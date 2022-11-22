https://ria.ru/20221122/kuba-1833255472.html
Умер кубинский певец Пабло Миланес, сообщили СМИ
Умер кубинский певец Пабло Миланес, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.11.2022
Умер кубинский певец Пабло Миланес, сообщили СМИ
Кубинский композитор, певец, автор песен и один из основателей кубинского музыкального движения "Нуэва Трова" Пабло Миланес скончался в Испании в возрасте 77... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T09:25
2022-11-22T09:25
2022-11-22T09:39
культура
куба
испания
мадрид
новости культуры
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833254227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9bb2c903bfe299010419d793e55e2c05.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Кубинский композитор, певец, автор песен и один из основателей кубинского музыкального движения "Нуэва Трова" Пабло Миланес скончался в Испании в возрасте 77 лет, сообщает агентство EFE со ссылкой на источники.По данным источников, музыкант скончался в понедельник вечером после более чем недельной госпитализации в Мадриде, где он жил с 2017 года.Согласно заявлению представителей Миланеса, он был госпитализирован 12 ноября из-за "последствий череды повторяющихся инфекций, которые за последние три месяца сильно повлияли на его состояние здоровья". Кроме того несколько лет назад у него было выявлено онкогематологическое заболевание.Как сообщается, Миланес был одним из самых узнаваемых голосов в кубинской музыке, за свою карьеру выпустили более 40 альбомов и получил, среди прочего Кубинскую национальную музыкальную премию и "Латинскую Грэмми".Премьер Кубы Мануэль Марреро отреагировал в Twitter на новости о кончине музыканта, написал, что "культура Кубы в трауре". Он также выразил соболезнование семье и родным Миланеса.Музыкальное движение "Нуэва Трова", возникло на рубеже 60-70 годов прошлого века и объединило мотивы традиционной "тровы" (авторской песни), элементов джаза, рока и поп-музыки, а также авангардной эстетики левых и революционных движений.
https://ria.ru/20221122/kuba-1833258411.html
куба
испания
мадрид
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833254227_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_761b88a553189dbeb547a88ebc36f986.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, испания, мадрид, новости культуры, культура
Культура, Куба, Испания, Мадрид, Новости культуры, Культура
09:25 22.11.2022 (обновлено: 09:39 22.11.2022)
Умер кубинский певец Пабло Миланес, сообщили СМИ
EFE: Умер кубинский певец и один из основателей движения "Нуэва Трова" Пабло Миланес
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Кубинский композитор, певец, автор песен и один из основателей кубинского музыкального движения "Нуэва Трова" Пабло Миланес скончался в Испании в возрасте 77 лет, сообщает агентство EFE
со ссылкой на источники.
По данным источников, музыкант скончался в понедельник вечером после более чем недельной госпитализации в Мадриде
, где он жил с 2017 года.
Согласно заявлению представителей Миланеса, он был госпитализирован 12 ноября из-за "последствий череды повторяющихся инфекций, которые за последние три месяца сильно повлияли на его состояние здоровья". Кроме того несколько лет назад у него было выявлено онкогематологическое заболевание.
Как сообщается, Миланес был одним из самых узнаваемых голосов в кубинской музыке, за свою карьеру выпустили более 40 альбомов и получил, среди прочего Кубинскую национальную музыкальную премию и "Латинскую Грэмми".
Премьер Кубы
Мануэль Марреро отреагировал в Twitter на новости о кончине музыканта, написал, что "культура Кубы в трауре". Он также выразил соболезнование семье и родным Миланеса.
Музыкальное движение "Нуэва Трова", возникло на рубеже 60-70 годов прошлого века и объединило мотивы традиционной "тровы" (авторской песни), элементов джаза, рока и поп-музыки, а также авангардной эстетики левых и революционных движений.