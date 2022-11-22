https://ria.ru/20221122/kursanty-1833286077.html
Курсанты "Муравьев-Амурского" встретились с главой Минвостокразвития
Курсанты "Муравьев-Амурского" встретились с главой Минвостокразвития - РИА Новости, 22.11.2022
Курсанты "Муравьев-Амурского" встретились с главой Минвостокразвития
Курсанты группы "Университеты" программы "Муравьев – Амурский 2030" встретилась с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым, на которой они рассказали о... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:18
2022-11-22T11:18
2022-11-22T11:18
дальний восток
муравьев-амурский 2030
сколково
дальневосточный федеральный университет
приморский край
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Курсанты группы "Университеты" программы "Муравьев – Амурский 2030" встретилась с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым, на которой они рассказали о своих впечатлениях от стажировки и программы в целом, а также о прогрессе в обучении, сообщает пресс-офис программы."Ваш профессиональный рост зависит не только от знаний. Плотно работая в проектах вместе с действующими руководителями органов власти и институтов развития, наблюдайте, анализируйте детали, слова и подходы. Это даст вам возможность воспользоваться опытом, который нарабатывался годами. Выбор правильного подхода для решения задачи – половина успеха для управленца любого уровня. Впитывайте полученную информацию, а с ней и дух, необходимый для успешной работы на Дальнем Востоке и в Арктике", - отметил министр, слова которого цитирует пресс-офис.Группа "Университеты" проходит модуль-стажировку в Москве. Совместно с наставниками из Минвостокразвития, Минобрнауки, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) курсанты изучают различные уровни госуправления, а также, в рамках проектной деятельности, прорабатывают механизмы формирования макрорегиональных центров компетенций и реализации межвузовского взаимодействия в ДФО. В группе 8 курсантов из Приморского и Красноярского краев, Магаданской, Кировской и Архангельской областей.Еще шесть проектных групп "Муравьев-Амурский 2030" проходят стажировки в регионах Дальнего Востока.Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" разрабатывают семь тем, которые были сформированы на основе инициатив субъектов ДФО и касаются социально-экономической ситуации в городах Дальнего Востока, вопросов развития малой авиации, СМП, туризма, промышленной политики, трансграничного сотрудничества и трансформации университетов.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в партнерстве с Школой управления СКОЛКОВО, ДВФУ и РАНХиГС.Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства на государственную службу в ДФО на срок не менее двух лет. Место работы каждого выпускника будет определяться индивидуально с учетом запросов регионов и рекомендаций Совета наставников.
https://ria.ru/20221110/kursanty-1830440623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, муравьев-амурский 2030, сколково, дальневосточный федеральный университет, приморский край
Дальний Восток, Муравьев-Амурский 2030, Сколково, Дальневосточный федеральный университет, Приморский край
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Курсанты группы "Университеты" программы "Муравьев – Амурский 2030" встретилась с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым, на которой они рассказали о своих впечатлениях от стажировки и программы в целом, а также о прогрессе в обучении, сообщает пресс-офис программы.
"Ваш профессиональный рост зависит не только от знаний. Плотно работая в проектах вместе с действующими руководителями органов власти и институтов развития, наблюдайте, анализируйте детали, слова и подходы. Это даст вам возможность воспользоваться опытом, который нарабатывался годами. Выбор правильного подхода для решения задачи – половина успеха для управленца любого уровня. Впитывайте полученную информацию, а с ней и дух, необходимый для успешной работы на Дальнем Востоке
и в Арктике", - отметил министр, слова которого цитирует пресс-офис.
Группа "Университеты" проходит модуль-стажировку в Москве. Совместно с наставниками из Минвостокразвития, Минобрнауки, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) курсанты изучают различные уровни госуправления, а также, в рамках проектной деятельности, прорабатывают механизмы формирования макрорегиональных центров компетенций и реализации межвузовского взаимодействия в ДФО. В группе 8 курсантов из Приморского и Красноярского краев
, Магаданской, Кировской и Архангельской областей
.
Еще шесть проектных групп "Муравьев-Амурский 2030" проходят стажировки в регионах Дальнего Востока.
Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" разрабатывают семь тем, которые были сформированы на основе инициатив субъектов ДФО и касаются социально-экономической ситуации в городах Дальнего Востока, вопросов развития малой авиации, СМП, туризма, промышленной политики, трансграничного сотрудничества и трансформации университетов.
Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России
совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в партнерстве с Школой управления СКОЛКОВО
, ДВФУ
и РАНХиГС.
Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства на государственную службу в ДФО на срок не менее двух лет. Место работы каждого выпускника будет определяться индивидуально с учетом запросов регионов и рекомендаций Совета наставников.