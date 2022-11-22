https://ria.ru/20221122/kuba-1833258411.html

Президент Кубы выразил соболезнования из-за смерти Пабло Миланеса

Президент Кубы выразил соболезнования из-за смерти Пабло Миланеса - РИА Новости, 22.11.2022

Президент Кубы выразил соболезнования из-за смерти Пабло Миланеса

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, находящийся с визитом в Москве, выразил соболезнования в связи с кончиной известного кубинского композитора, певца,... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T09:39

2022-11-22T09:39

2022-11-22T09:43

в мире

мигель диас-канель бермудес

владимир путин

фидель кастро

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, находящийся с визитом в Москве, выразил соболезнования в связи с кончиной известного кубинского композитора, певца, автора песен и одного из основателей кубинского музыкального движения "Нуэва Трова" Пабло Миланеса.Ранее агентство EFE сообщало, что Миланес скончался в возрасте 77 лет после более чем недельной госпитализации в Мадриде, где он жил с 2017 года.Музыкальное движение "Нуэва Трова", возникло на рубеже 60-70 годов прошлого века и объединило мотивы традиционной "тровы" (авторской песни), элементов джаза, рока и поп-музыки, а также авангардной эстетики левых и революционных движений.Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером. В программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.В поездке президента Кубы сопровождают глава МИД Бруно Родригес Паррилья, вице-премьер по вопросам экономики и планирования Алехандро Хиль Фернандес, министр внешней торговли и инвестиций Родриго Мальмьерка Диас, министр здравоохранения Хосе Анхель Порталь Миранда и глава министерства энергетики и горной добычи Висенте де ла О Леви.

https://ria.ru/20221122/kuba-1833255472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мигель диас-канель бермудес, владимир путин, фидель кастро, куба, москва, мадрид