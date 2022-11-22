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Глава Кубы впечатлился речью Путина о новых регионах - РИА Новости, 22.11.2022
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Глава Кубы впечатлился речью Путина о новых регионах
Глава Кубы впечатлился речью Путина о новых регионах - РИА Новости, 22.11.2022
Глава Кубы впечатлился речью Путина о новых регионах
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на переговорах с президентом России Владимиром Путиным признался, что был впечатлен речью, которую тот произнес в... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:48
2022-11-22T16:48
владимир путин
мигель диас-канель бермудес
донецкая народная республика
куба
россия
в мире
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на переговорах с президентом России Владимиром Путиным признался, что был впечатлен речью, которую тот произнес в Кремле 30 сентября по поводу вступления в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей."Я был очень заинтересован вашей речью по случаю воссоединения с Россией группы регионов. Вы сделали очень тщательный, четкий анализ, начиная с момента распада СССР. Вы осуждали там роль империалистических держав. Очень обстоятельный анализ провели того, что происходит в мире, и что мир должен все-таки очнуться, кто навязывает нам эти правила. Почему они их навязывают и затем нарушают", - заявил Диас-Канель Бермудес.Он назвал также размышления Путина на эту тему структурированными и призвал делиться его мыслями с миром.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами регионов об их принятии в состав России. В начале октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20221122/putin-1833423058.html
https://ria.ru/20221122/kuba-1833417265.html
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владимир путин, мигель диас-канель бермудес, донецкая народная республика, куба, россия, в мире
Владимир Путин, Мигель Диас-Канель Бермудес, Донецкая Народная Республика, Куба, Россия, В мире
16:48 22.11.2022
 
Глава Кубы впечатлился речью Путина о новых регионах

Мигель Диас-Канель впечатлился речью Путина о вхождении новых регионов в состав России

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес принимают участие в церемонии открытия в Москве памятника команданте Фиделю Кастро
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес принимают участие в церемонии открытия в Москве памятника команданте Фиделю Кастро - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес принимают участие в церемонии открытия в Москве памятника команданте Фиделю Кастро
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на переговорах с президентом России Владимиром Путиным признался, что был впечатлен речью, которую тот произнес в Кремле 30 сентября по поводу вступления в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
"Я был очень заинтересован вашей речью по случаю воссоединения с Россией группы регионов. Вы сделали очень тщательный, четкий анализ, начиная с момента распада СССР. Вы осуждали там роль империалистических держав. Очень обстоятельный анализ провели того, что происходит в мире, и что мир должен все-таки очнуться, кто навязывает нам эти правила. Почему они их навязывают и затем нарушают", - заявил Диас-Канель Бермудес.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
16:45В мире
Путин призвал к укреплению сотрудничества с Кубой
Он назвал также размышления Путина на эту тему структурированными и призвал делиться его мыслями с миром.
"Я был очень рад познакомиться с этой речью, мы совпадаем в подходах и точках зрения по глобальным вопросам", - добавил президент Кубы.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами регионов об их принятии в состав России. В начале октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес принимают участие в церемонии открытия в Москве памятника команданте Фиделю Кастро - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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Владимир ПутинМигель Диас-Канель БермудесДонецкая Народная РеспубликаКубаРоссияВ мире
 
 
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