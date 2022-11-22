https://ria.ru/20221122/kuba-1833417265.html

Президент Кубы рассказал о дружбе с Россией

Президент Кубы рассказал о дружбе с Россией - РИА Новости, 22.11.2022

Президент Кубы рассказал о дружбе с Россией

Новые поколения кубинцев во власти привержены продолжению дружбы с Россией, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:27

2022-11-22T16:27

2022-11-22T16:27

в мире

мигель диас-канель бермудес

фидель кастро

владимир путин

россия

куба

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новые поколения кубинцев во власти привержены продолжению дружбы с Россией, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро, торжественная церемония прошла во вторник."Сегодня перед вами мы подтверждаем, что новые поколения кубинцев, которые последовательно и организованно занимают государственные и правительственные должности в стране, привержены продолжению дружбы и солидарности с РФ. Могу сказать вам от имени кубинского народа и правительства о нашей верности завету Рауля и Фиделя в отношении дружбы, которую за столько лет они строили с СССР и затем с РФ. Узы, объединяющие Россию и Кубу, являются нерушимыми", - сказал Диас-Канель Бермудес на открытии памятника.Фидель Кастро – один из лидеров кубинского революционного движения, занимавший пост председателя совета министров Кубы с 1959 по 2008 год. Кубинский политик скончался в 2016 году.

https://ria.ru/20221122/kuba-1833412955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мигель диас-канель бермудес, фидель кастро, владимир путин, россия, куба, москва