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В РПЦ назвали обыски в Киево-Печерской лавре акцией устрашения - РИА Новости, 22.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221122/lavra-1833312008.html
В РПЦ назвали обыски в Киево-Печерской лавре акцией устрашения
В РПЦ назвали обыски в Киево-Печерской лавре акцией устрашения - РИА Новости, 22.11.2022
В РПЦ назвали обыски в Киево-Печерской лавре акцией устрашения
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал обыски в Киево-Печерской лавре... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:29
2022-11-22T12:29
религия
владимир легойда
украина
россия
белоруссия
московский патриархат
константинопольский патриархат
русская православная церковь
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал обыски в Киево-Печерской лавре акцией устрашения и призвал всех небезразличных к этому людей приложить все усилия для прекращения преследований верующих."Как и многие другие случаи преследования верующих на Украине с 2014 года, эта акция устрашения верующих практически наверняка останется без внимания тех, кто называет себя международным правозащитным сообществом… Русская православная церковь, неся служение в России, на Украине и в Белоруссии, уже была в роли мишени, избранной безбожной властью для уничтожения. Мы молимся о единоверцах в Киево-Печерской лавре, которые становятся жертвами беззакония и призываем всех небезразличных людей сделать все возможное, чтобы преследования прекратились, а древняя святыня оставалась местом молитвы за мир", – написал Легойда в своем Telegram-канале.Ранее наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он придает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.ПЦУ была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20221122/sbu-1833267803.html
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владимир легойда, украина, россия, белоруссия, московский патриархат, константинопольский патриархат, русская православная церковь, киево-печерская лавра
Религия, Владимир Легойда, Украина, Россия, Белоруссия, Московский Патриархат, Константинопольский патриархат, Русская православная церковь, Киево-Печерская Лавра
12:29 22.11.2022
 
В РПЦ назвали обыски в Киево-Печерской лавре акцией устрашения

В РПЦ призвали прекратить преследования верующих после обысков в Киево-Печерской лавре

© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал обыски в Киево-Печерской лавре акцией устрашения и призвал всех небезразличных к этому людей приложить все усилия для прекращения преследований верующих.
"Как и многие другие случаи преследования верующих на Украине с 2014 года, эта акция устрашения верующих практически наверняка останется без внимания тех, кто называет себя международным правозащитным сообществом… Русская православная церковь, неся служение в России, на Украине и в Белоруссии, уже была в роли мишени, избранной безбожной властью для уничтожения. Мы молимся о единоверцах в Киево-Печерской лавре, которые становятся жертвами беззакония и призываем всех небезразличных людей сделать все возможное, чтобы преследования прекратились, а древняя святыня оставалась местом молитвы за мир", – написал Легойда в своем Telegram-канале.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
10:26Религия
СБУ прокомментировала свои действия в Киево-Печерской лавре
Ранее наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он придает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
ПЦУ была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 11:01Специальная военная операция на Украине
СБУ возбудила дело после якобы песнопения о России в лавре
 
РелигияВладимир ЛегойдаУкраинаРоссияБелоруссияМосковский ПатриархатКонстантинопольский патриархатРусская православная церковьКиево-Печерская Лавра
 
 
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