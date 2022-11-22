https://ria.ru/20221122/lavra-1833312008.html

В РПЦ назвали обыски в Киево-Печерской лавре акцией устрашения

В РПЦ назвали обыски в Киево-Печерской лавре акцией устрашения - РИА Новости, 22.11.2022

В РПЦ назвали обыски в Киево-Печерской лавре акцией устрашения

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал обыски в Киево-Печерской лавре... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T12:29

2022-11-22T12:29

2022-11-22T12:29

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русская православная церковь

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал обыски в Киево-Печерской лавре акцией устрашения и призвал всех небезразличных к этому людей приложить все усилия для прекращения преследований верующих."Как и многие другие случаи преследования верующих на Украине с 2014 года, эта акция устрашения верующих практически наверняка останется без внимания тех, кто называет себя международным правозащитным сообществом… Русская православная церковь, неся служение в России, на Украине и в Белоруссии, уже была в роли мишени, избранной безбожной властью для уничтожения. Мы молимся о единоверцах в Киево-Печерской лавре, которые становятся жертвами беззакония и призываем всех небезразличных людей сделать все возможное, чтобы преследования прекратились, а древняя святыня оставалась местом молитвы за мир", – написал Легойда в своем Telegram-канале.Ранее наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он придает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.ПЦУ была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20221122/sbu-1833267803.html

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831542884.html

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Варвара Скокшина

владимир легойда, украина, россия, белоруссия, московский патриархат, константинопольский патриархат, русская православная церковь, киево-печерская лавра