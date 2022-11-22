https://ria.ru/20221122/kuba-1833424664.html
Россия и Куба будут и дальше укреплять свой союз, заявил Путин
Россия и Куба будут и дальше укреплять свой союз, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2022
Россия и Куба будут и дальше укреплять свой союз, заявил Путин
Дружба России и Кубы является общим достоянием обеих стран, государства совместно будут и дальше укреплять свой союз и защищать свободу, равенство и... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:50
2022-11-22T16:50
2022-11-22T16:50
владимир путин
фидель кастро
мигель диас-канель бермудес
россия
куба
политика
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Дружба России и Кубы является общим достоянием обеих стран, государства совместно будут и дальше укреплять свой союз и защищать свободу, равенство и справедливость, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии в Москве памятника кубинскому политику Фиделю Кастро с участием президента Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.Во время церемонии Путин заявил, что российско-кубинская дружба, завещанная Фиделем Кастро, является общим достоянием обеих стран."Совместно будем и дальше укреплять наш союз и сообща защищать великие ценности свободы, равенства и справедливости", - сказал Путин.Диас-Канель отметил, что Фидель Кастро всегда имел теплые отношения с советскими и российскими лидерами, восхищался космонавтами Валентиной Тершковой и Юрием Гагариным, силой духа советского народа в годы Великой Отечественной войны, придавал особенное значение роли России в мировой политике. Установленный памятник Диас-Канель назвал данью дружбе между двумя странами.Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро, торжественная церемония прошла во вторник.Фидель Кастро – один из лидеров кубинского революционного движения, занимавший пост председателя совета министров Кубы с 1959 по 2008 год. Кубинский политик скончался в 2016 году.
https://ria.ru/20221122/kastro-1833418118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, фидель кастро, мигель диас-канель бермудес, россия, куба, политика
Владимир Путин, Фидель Кастро, Мигель Диас-Канель Бермудес, Россия, Куба, Политика
Россия и Куба будут и дальше укреплять свой союз, заявил Путин
Президент Путин: Россия и Куба будут и дальше укреплять союз и защищать ценности свободы
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Дружба России и Кубы является общим достоянием обеих стран, государства совместно будут и дальше укреплять свой союз и защищать свободу, равенство и справедливость, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии в Москве памятника кубинскому политику Фиделю Кастро с участием президента Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
Во время церемонии Путин заявил, что российско-кубинская дружба, завещанная Фиделем Кастро, является общим достоянием обеих стран.
"Совместно будем и дальше укреплять наш союз и сообща защищать великие ценности свободы, равенства и справедливости", - сказал Путин.
Диас-Канель отметил, что Фидель Кастро всегда имел теплые отношения с советскими и российскими лидерами, восхищался космонавтами Валентиной Тершковой и Юрием Гагариным
, силой духа советского народа в годы Великой Отечественной войны, придавал особенное значение роли России в мировой политике. Установленный памятник Диас-Канель назвал данью дружбе между двумя странами.
Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро, торжественная церемония прошла во вторник.
Фидель Кастро – один из лидеров кубинского революционного движения, занимавший пост председателя совета министров Кубы с 1959 по 2008 год. Кубинский политик скончался в 2016 году.