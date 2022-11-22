https://ria.ru/20221122/kuban-1833515473.html
Кубань почти завершила строительство здания школы в Динской по нацпроекту
Кубань почти завершила строительство здания школы в Динской по нацпроекту - РИА Новости, 22.11.2022
Кубань почти завершила строительство здания школы в Динской по нацпроекту
Краснодарский край планирует достроить корпус начальных классов на 400 мест в станице Динской до конца 2022 года, сообщила администрация региона. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T23:27
2022-11-22T23:27
2022-11-22T23:27
краснодарский край
общество
краснодарский край
нацпроекты
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КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. Краснодарский край планирует достроить корпус начальных классов на 400 мест в станице Динской до конца 2022 года, сообщила администрация региона.Уточняется, что здание строят в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование"."Трехэтажный корпус на 400 мест площадью около семи тысяч кв. метров заканчивают строить на территории школы №3. Сейчас специалисты завершают внутреннюю отделку, электромонтаж, вентиляцию и монтаж индивидуального теплового пункта. Объект готов на 82%", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что достроить корпус планируется до конца текущего года.По данным администрации, в здании разместят учебные кабинеты, медпункт с процедурной, прививочной и стоматологическим кабинетом, столовую, спортивный зал с раздевалками, душевыми, актовый зал и библиотеку.Кроме того, на территории рядом с учебным блоком обустроят площадку для торжественных мероприятий и зону отдыха, а также отдельную площадку для детей младшего возраста.
https://ria.ru/20221117/punkt-1832328375.html
https://ria.ru/20221007/preokty-1822377840.html
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РИА Новости
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общество, краснодарский край, нацпроекты
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край, Нацпроекты
КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. Краснодарский край планирует достроить корпус начальных классов на 400 мест в станице Динской до конца 2022 года, сообщила администрация региона.
Уточняется, что здание строят в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта
"Образование".
"Трехэтажный корпус на 400 мест площадью около семи тысяч кв. метров заканчивают строить на территории школы №3. Сейчас специалисты завершают внутреннюю отделку, электромонтаж, вентиляцию и монтаж индивидуального теплового пункта. Объект готов на 82%", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что достроить корпус планируется до конца текущего года.
По данным администрации, в здании разместят учебные кабинеты, медпункт с процедурной, прививочной и стоматологическим кабинетом, столовую, спортивный зал с раздевалками, душевыми, актовый зал и библиотеку.
Кроме того, на территории рядом с учебным блоком обустроят площадку для торжественных мероприятий и зону отдыха, а также отдельную площадку для детей младшего возраста.
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