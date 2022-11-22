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Президент Кубы пригласил патриарха Кирилла посетить страну - РИА Новости, 22.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221122/kuba-1833437494.html
Президент Кубы пригласил патриарха Кирилла посетить страну
Президент Кубы пригласил патриарха Кирилла посетить страну - РИА Новости, 22.11.2022
Президент Кубы пригласил патриарха Кирилла посетить страну
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить Кубу, видеозапись их встречи в Даниловом монастыре в... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:30
2022-11-22T17:30
религия
религия
мигель диас-канель бермудес
куба
россия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить Кубу, видеозапись их встречи в Даниловом монастыре в Москве предоставлена РИА Новости пресс-службой патриарха."У вас всегда есть приглашение, чтобы посетить Кубу, чтобы продолжать развивать наше связи и сотрудничество с Русской православной церковью", - сказал Диас-Канель, обращаясь к патриарху Кириллу.Президент также отметил деятельность храма Казанской Божией Матери в Гаване, социальная работа которого "ориентирована не только на русскоговорящее население, но и на обычных граждан Кубы".В свою очередь, патриарх Кирилл отметил, что Россия "оказалась в том положении, в котором Куба уже долгие годы находится"."И санкции, которые наложил на Россию Запад, направлены на то, чтобы понизить уровень жизни людей, вызвать недовольство, внутренние протесты, ослабить российское общество, и таким образом достичь своих политических целей", – сказал патриарх.Он отметил, что выстраивающие такую стратегию против России силы плохо знают ее историю, и сравнил это с агрессией фашистской Германии. "Когда фашисты пересекли границу Советского Союза, они, наверное, даже в страшном сне не могли представить, чем это закончится – настолько они были уверены в своей победе. Вот это очень хороший урок для тех, кто считает, что экономическими санкциями, некой попыткой политической изоляции, можно разрушить Россию, ослабить ее изнутри и добиться своих целей", - заявил предстоятель РПЦ.
https://ria.ru/20221122/kastro-1833418118.html
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религия, мигель диас-канель бермудес, куба, россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Религия, Мигель Диас-Канель Бермудес, Куба, Россия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
17:30 22.11.2022
 
Президент Кубы пригласил патриарха Кирилла посетить страну

Президент Кубы Диас-Канель Бермудес пригласил патриарха Кирилла посетить страну

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить Кубу, видеозапись их встречи в Даниловом монастыре в Москве предоставлена РИА Новости пресс-службой патриарха.
"У вас всегда есть приглашение, чтобы посетить Кубу, чтобы продолжать развивать наше связи и сотрудничество с Русской православной церковью", - сказал Диас-Канель, обращаясь к патриарху Кириллу.
Президент также отметил деятельность храма Казанской Божией Матери в Гаване, социальная работа которого "ориентирована не только на русскоговорящее население, но и на обычных граждан Кубы".
В свою очередь, патриарх Кирилл отметил, что Россия "оказалась в том положении, в котором Куба уже долгие годы находится".
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес принимают участие в церемонии открытия в Москве памятника команданте Фиделю Кастро - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
16:30
Путин поделился с президентом Кубы воспоминаниями о Фиделе Кастро
"И санкции, которые наложил на Россию Запад, направлены на то, чтобы понизить уровень жизни людей, вызвать недовольство, внутренние протесты, ослабить российское общество, и таким образом достичь своих политических целей", – сказал патриарх.
Он отметил, что выстраивающие такую стратегию против России силы плохо знают ее историю, и сравнил это с агрессией фашистской Германии. "Когда фашисты пересекли границу Советского Союза, они, наверное, даже в страшном сне не могли представить, чем это закончится – настолько они были уверены в своей победе. Вот это очень хороший урок для тех, кто считает, что экономическими санкциями, некой попыткой политической изоляции, можно разрушить Россию, ослабить ее изнутри и добиться своих целей", - заявил предстоятель РПЦ.
Открытие памятника Фиделю Кастро в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
15:36
Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро
 
РелигияРелигияМигель Диас-Канель БермудесКубаРоссияРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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