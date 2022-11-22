Президент Кубы рассказал о дружбе с Россией
Мигель Диас-Канель: новые поколения кубинцев во власти привержены дружбе с Россией
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес принимают участие в церемонии открытия в Москве памятника команданте Фиделю Кастро
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес принимают участие в церемонии открытия в Москве памятника команданте Фиделю Кастро
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новые поколения кубинцев во власти привержены продолжению дружбы с Россией, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.
Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро, торжественная церемония прошла во вторник.
"Сегодня перед вами мы подтверждаем, что новые поколения кубинцев, которые последовательно и организованно занимают государственные и правительственные должности в стране, привержены продолжению дружбы и солидарности с РФ. Могу сказать вам от имени кубинского народа и правительства о нашей верности завету Рауля и Фиделя в отношении дружбы, которую за столько лет они строили с СССР и затем с РФ. Узы, объединяющие Россию и Кубу, являются нерушимыми", - сказал Диас-Канель Бермудес на открытии памятника.
Фидель Кастро – один из лидеров кубинского революционного движения, занимавший пост председателя совета министров Кубы с 1959 по 2008 год. Кубинский политик скончался в 2016 году.