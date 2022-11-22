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Умер последний остававшийся в живых актер из "Унесенных ветром"

Умер последний остававшийся в живых актер из "Унесенных ветром" - РИА Новости, 22.11.2022

Умер последний остававшийся в живых актер из "Унесенных ветром"

Американский актер Микки Кун, снявшийся в фильме "Унесенные ветром" (1939), умер в возрасте 90 лет, сообщила его жена изданию Hollywood Reporter. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T09:02

2022-11-22T09:02

2022-11-22T14:27

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Американский актер Микки Кун, снявшийся в фильме "Унесенные ветром" (1939), умер в возрасте 90 лет, сообщила его жена изданию Hollywood Reporter.Артист скончался 20 ноября в хосписе в штате Флорида.Кун был последним остававшимся в живых актером из голливудского фильма. В возрасте семи лет он снялся в роли сына Эшли Уилкса и Мелани Гамильтон, сыгранных Лесли Говардом и Оливией де Хэвилленд.Кроме "Унесенных ветром", актер появился в таких фильмах, как "Хуарес" (1939), "Дик Трейси" (1945) и "Странная любовь Марты Айверс" (1946). В конце 1950-х Микки Кун завершил актерскую карьеру и устроился в авиакомпанию American Airlines, где проработал более тридцати лет.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, новости культуры, сша