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Президент Кубы выразил соболезнования из-за смерти Пабло Миланеса - РИА Новости, 22.11.2022
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Президент Кубы выразил соболезнования из-за смерти Пабло Миланеса
Президент Кубы выразил соболезнования из-за смерти Пабло Миланеса - РИА Новости, 22.11.2022
Президент Кубы выразил соболезнования из-за смерти Пабло Миланеса
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, находящийся с визитом в Москве, выразил соболезнования в связи с кончиной известного кубинского композитора, певца,... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T09:39
2022-11-22T09:43
в мире
мигель диас-канель бермудес
владимир путин
фидель кастро
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, находящийся с визитом в Москве, выразил соболезнования в связи с кончиной известного кубинского композитора, певца, автора песен и одного из основателей кубинского музыкального движения "Нуэва Трова" Пабло Миланеса.Ранее агентство EFE сообщало, что Миланес скончался в возрасте 77 лет после более чем недельной госпитализации в Мадриде, где он жил с 2017 года.Музыкальное движение "Нуэва Трова", возникло на рубеже 60-70 годов прошлого века и объединило мотивы традиционной "тровы" (авторской песни), элементов джаза, рока и поп-музыки, а также авангардной эстетики левых и революционных движений.Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером. В программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.В поездке президента Кубы сопровождают глава МИД Бруно Родригес Паррилья, вице-премьер по вопросам экономики и планирования Алехандро Хиль Фернандес, министр внешней торговли и инвестиций Родриго Мальмьерка Диас, министр здравоохранения Хосе Анхель Порталь Миранда и глава министерства энергетики и горной добычи Висенте де ла О Леви.
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в мире, мигель диас-канель бермудес, владимир путин, фидель кастро, куба, москва, мадрид
В мире, Мигель Диас-Канель Бермудес, Владимир Путин, Фидель Кастро, Куба, Москва, Мадрид
09:39 22.11.2022 (обновлено: 09:43 22.11.2022)
 
Президент Кубы выразил соболезнования из-за смерти Пабло Миланеса

Находящийся в Москве президент Кубы о смерти Пабло Миланеса: ушел величайший музыкант

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрилет президента Республики Куба Мигеля Диас-Канель Бермудеса в Москву
Прилет президента Республики Куба Мигеля Диас-Канель Бермудеса в Москву - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, находящийся с визитом в Москве, выразил соболезнования в связи с кончиной известного кубинского композитора, певца, автора песен и одного из основателей кубинского музыкального движения "Нуэва Трова" Пабло Миланеса.
Ранее агентство EFE сообщало, что Миланес скончался в возрасте 77 лет после более чем недельной госпитализации в Мадриде, где он жил с 2017 года.
"Скончался Пабло, читаем мы, проснувшись во вторник утром в России, и боль приходит с новостями. Не стало одного из наших величайших музыкантов. Голос, который неразрывно связан с саундтреком нашего поколения. Мои соболезнования вдове и детям, и Кубе", - написал кубинский президент в Twitter.
Музыкальное движение "Нуэва Трова", возникло на рубеже 60-70 годов прошлого века и объединило мотивы традиционной "тровы" (авторской песни), элементов джаза, рока и поп-музыки, а также авангардной эстетики левых и революционных движений.
Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером. В программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.
В поездке президента Кубы сопровождают глава МИД Бруно Родригес Паррилья, вице-премьер по вопросам экономики и планирования Алехандро Хиль Фернандес, министр внешней торговли и инвестиций Родриго Мальмьерка Диас, министр здравоохранения Хосе Анхель Порталь Миранда и глава министерства энергетики и горной добычи Висенте де ла О Леви.
Кубинский композитор, певец и автор песен Пабло Миланес - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
09:25Культура
Умер кубинский певец Пабло Миланес, сообщили СМИ
 
В миреМигель Диас-Канель БермудесВладимир ПутинФидель КастроКубаМоскваМадрид
 
 
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