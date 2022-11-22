https://ria.ru/20221122/kuba-1833412955.html

Глава Кубы заявил, что Гавана намерена развивать отношения с Москвой

Глава Кубы заявил, что Гавана намерена развивать отношения с Москвой - РИА Новости, 22.11.2022

Глава Кубы заявил, что Гавана намерена развивать отношения с Москвой

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Гавана намерена развивать отношения с Москвой. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:22

2022-11-22T16:22

2022-11-22T16:36

куба

гавана

москва

в мире

владимир путин

мигель диас-канель бермудес

фидель кастро

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Гавана намерена развивать отношения с Москвой."Россия может всегда полагаться на Кубу... Мы будем продолжать делать все, чтобы наши отношения продолжали укрепляться. Принцип продолжения и преемственности, которому мы следуем, - это не просто лозунг или девиз, а мы действительно продолжаем это делать и хотим укреплять наши отношения с РФ", - сказал он в начале переговоров с Путиным.Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером. Ранее во вторник он принял участие в церемонии открытия памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.В поездке президента Кубы сопровождают глава МИД Бруно Родригес Паррилья, вице-премьер по вопросам экономики и планирования Алехандро Хиль Фернандес, министр внешней торговли и инвестиций Родриго Мальмьерка Диас, министр здравоохранения Хосе Анхель Порталь Миранда и глава министерства энергетики и горной добычи Висенте де ла О Леви.

https://ria.ru/20221122/kuba-1833409989.html

https://ria.ru/20221122/kuba-1833326641.html

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Дарья Буймова

куба, гавана, москва, в мире, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, фидель кастро