Глава Кубы впечатлился речью Путина о новых регионах
Мигель Диас-Канель впечатлился речью Путина о вхождении новых регионов в состав России
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес принимают участие в церемонии открытия в Москве памятника команданте Фиделю Кастро
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес принимают участие в церемонии открытия в Москве памятника команданте Фиделю Кастро
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на переговорах с президентом России Владимиром Путиным признался, что был впечатлен речью, которую тот произнес в Кремле 30 сентября по поводу вступления в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
"Я был очень заинтересован вашей речью по случаю воссоединения с Россией группы регионов. Вы сделали очень тщательный, четкий анализ, начиная с момента распада СССР. Вы осуждали там роль империалистических держав. Очень обстоятельный анализ провели того, что происходит в мире, и что мир должен все-таки очнуться, кто навязывает нам эти правила. Почему они их навязывают и затем нарушают", - заявил Диас-Канель Бермудес.
Он назвал также размышления Путина на эту тему структурированными и призвал делиться его мыслями с миром.
"Я был очень рад познакомиться с этой речью, мы совпадаем в подходах и точках зрения по глобальным вопросам", - добавил президент Кубы.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами регионов об их принятии в состав России. В начале октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.