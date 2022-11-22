Президент Кубы пригласил патриарха Кирилла посетить страну
Президент Кубы Диас-Канель Бермудес пригласил патриарха Кирилла посетить страну
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить Кубу, видеозапись их встречи в Даниловом монастыре в Москве предоставлена РИА Новости пресс-службой патриарха.
"У вас всегда есть приглашение, чтобы посетить Кубу, чтобы продолжать развивать наше связи и сотрудничество с Русской православной церковью", - сказал Диас-Канель, обращаясь к патриарху Кириллу.
Президент также отметил деятельность храма Казанской Божией Матери в Гаване, социальная работа которого "ориентирована не только на русскоговорящее население, но и на обычных граждан Кубы".
В свою очередь, патриарх Кирилл отметил, что Россия "оказалась в том положении, в котором Куба уже долгие годы находится".
"И санкции, которые наложил на Россию Запад, направлены на то, чтобы понизить уровень жизни людей, вызвать недовольство, внутренние протесты, ослабить российское общество, и таким образом достичь своих политических целей", – сказал патриарх.
Он отметил, что выстраивающие такую стратегию против России силы плохо знают ее историю, и сравнил это с агрессией фашистской Германии. "Когда фашисты пересекли границу Советского Союза, они, наверное, даже в страшном сне не могли представить, чем это закончится – настолько они были уверены в своей победе. Вот это очень хороший урок для тех, кто считает, что экономическими санкциями, некой попыткой политической изоляции, можно разрушить Россию, ослабить ее изнутри и добиться своих целей", - заявил предстоятель РПЦ.