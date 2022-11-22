https://ria.ru/20221122/kuba-1833425956.html
Куба ценит усилия в движении к многополярности, заявил Диас-Канель Бермудес
Куба ценит усилия в движении к многополярности, заявил Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 22.11.2022
Куба ценит усилия в движении к многополярности, заявил Диас-Канель Бермудес
Гавана ценит усилия, которые прилагает Москва для движения мира к многополярности, заявил во вторник президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:54
2022-11-22T16:54
2022-11-22T17:02
в мире
владимир путин
мигель диас-канель бермудес
гавана
россия
куба
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Гавана ценит усилия, которые прилагает Москва для движения мира к многополярности, заявил во вторник президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес."Мы ценим всю работу Российской Федерации, вашу роль для того, чтобы мир шел к многополярности, двигался в этом направлении, и в этом у вас очень большое лидерство", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Российский лидер в сентябре заявил, что сейчас происходит трансформация мироустройства, мир движется к многополярности. При этом, по словам Путина, переход к многополярному мироустройству встречает сопротивление со стороны тех, кто пытается сохранить свою гегемонию и контролировать все, однако от политики гегемонии и санкций страдают развивающиеся и беднейшие государства.
https://ria.ru/20221122/kuba-1833423950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, гавана, россия, куба
В мире, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель Бермудес, Гавана, Россия, Куба
16:54 22.11.2022 (обновлено: 17:02 22.11.2022)
Куба ценит усилия в движении к многополярности, заявил Диас-Канель Бермудес
Президент Мигель Диас-Канель: Куба ценит усилия России для движения мира к многополярности