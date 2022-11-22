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Россия и Куба будут и дальше укреплять свой союз, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2022
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Россия и Куба будут и дальше укреплять свой союз, заявил Путин
Россия и Куба будут и дальше укреплять свой союз, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2022
Россия и Куба будут и дальше укреплять свой союз, заявил Путин
Дружба России и Кубы является общим достоянием обеих стран, государства совместно будут и дальше укреплять свой союз и защищать свободу, равенство и... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:50
2022-11-22T16:50
владимир путин
фидель кастро
мигель диас-канель бермудес
россия
куба
политика
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Дружба России и Кубы является общим достоянием обеих стран, государства совместно будут и дальше укреплять свой союз и защищать свободу, равенство и справедливость, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии в Москве памятника кубинскому политику Фиделю Кастро с участием президента Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.Во время церемонии Путин заявил, что российско-кубинская дружба, завещанная Фиделем Кастро, является общим достоянием обеих стран."Совместно будем и дальше укреплять наш союз и сообща защищать великие ценности свободы, равенства и справедливости", - сказал Путин.Диас-Канель отметил, что Фидель Кастро всегда имел теплые отношения с советскими и российскими лидерами, восхищался космонавтами Валентиной Тершковой и Юрием Гагариным, силой духа советского народа в годы Великой Отечественной войны, придавал особенное значение роли России в мировой политике. Установленный памятник Диас-Канель назвал данью дружбе между двумя странами.Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро, торжественная церемония прошла во вторник.Фидель Кастро – один из лидеров кубинского революционного движения, занимавший пост председателя совета министров Кубы с 1959 по 2008 год. Кубинский политик скончался в 2016 году.
https://ria.ru/20221122/kastro-1833418118.html
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владимир путин, фидель кастро, мигель диас-канель бермудес, россия, куба, политика
Владимир Путин, Фидель Кастро, Мигель Диас-Канель Бермудес, Россия, Куба, Политика
16:50 22.11.2022
 
Россия и Куба будут и дальше укреплять свой союз, заявил Путин

Президент Путин: Россия и Куба будут и дальше укреплять союз и защищать ценности свободы

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес принимают участие в церемонии открытия в Москве памятника команданте Фиделю Кастро
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес принимают участие в церемонии открытия в Москве памятника команданте Фиделю Кастро - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес принимают участие в церемонии открытия в Москве памятника команданте Фиделю Кастро
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Дружба России и Кубы является общим достоянием обеих стран, государства совместно будут и дальше укреплять свой союз и защищать свободу, равенство и справедливость, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии в Москве памятника кубинскому политику Фиделю Кастро с участием президента Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
Во время церемонии Путин заявил, что российско-кубинская дружба, завещанная Фиделем Кастро, является общим достоянием обеих стран.
"Совместно будем и дальше укреплять наш союз и сообща защищать великие ценности свободы, равенства и справедливости", - сказал Путин.
Диас-Канель отметил, что Фидель Кастро всегда имел теплые отношения с советскими и российскими лидерами, восхищался космонавтами Валентиной Тершковой и Юрием Гагариным, силой духа советского народа в годы Великой Отечественной войны, придавал особенное значение роли России в мировой политике. Установленный памятник Диас-Канель назвал данью дружбе между двумя странами.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес принимают участие в церемонии открытия в Москве памятника команданте Фиделю Кастро - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
16:30
Путин поделился с президентом Кубы воспоминаниями о Фиделе Кастро
Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро, торжественная церемония прошла во вторник.
Фидель Кастро – один из лидеров кубинского революционного движения, занимавший пост председателя совета министров Кубы с 1959 по 2008 год. Кубинский политик скончался в 2016 году.
 
Владимир ПутинФидель КастроМигель Диас-Канель БермудесРоссияКубаПолитика
 
 
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