этих военных действий против русского православия", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать обыски СБУ в Киево-Печерской лавре.
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 09:18Религия
Экс-депутат Рады заявил, что СБУ готовит захват Киево-Печерской лавры
Ранее во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что СБУ "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.
Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В мае "синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
12:29Религия
В РПЦ назвали обыски в Киево-Печерской лавре акцией устрашения
 
РелигияСлужба безопасности УкраиныРусская православная церковьРоссияУкраинаОбществоДмитрий Песков
 
 
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