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Глава Кубы заявил, что Гавана намерена развивать отношения с Москвой - РИА Новости, 22.11.2022
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Глава Кубы заявил, что Гавана намерена развивать отношения с Москвой
Глава Кубы заявил, что Гавана намерена развивать отношения с Москвой - РИА Новости, 22.11.2022
Глава Кубы заявил, что Гавана намерена развивать отношения с Москвой
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Гавана намерена развивать отношения с Москвой. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:22
2022-11-22T16:36
куба
гавана
москва
в мире
владимир путин
мигель диас-канель бермудес
фидель кастро
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Гавана намерена развивать отношения с Москвой."Россия может всегда полагаться на Кубу... Мы будем продолжать делать все, чтобы наши отношения продолжали укрепляться. Принцип продолжения и преемственности, которому мы следуем, - это не просто лозунг или девиз, а мы действительно продолжаем это делать и хотим укреплять наши отношения с РФ", - сказал он в начале переговоров с Путиным.Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером. Ранее во вторник он принял участие в церемонии открытия памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.В поездке президента Кубы сопровождают глава МИД Бруно Родригес Паррилья, вице-премьер по вопросам экономики и планирования Алехандро Хиль Фернандес, министр внешней торговли и инвестиций Родриго Мальмьерка Диас, министр здравоохранения Хосе Анхель Порталь Миранда и глава министерства энергетики и горной добычи Висенте де ла О Леви.
https://ria.ru/20221122/kuba-1833409989.html
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куба, гавана, москва, в мире, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, фидель кастро
Куба, Гавана, Москва, В мире, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель Бермудес, Фидель Кастро
16:22 22.11.2022 (обновлено: 16:36 22.11.2022)
 
Глава Кубы заявил, что Гавана намерена развивать отношения с Москвой

Глава Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Гавана намерена развивать отношения с Москвой

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Гавана намерена развивать отношения с Москвой.
"Россия может всегда полагаться на Кубу... Мы будем продолжать делать все, чтобы наши отношения продолжали укрепляться. Принцип продолжения и преемственности, которому мы следуем, - это не просто лозунг или девиз, а мы действительно продолжаем это делать и хотим укреплять наши отношения с РФ", - сказал он в начале переговоров с Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
16:12
Путин выступил за укрепление сотрудничества между Россией и Кубой
Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером. Ранее во вторник он принял участие в церемонии открытия памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.
В поездке президента Кубы сопровождают глава МИД Бруно Родригес Паррилья, вице-премьер по вопросам экономики и планирования Алехандро Хиль Фернандес, министр внешней торговли и инвестиций Родриго Мальмьерка Диас, министр здравоохранения Хосе Анхель Порталь Миранда и глава министерства энергетики и горной добычи Висенте де ла О Леви.
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
13:11
Москва и Гавана развивают сотрудничество, заявил президент Кубы
 
КубаГаванаМоскваВ миреВладимир ПутинМигель Диас-Канель БермудесФидель Кастро
 
 
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