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Умер кубинский певец Пабло Миланес, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221122/kuba-1833255472.html
Умер кубинский певец Пабло Миланес, сообщили СМИ
Умер кубинский певец Пабло Миланес, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.11.2022
Умер кубинский певец Пабло Миланес, сообщили СМИ
Кубинский композитор, певец, автор песен и один из основателей кубинского музыкального движения "Нуэва Трова" Пабло Миланес скончался в Испании в возрасте 77... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T09:25
2022-11-22T09:39
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куба
испания
мадрид
новости культуры
культура
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Кубинский композитор, певец, автор песен и один из основателей кубинского музыкального движения "Нуэва Трова" Пабло Миланес скончался в Испании в возрасте 77 лет, сообщает агентство EFE со ссылкой на источники.По данным источников, музыкант скончался в понедельник вечером после более чем недельной госпитализации в Мадриде, где он жил с 2017 года.Согласно заявлению представителей Миланеса, он был госпитализирован 12 ноября из-за "последствий череды повторяющихся инфекций, которые за последние три месяца сильно повлияли на его состояние здоровья". Кроме того несколько лет назад у него было выявлено онкогематологическое заболевание.Как сообщается, Миланес был одним из самых узнаваемых голосов в кубинской музыке, за свою карьеру выпустили более 40 альбомов и получил, среди прочего Кубинскую национальную музыкальную премию и "Латинскую Грэмми".Премьер Кубы Мануэль Марреро отреагировал в Twitter на новости о кончине музыканта, написал, что "культура Кубы в трауре". Он также выразил соболезнование семье и родным Миланеса.Музыкальное движение "Нуэва Трова", возникло на рубеже 60-70 годов прошлого века и объединило мотивы традиционной "тровы" (авторской песни), элементов джаза, рока и поп-музыки, а также авангардной эстетики левых и революционных движений.
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куба, испания, мадрид, новости культуры, культура
Культура, Куба, Испания, Мадрид, Новости культуры, Культура
09:25 22.11.2022 (обновлено: 09:39 22.11.2022)
 
Умер кубинский певец Пабло Миланес, сообщили СМИ

EFE: Умер кубинский певец и один из основателей движения "Нуэва Трова" Пабло Миланес

CC BY-SA 2.0 / FNPI / David Estrada Larrañeta / Pablo MilanesКубинский композитор, певец и автор песен Пабло Миланес
Кубинский композитор, певец и автор песен Пабло Миланес - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
CC BY-SA 2.0 / FNPI / David Estrada Larrañeta / Pablo Milanes
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Кубинский композитор, певец, автор песен и один из основателей кубинского музыкального движения "Нуэва Трова" Пабло Миланес скончался в Испании в возрасте 77 лет, сообщает агентство EFE со ссылкой на источники.
По данным источников, музыкант скончался в понедельник вечером после более чем недельной госпитализации в Мадриде, где он жил с 2017 года.
Согласно заявлению представителей Миланеса, он был госпитализирован 12 ноября из-за "последствий череды повторяющихся инфекций, которые за последние три месяца сильно повлияли на его состояние здоровья". Кроме того несколько лет назад у него было выявлено онкогематологическое заболевание.
Как сообщается, Миланес был одним из самых узнаваемых голосов в кубинской музыке, за свою карьеру выпустили более 40 альбомов и получил, среди прочего Кубинскую национальную музыкальную премию и "Латинскую Грэмми".
Премьер Кубы Мануэль Марреро отреагировал в Twitter на новости о кончине музыканта, написал, что "культура Кубы в трауре". Он также выразил соболезнование семье и родным Миланеса.
Музыкальное движение "Нуэва Трова", возникло на рубеже 60-70 годов прошлого века и объединило мотивы традиционной "тровы" (авторской песни), элементов джаза, рока и поп-музыки, а также авангардной эстетики левых и революционных движений.
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