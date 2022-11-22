https://ria.ru/20221122/lavra-1833330162.html

В Кремле прокомментировали обыски СБУ в Киево-Печерской лавре

В Кремле прокомментировали обыски СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 22.11.2022

В Кремле прокомментировали обыски СБУ в Киево-Печерской лавре

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обыски в Киево-Печерской лавре, заявил, что украинская сторона давно воюет с РПЦ, это одно из звеньев... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:18

2022-11-22T13:18

2022-11-22T13:38

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обыски в Киево-Печерской лавре, заявил, что украинская сторона давно воюет с РПЦ, это одно из звеньев в цепи действий против русского православия."На самом деле, украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью, и, я бы сказал, что это нужно рассматривать как очередное звено в цепи этих военных действий против русского православия", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать обыски СБУ в Киево-Печерской лавре.Ранее во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что СБУ "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В мае "синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20221115/lavra-1831516549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

служба безопасности украины, русская православная церковь, россия, украина, общество, дмитрий песков