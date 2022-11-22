https://ria.ru/20221122/kuba-1833423950.html

Глава Кубы впечатлился речью Путина о новых регионах

Глава Кубы впечатлился речью Путина о новых регионах - РИА Новости, 22.11.2022

Глава Кубы впечатлился речью Путина о новых регионах

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на переговорах с президентом России Владимиром Путиным признался, что был впечатлен речью, которую тот произнес в... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:48

2022-11-22T16:48

2022-11-22T16:48

владимир путин

мигель диас-канель бермудес

донецкая народная республика

куба

россия

в мире

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на переговорах с президентом России Владимиром Путиным признался, что был впечатлен речью, которую тот произнес в Кремле 30 сентября по поводу вступления в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей."Я был очень заинтересован вашей речью по случаю воссоединения с Россией группы регионов. Вы сделали очень тщательный, четкий анализ, начиная с момента распада СССР. Вы осуждали там роль империалистических держав. Очень обстоятельный анализ провели того, что происходит в мире, и что мир должен все-таки очнуться, кто навязывает нам эти правила. Почему они их навязывают и затем нарушают", - заявил Диас-Канель Бермудес.Он назвал также размышления Путина на эту тему структурированными и призвал делиться его мыслями с миром.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами регионов об их принятии в состав России. В начале октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20221122/putin-1833423058.html

https://ria.ru/20221122/kuba-1833417265.html

донецкая народная республика

куба

россия

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Дарья Буймова

владимир путин, мигель диас-канель бермудес, донецкая народная республика, куба, россия, в мире