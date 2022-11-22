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Президент Кубы рассказал о дружбе с Россией - РИА Новости, 22.11.2022
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Президент Кубы рассказал о дружбе с Россией
Президент Кубы рассказал о дружбе с Россией - РИА Новости, 22.11.2022
Президент Кубы рассказал о дружбе с Россией
Новые поколения кубинцев во власти привержены продолжению дружбы с Россией, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:27
2022-11-22T16:27
в мире
мигель диас-канель бермудес
фидель кастро
владимир путин
россия
куба
москва
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новые поколения кубинцев во власти привержены продолжению дружбы с Россией, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро, торжественная церемония прошла во вторник."Сегодня перед вами мы подтверждаем, что новые поколения кубинцев, которые последовательно и организованно занимают государственные и правительственные должности в стране, привержены продолжению дружбы и солидарности с РФ. Могу сказать вам от имени кубинского народа и правительства о нашей верности завету Рауля и Фиделя в отношении дружбы, которую за столько лет они строили с СССР и затем с РФ. Узы, объединяющие Россию и Кубу, являются нерушимыми", - сказал Диас-Канель Бермудес на открытии памятника.Фидель Кастро – один из лидеров кубинского революционного движения, занимавший пост председателя совета министров Кубы с 1959 по 2008 год. Кубинский политик скончался в 2016 году.
https://ria.ru/20221122/kuba-1833412955.html
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в мире, мигель диас-канель бермудес, фидель кастро, владимир путин, россия, куба, москва
В мире, Мигель Диас-Канель Бермудес, Фидель Кастро, Владимир Путин, Россия, Куба, Москва
16:27 22.11.2022
 
Президент Кубы рассказал о дружбе с Россией

Мигель Диас-Канель: новые поколения кубинцев во власти привержены дружбе с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес принимают участие в церемонии открытия в Москве памятника команданте Фиделю Кастро
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес принимают участие в церемонии открытия в Москве памятника команданте Фиделю Кастро - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес принимают участие в церемонии открытия в Москве памятника команданте Фиделю Кастро
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новые поколения кубинцев во власти привержены продолжению дружбы с Россией, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.
Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро, торжественная церемония прошла во вторник.
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
16:22
Глава Кубы заявил, что Гавана намерена развивать отношения с Москвой
"Сегодня перед вами мы подтверждаем, что новые поколения кубинцев, которые последовательно и организованно занимают государственные и правительственные должности в стране, привержены продолжению дружбы и солидарности с РФ. Могу сказать вам от имени кубинского народа и правительства о нашей верности завету Рауля и Фиделя в отношении дружбы, которую за столько лет они строили с СССР и затем с РФ. Узы, объединяющие Россию и Кубу, являются нерушимыми", - сказал Диас-Канель Бермудес на открытии памятника.
Фидель Кастро – один из лидеров кубинского революционного движения, занимавший пост председателя совета министров Кубы с 1959 по 2008 год. Кубинский политик скончался в 2016 году.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
16:12
Путин выступил за укрепление сотрудничества между Россией и Кубой
 
В миреМигель Диас-Канель БермудесФидель КастроВладимир ПутинРоссияКубаМосква
 
 
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