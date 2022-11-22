https://ria.ru/20221122/kuba-1833424664.html

Россия и Куба будут и дальше укреплять свой союз, заявил Путин

Россия и Куба будут и дальше укреплять свой союз, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2022

Россия и Куба будут и дальше укреплять свой союз, заявил Путин

Дружба России и Кубы является общим достоянием обеих стран, государства совместно будут и дальше укреплять свой союз и защищать свободу, равенство и... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:50

2022-11-22T16:50

2022-11-22T16:50

владимир путин

фидель кастро

мигель диас-канель бермудес

россия

куба

политика

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Дружба России и Кубы является общим достоянием обеих стран, государства совместно будут и дальше укреплять свой союз и защищать свободу, равенство и справедливость, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии в Москве памятника кубинскому политику Фиделю Кастро с участием президента Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.Во время церемонии Путин заявил, что российско-кубинская дружба, завещанная Фиделем Кастро, является общим достоянием обеих стран."Совместно будем и дальше укреплять наш союз и сообща защищать великие ценности свободы, равенства и справедливости", - сказал Путин.Диас-Канель отметил, что Фидель Кастро всегда имел теплые отношения с советскими и российскими лидерами, восхищался космонавтами Валентиной Тершковой и Юрием Гагариным, силой духа советского народа в годы Великой Отечественной войны, придавал особенное значение роли России в мировой политике. Установленный памятник Диас-Канель назвал данью дружбе между двумя странами.Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро, торжественная церемония прошла во вторник.Фидель Кастро – один из лидеров кубинского революционного движения, занимавший пост председателя совета министров Кубы с 1959 по 2008 год. Кубинский политик скончался в 2016 году.

https://ria.ru/20221122/kastro-1833418118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, фидель кастро, мигель диас-канель бермудес, россия, куба, политика