https://ria.ru/20221122/kuba-1833255472.html

Умер кубинский певец Пабло Миланес, сообщили СМИ

Умер кубинский певец Пабло Миланес, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.11.2022

Умер кубинский певец Пабло Миланес, сообщили СМИ

Кубинский композитор, певец, автор песен и один из основателей кубинского музыкального движения "Нуэва Трова" Пабло Миланес скончался в Испании в возрасте 77... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T09:25

2022-11-22T09:25

2022-11-22T09:39

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Кубинский композитор, певец, автор песен и один из основателей кубинского музыкального движения "Нуэва Трова" Пабло Миланес скончался в Испании в возрасте 77 лет, сообщает агентство EFE со ссылкой на источники.По данным источников, музыкант скончался в понедельник вечером после более чем недельной госпитализации в Мадриде, где он жил с 2017 года.Согласно заявлению представителей Миланеса, он был госпитализирован 12 ноября из-за "последствий череды повторяющихся инфекций, которые за последние три месяца сильно повлияли на его состояние здоровья". Кроме того несколько лет назад у него было выявлено онкогематологическое заболевание.Как сообщается, Миланес был одним из самых узнаваемых голосов в кубинской музыке, за свою карьеру выпустили более 40 альбомов и получил, среди прочего Кубинскую национальную музыкальную премию и "Латинскую Грэмми".Премьер Кубы Мануэль Марреро отреагировал в Twitter на новости о кончине музыканта, написал, что "культура Кубы в трауре". Он также выразил соболезнование семье и родным Миланеса.Музыкальное движение "Нуэва Трова", возникло на рубеже 60-70 годов прошлого века и объединило мотивы традиционной "тровы" (авторской песни), элементов джаза, рока и поп-музыки, а также авангардной эстетики левых и революционных движений.

https://ria.ru/20221122/kuba-1833258411.html

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Дарья Буймова

куба, испания, мадрид, новости культуры, культура