https://ria.ru/20221122/kuba-1833283145.html

Глава Кубы заявил в Госдуме, что проекты с Россией не пострадали от санкций

Глава Кубы заявил в Госдуме, что проекты с Россией не пострадали от санкций - РИА Новости, 22.11.2022

Глава Кубы заявил в Госдуме, что проекты с Россией не пострадали от санкций

Совместные проекты России и Кубы не пострадали от международных санкций, заявил президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:05

2022-11-22T11:05

2022-11-22T12:54

в мире

мигель диас-канель бермудес

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куба

камаз (завод)

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Совместные проекты России и Кубы не пострадали от международных санкций, заявил президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес.Диас-Канель Бермудес отдельно отметил геологоразведку углеводородов в зоне Бока де Харуко. Президент указал, что при работах на месторождении используются инновационные методы, благодаря которым растет добыча энергоресурсов.На открытии выставки российских и советских художников, писавших на Острове свободы в разные годы, Диас-Канель Бермудес подчеркнул, что Москва всегда может рассчитывать на Гавану, а на Кубе очень любят Россию."Это определяет также наши народы, наши характеры, когда мы находимся под натиском большого количества санкций, которые вводит против нас Запад. Поэтому в рамках этой выставки, которая свидетельствует о нашей любви, дружбе, солидарности, мы тоже осуждаем все эти санкции, которые вводит Запад против России", — сказал он.Также глава государства рассказал о российских инвестициях в особой зоне развития "Мариэль" для сервисного обслуживания техники КамАЗ."Идет работа с участием России в модернизации важного стального завода. Надеемся в ближайшее время завершить первый этап этого проекта, связанного с модернизацией литейного цеха", — подчеркнул Диас-Канель.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин указывал, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом ЕС и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ Брюсселя от продаваемых Москвой ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы.

https://ria.ru/20221122/matvienko-1833257688.html

https://ria.ru/20221122/kuba-1833124405.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мигель диас-канель бермудес, россия, куба, камаз (завод), госдума рф