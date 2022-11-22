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Москва и Гавана развивают сотрудничество, заявил президент Кубы - РИА Новости, 22.11.2022
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Москва и Гавана развивают сотрудничество, заявил президент Кубы
Москва и Гавана развивают сотрудничество, заявил президент Кубы - РИА Новости, 22.11.2022
Москва и Гавана развивают сотрудничество, заявил президент Кубы
Россия и Куба продолжают развивать двустороннее сотрудничество и проекты, несмотря на глобальный кризис и несправедливые санкции против Москвы и Гаваны, заявил... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:11
2022-11-22T13:11
мигель диас-канель бермудес
вячеслав володин
гавана
москва
куба
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия и Куба продолжают развивать двустороннее сотрудничество и проекты, несмотря на глобальный кризис и несправедливые санкции против Москвы и Гаваны, заявил президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным."Несмотря на жесткие кризисы и трудные ситуации, которые переживают Россия и Куба, после поступательного вплетения несправедливых санкций самых главных империалистических держав против наших стран, есть целый ряд обменов и проектов в сфере сотрудничества, которые успешно развивались, несмотря на эти обстоятельства", - сказал он.Президент добавил, что за последние годы отношения Кубы и России углубились, а визиты делегаций увеличились, даже несмотря на ограничения, вызванные COVID.Бермудес отметил, что Москву и Гавану объединяют отличные политические отношения. По его словам, Куба надеется, что экономическое, финансовое и торговое сотрудничество сможет выйти на тот же уровень, что и политическое партнерство двух стран."Работа в этом направлении является задачей обоих законодательных органов", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221122/kuba-1833316715.html
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мигель диас-канель бермудес, вячеслав володин, гавана, москва, куба, госдума рф, в мире
Мигель Диас-Канель Бермудес, Вячеслав Володин, Гавана, Москва, Куба, Госдума РФ, В мире
13:11 22.11.2022
 
Москва и Гавана развивают сотрудничество, заявил президент Кубы

Глава Кубы Мигель Диас-Канель: сотрудничество с Москвой развивается, несмотря на кризис

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия и Куба продолжают развивать двустороннее сотрудничество и проекты, несмотря на глобальный кризис и несправедливые санкции против Москвы и Гаваны, заявил президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
"Несмотря на жесткие кризисы и трудные ситуации, которые переживают Россия и Куба, после поступательного вплетения несправедливых санкций самых главных империалистических держав против наших стран, есть целый ряд обменов и проектов в сфере сотрудничества, которые успешно развивались, несмотря на эти обстоятельства", - сказал он.
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
12:43
Володин предложил лидеру Кубы больше общаться
Президент добавил, что за последние годы отношения Кубы и России углубились, а визиты делегаций увеличились, даже несмотря на ограничения, вызванные COVID.
Бермудес отметил, что Москву и Гавану объединяют отличные политические отношения. По его словам, Куба надеется, что экономическое, финансовое и торговое сотрудничество сможет выйти на тот же уровень, что и политическое партнерство двух стран.
"Работа в этом направлении является задачей обоих законодательных органов", - подчеркнул он.
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес выступает на пленарном заседании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
11:05
Глава Кубы заявил в Госдуме, что проекты с Россией не пострадали от санкций
 
Мигель Диас-Канель БермудесВячеслав ВолодинГаванаМоскваКубаГосдума РФВ мире
 
 
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