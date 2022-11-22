https://ria.ru/20221122/kuba-1833425956.html

Куба ценит усилия в движении к многополярности, заявил Диас-Канель Бермудес

Куба ценит усилия в движении к многополярности, заявил Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 22.11.2022

Куба ценит усилия в движении к многополярности, заявил Диас-Канель Бермудес

Гавана ценит усилия, которые прилагает Москва для движения мира к многополярности, заявил во вторник президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:54

2022-11-22T16:54

2022-11-22T17:02

в мире

владимир путин

мигель диас-канель бермудес

гавана

россия

куба

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Гавана ценит усилия, которые прилагает Москва для движения мира к многополярности, заявил во вторник президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес."Мы ценим всю работу Российской Федерации, вашу роль для того, чтобы мир шел к многополярности, двигался в этом направлении, и в этом у вас очень большое лидерство", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Российский лидер в сентябре заявил, что сейчас происходит трансформация мироустройства, мир движется к многополярности. При этом, по словам Путина, переход к многополярному мироустройству встречает сопротивление со стороны тех, кто пытается сохранить свою гегемонию и контролировать все, однако от политики гегемонии и санкций страдают развивающиеся и беднейшие государства.

https://ria.ru/20221122/kuba-1833423950.html

гавана

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, гавана, россия, куба