https://ria.ru/20221122/kuba-1833437494.html

Президент Кубы пригласил патриарха Кирилла посетить страну

Президент Кубы пригласил патриарха Кирилла посетить страну - РИА Новости, 22.11.2022

Президент Кубы пригласил патриарха Кирилла посетить страну

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить Кубу, видеозапись их встречи в Даниловом монастыре в... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T17:30

2022-11-22T17:30

2022-11-22T17:30

религия

религия

мигель диас-канель бермудес

куба

россия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить Кубу, видеозапись их встречи в Даниловом монастыре в Москве предоставлена РИА Новости пресс-службой патриарха."У вас всегда есть приглашение, чтобы посетить Кубу, чтобы продолжать развивать наше связи и сотрудничество с Русской православной церковью", - сказал Диас-Канель, обращаясь к патриарху Кириллу.Президент также отметил деятельность храма Казанской Божией Матери в Гаване, социальная работа которого "ориентирована не только на русскоговорящее население, но и на обычных граждан Кубы".В свою очередь, патриарх Кирилл отметил, что Россия "оказалась в том положении, в котором Куба уже долгие годы находится"."И санкции, которые наложил на Россию Запад, направлены на то, чтобы понизить уровень жизни людей, вызвать недовольство, внутренние протесты, ослабить российское общество, и таким образом достичь своих политических целей", – сказал патриарх.Он отметил, что выстраивающие такую стратегию против России силы плохо знают ее историю, и сравнил это с агрессией фашистской Германии. "Когда фашисты пересекли границу Советского Союза, они, наверное, даже в страшном сне не могли представить, чем это закончится – настолько они были уверены в своей победе. Вот это очень хороший урок для тех, кто считает, что экономическими санкциями, некой попыткой политической изоляции, можно разрушить Россию, ослабить ее изнутри и добиться своих целей", - заявил предстоятель РПЦ.

https://ria.ru/20221122/kastro-1833418118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, мигель диас-канель бермудес, куба, россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)