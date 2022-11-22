09:39 22.11.2022 (обновлено: 09:43 22.11.2022)
Президент Кубы выразил соболезнования из-за смерти Пабло Миланеса
Находящийся в Москве президент Кубы о смерти Пабло Миланеса: ушел величайший музыкант
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрилет президента Республики Куба Мигеля Диас-Канель Бермудеса в Москву
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, находящийся с визитом в Москве, выразил соболезнования в связи с кончиной известного кубинского композитора, певца, автора песен и одного из основателей кубинского музыкального движения "Нуэва Трова" Пабло Миланеса.
Ранее агентство EFE сообщало, что Миланес скончался в возрасте 77 лет после более чем недельной госпитализации в Мадриде, где он жил с 2017 года.
"Скончался Пабло, читаем мы, проснувшись во вторник утром в России, и боль приходит с новостями. Не стало одного из наших величайших музыкантов. Голос, который неразрывно связан с саундтреком нашего поколения. Мои соболезнования вдове и детям, и Кубе", - написал кубинский президент в Twitter.
Музыкальное движение "Нуэва Трова", возникло на рубеже 60-70 годов прошлого века и объединило мотивы традиционной "тровы" (авторской песни), элементов джаза, рока и поп-музыки, а также авангардной эстетики левых и революционных движений.
Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером. В программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.
В поездке президента Кубы сопровождают глава МИД Бруно Родригес Паррилья, вице-премьер по вопросам экономики и планирования Алехандро Хиль Фернандес, министр внешней торговли и инвестиций Родриго Мальмьерка Диас, министр здравоохранения Хосе Анхель Порталь Миранда и глава министерства энергетики и горной добычи Висенте де ла О Леви.