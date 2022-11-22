https://ria.ru/20221122/kuba-1833409989.html

Путин выступил за укрепление сотрудничества между Россией и Кубой

Путин выступил за укрепление сотрудничества между Россией и Кубой - РИА Новости, 22.11.2022

Путин выступил за укрепление сотрудничества между Россией и Кубой

Россия и Куба должны укреплять сотрудничество, такая возможность есть, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:12

2022-11-22T16:12

2022-11-22T16:26

россия

куба

владимир путин

мигель диас-канель бермудес

политика

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия и Куба должны укреплять сотрудничество, такая возможность есть, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом."Основываясь на этом прочном фундаменте дружбы, мы, конечно, должны - имею в виду современные условия - двигаться дальше, укреплять наше сотрудничество. И я очень рад, что у нас такая возможность есть", - сказал он.

https://ria.ru/20221122/kuba-1833283145.html

россия

куба

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, куба, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, политика