https://ria.ru/20221122/krym-1833349675.html
Туристическим предприятиям в Крыму выделят полтора миллиарда рублей
Туристическим предприятиям в Крыму выделят полтора миллиарда рублей - РИА Новости, 22.11.2022
Туристическим предприятиям в Крыму выделят полтора миллиарда рублей
Крым получит около полутора миллиардов рублей на нужды предприятий туристической сферы, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:25
2022-11-22T17:25
2022-11-22T17:25
туризм
туризм
республика крым
сергей аксенов (политик)
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Крым получит около полутора миллиардов рублей на нужды предприятий туристической сферы, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Не менее полутора тысяч крымских предприятий туристической сферы получат из резервного фонда правительства РФ единовременную выплату на сохранение занятости в размере двух МРОТ на одного работника. Общий объем субсидии, выделенной Республике Крым, составит около 1,5 миллиарда рублей", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, для получения выплаты индивидуальные предприниматели и физические лица, за исключением государственных и муниципальных учреждений, могут подать заявку на портале правительства республики по 35 видам деятельности. Приоритет отдается средствам размещения и турфирмам. При этом получатель выплаты берет на себя обязательство по сохранению заявленной среднесписочной численности работников до 1 апреля 2023 года."Новая мера поддержки позволит туристическому бизнесу планировать свою деятельность на ближайшее будущее, сохраняя при этом трудовые коллективы", — подчеркнул Аксенов.
https://ria.ru/20221115/krym-1831533893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, республика крым, сергей аксенов (политик), новости - туризм, туристы, отели
Туризм, Туризм, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Новости - Туризм, туристы, Отели
Туристическим предприятиям в Крыму выделят полтора миллиарда рублей
Аксенов: Крым получит полтора миллиарда рублей на нужды туристической сферы
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости.
Крым получит около полутора миллиардов рублей на нужды предприятий туристической сферы, сообщил
глава республики Сергей Аксенов.
"Не менее полутора тысяч крымских предприятий туристической сферы получат из резервного фонда правительства РФ единовременную выплату на сохранение занятости в размере двух МРОТ на одного работника. Общий объем субсидии, выделенной Республике Крым, составит около 1,5 миллиарда рублей", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, для получения выплаты индивидуальные предприниматели и физические лица, за исключением государственных и муниципальных учреждений, могут подать заявку на портале правительства республики по 35 видам деятельности. Приоритет отдается средствам размещения и турфирмам. При этом получатель выплаты берет на себя обязательство по сохранению заявленной среднесписочной численности работников до 1 апреля 2023 года.
"Новая мера поддержки позволит туристическому бизнесу планировать свою деятельность на ближайшее будущее, сохраняя при этом трудовые коллективы", — подчеркнул Аксенов.