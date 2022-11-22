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Глава Кубы заявил в Госдуме, что проекты с Россией не пострадали от санкций - РИА Новости, 22.11.2022
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Глава Кубы заявил в Госдуме, что проекты с Россией не пострадали от санкций
Глава Кубы заявил в Госдуме, что проекты с Россией не пострадали от санкций - РИА Новости, 22.11.2022
Глава Кубы заявил в Госдуме, что проекты с Россией не пострадали от санкций
Совместные проекты России и Кубы не пострадали от международных санкций, заявил президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:05
2022-11-22T12:54
в мире
мигель диас-канель бермудес
россия
куба
камаз (завод)
госдума рф
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Совместные проекты России и Кубы не пострадали от международных санкций, заявил президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес.Диас-Канель Бермудес отдельно отметил геологоразведку углеводородов в зоне Бока де Харуко. Президент указал, что при работах на месторождении используются инновационные методы, благодаря которым растет добыча энергоресурсов.На открытии выставки российских и советских художников, писавших на Острове свободы в разные годы, Диас-Канель Бермудес подчеркнул, что Москва всегда может рассчитывать на Гавану, а на Кубе очень любят Россию."Это определяет также наши народы, наши характеры, когда мы находимся под натиском большого количества санкций, которые вводит против нас Запад. Поэтому в рамках этой выставки, которая свидетельствует о нашей любви, дружбе, солидарности, мы тоже осуждаем все эти санкции, которые вводит Запад против России", — сказал он.Также глава государства рассказал о российских инвестициях в особой зоне развития "Мариэль" для сервисного обслуживания техники КамАЗ."Идет работа с участием России в модернизации важного стального завода. Надеемся в ближайшее время завершить первый этап этого проекта, связанного с модернизацией литейного цеха", — подчеркнул Диас-Канель.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин указывал, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом ЕС и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ Брюсселя от продаваемых Москвой ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы.
https://ria.ru/20221122/matvienko-1833257688.html
https://ria.ru/20221122/kuba-1833124405.html
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в мире, мигель диас-канель бермудес, россия, куба, камаз (завод), госдума рф
В мире, Мигель Диас-Канель Бермудес, Россия, Куба, КамАЗ (завод), Госдума РФ
11:05 22.11.2022 (обновлено: 12:54 22.11.2022)
 
Глава Кубы заявил в Госдуме, что проекты с Россией не пострадали от санкций

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что проекты с Россией не пострадали от санкций

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес выступает на пленарном заседании Государственной думы России
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес выступает на пленарном заседании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес выступает на пленарном заседании Государственной думы России
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Совместные проекты России и Кубы не пострадали от международных санкций, заявил президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес.

"Среди жестких кризисов сегодня и трудной ситуации, которую переживают Россия и Куба после поступательного введения несправедливых санкций целого ряда империалистических держав против наших стран, есть целый ряд совместных проектов, которые успешно развивались, несмотря на это", — сказал он, выступая в Госдуме.

Диас-Канель Бермудес отдельно отметил геологоразведку углеводородов в зоне Бока де Харуко. Президент указал, что при работах на месторождении используются инновационные методы, благодаря которым растет добыча энергоресурсов.
На открытии выставки российских и советских художников, писавших на Острове свободы в разные годы, Диас-Канель Бермудес подчеркнул, что Москва всегда может рассчитывать на Гавану, а на Кубе очень любят Россию.
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
09:33
Матвиенко проведет переговоры с президентом Кубы
"Это определяет также наши народы, наши характеры, когда мы находимся под натиском большого количества санкций, которые вводит против нас Запад. Поэтому в рамках этой выставки, которая свидетельствует о нашей любви, дружбе, солидарности, мы тоже осуждаем все эти санкции, которые вводит Запад против России", — сказал он.
Также глава государства рассказал о российских инвестициях в особой зоне развития "Мариэль" для сервисного обслуживания техники КамАЗ.
"Идет работа с участием России в модернизации важного стального завода. Надеемся в ближайшее время завершить первый этап этого проекта, связанного с модернизацией литейного цеха", — подчеркнул Диас-Канель.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин указывал, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом ЕС и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ Брюсселя от продаваемых Москвой ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
02:35
Межгосударственные отношения России и Кубы
 
В миреМигель Диас-Канель БермудесРоссияКубаКамАЗ (завод)Госдума РФ
 
 
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