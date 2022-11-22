https://ria.ru/20221122/kuba-1833409989.html
Путин выступил за укрепление сотрудничества между Россией и Кубой
Путин выступил за укрепление сотрудничества между Россией и Кубой - РИА Новости, 22.11.2022
Путин выступил за укрепление сотрудничества между Россией и Кубой
Россия и Куба должны укреплять сотрудничество, такая возможность есть, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:12
2022-11-22T16:12
2022-11-22T16:26
россия
куба
владимир путин
мигель диас-канель бермудес
политика
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия и Куба должны укреплять сотрудничество, такая возможность есть, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом."Основываясь на этом прочном фундаменте дружбы, мы, конечно, должны - имею в виду современные условия - двигаться дальше, укреплять наше сотрудничество. И я очень рад, что у нас такая возможность есть", - сказал он.
https://ria.ru/20221122/kuba-1833283145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, куба, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, политика
Россия, Куба, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель Бермудес, Политика
16:12 22.11.2022 (обновлено: 16:26 22.11.2022)
Путин выступил за укрепление сотрудничества между Россией и Кубой
Путин заявил, что Россия и Куба должны укреплять сотрудничество и такая возможность есть