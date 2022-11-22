Рейтинг@Mail.ru
Курсанты "Муравьев-Амурского" встретились с главой Минвостокразвития - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221122/kursanty-1833286077.html
Курсанты "Муравьев-Амурского" встретились с главой Минвостокразвития
Курсанты "Муравьев-Амурского" встретились с главой Минвостокразвития - РИА Новости, 22.11.2022
Курсанты "Муравьев-Амурского" встретились с главой Минвостокразвития
Курсанты группы "Университеты" программы "Муравьев – Амурский 2030" встретилась с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым, на которой они рассказали о... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:18
2022-11-22T11:18
дальний восток
муравьев-амурский 2030
сколково
дальневосточный федеральный университет
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833286568_0:0:923:519_1920x0_80_0_0_fda2550435b7d34118e9e27945e90b0c.jpg
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Курсанты группы "Университеты" программы "Муравьев – Амурский 2030" встретилась с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым, на которой они рассказали о своих впечатлениях от стажировки и программы в целом, а также о прогрессе в обучении, сообщает пресс-офис программы."Ваш профессиональный рост зависит не только от знаний. Плотно работая в проектах вместе с действующими руководителями органов власти и институтов развития, наблюдайте, анализируйте детали, слова и подходы. Это даст вам возможность воспользоваться опытом, который нарабатывался годами. Выбор правильного подхода для решения задачи – половина успеха для управленца любого уровня. Впитывайте полученную информацию, а с ней и дух, необходимый для успешной работы на Дальнем Востоке и в Арктике", - отметил министр, слова которого цитирует пресс-офис.Группа "Университеты" проходит модуль-стажировку в Москве. Совместно с наставниками из Минвостокразвития, Минобрнауки, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) курсанты изучают различные уровни госуправления, а также, в рамках проектной деятельности, прорабатывают механизмы формирования макрорегиональных центров компетенций и реализации межвузовского взаимодействия в ДФО. В группе 8 курсантов из Приморского и Красноярского краев, Магаданской, Кировской и Архангельской областей.Еще шесть проектных групп "Муравьев-Амурский 2030" проходят стажировки в регионах Дальнего Востока.Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" разрабатывают семь тем, которые были сформированы на основе инициатив субъектов ДФО и касаются социально-экономической ситуации в городах Дальнего Востока, вопросов развития малой авиации, СМП, туризма, промышленной политики, трансграничного сотрудничества и трансформации университетов.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в партнерстве с Школой управления СКОЛКОВО, ДВФУ и РАНХиГС.Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства на государственную службу в ДФО на срок не менее двух лет. Место работы каждого выпускника будет определяться индивидуально с учетом запросов регионов и рекомендаций Совета наставников.
https://ria.ru/20221110/kursanty-1830440623.html
дальний восток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833286568_82:0:794:534_1920x0_80_0_0_cea3042c7d28ef159d61a411e1f82c88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальний восток, муравьев-амурский 2030, сколково, дальневосточный федеральный университет, приморский край
Дальний Восток, Муравьев-Амурский 2030, Сколково, Дальневосточный федеральный университет, Приморский край
11:18 22.11.2022
 

Курсанты "Муравьев-Амурского" встретились с главой Минвостокразвития

© Фото : пресс-офис программы "Муравьев - Амурский 2030"Курсанты "Муравьев-Амурского" встретились с главой Минвостокразвития
Курсанты Муравьев-Амурского встретились с главой Минвостокразвития - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : пресс-офис программы "Муравьев - Амурский 2030"
Курсанты "Муравьев-Амурского" встретились с главой Минвостокразвития
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Курсанты группы "Университеты" программы "Муравьев – Амурский 2030" встретилась с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым, на которой они рассказали о своих впечатлениях от стажировки и программы в целом, а также о прогрессе в обучении, сообщает пресс-офис программы.
"Ваш профессиональный рост зависит не только от знаний. Плотно работая в проектах вместе с действующими руководителями органов власти и институтов развития, наблюдайте, анализируйте детали, слова и подходы. Это даст вам возможность воспользоваться опытом, который нарабатывался годами. Выбор правильного подхода для решения задачи – половина успеха для управленца любого уровня. Впитывайте полученную информацию, а с ней и дух, необходимый для успешной работы на Дальнем Востоке и в Арктике", - отметил министр, слова которого цитирует пресс-офис.
Курсанты Муравьев – Амурский 2030 обсудили вопросы развития малой авиации - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 11:50
Курсанты "Муравьев – Амурский 2030" обсудили вопросы развития малой авиации
Группа "Университеты" проходит модуль-стажировку в Москве. Совместно с наставниками из Минвостокразвития, Минобрнауки, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) курсанты изучают различные уровни госуправления, а также, в рамках проектной деятельности, прорабатывают механизмы формирования макрорегиональных центров компетенций и реализации межвузовского взаимодействия в ДФО. В группе 8 курсантов из Приморского и Красноярского краев, Магаданской, Кировской и Архангельской областей.
Еще шесть проектных групп "Муравьев-Амурский 2030" проходят стажировки в регионах Дальнего Востока.
Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" разрабатывают семь тем, которые были сформированы на основе инициатив субъектов ДФО и касаются социально-экономической ситуации в городах Дальнего Востока, вопросов развития малой авиации, СМП, туризма, промышленной политики, трансграничного сотрудничества и трансформации университетов.
Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в партнерстве с Школой управления СКОЛКОВО, ДВФУ и РАНХиГС.
Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства на государственную службу в ДФО на срок не менее двух лет. Место работы каждого выпускника будет определяться индивидуально с учетом запросов регионов и рекомендаций Совета наставников.
 
Дальний ВостокМуравьев-Амурский 2030СколковоДальневосточный федеральный университетПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала