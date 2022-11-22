https://ria.ru/20221122/krym-1833349675.html

Туристическим предприятиям в Крыму выделят полтора миллиарда рублей

Туристическим предприятиям в Крыму выделят полтора миллиарда рублей - РИА Новости, 22.11.2022

Туристическим предприятиям в Крыму выделят полтора миллиарда рублей

Крым получит около полутора миллиардов рублей на нужды предприятий туристической сферы, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T17:25

2022-11-22T17:25

2022-11-22T17:25

туризм

туризм

республика крым

сергей аксенов (политик)

новости - туризм

туристы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Крым получит около полутора миллиардов рублей на нужды предприятий туристической сферы, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Не менее полутора тысяч крымских предприятий туристической сферы получат из резервного фонда правительства РФ единовременную выплату на сохранение занятости в размере двух МРОТ на одного работника. Общий объем субсидии, выделенной Республике Крым, составит около 1,5 миллиарда рублей", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, для получения выплаты индивидуальные предприниматели и физические лица, за исключением государственных и муниципальных учреждений, могут подать заявку на портале правительства республики по 35 видам деятельности. Приоритет отдается средствам размещения и турфирмам. При этом получатель выплаты берет на себя обязательство по сохранению заявленной среднесписочной численности работников до 1 апреля 2023 года."Новая мера поддержки позволит туристическому бизнесу планировать свою деятельность на ближайшее будущее, сохраняя при этом трудовые коллективы", — подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20221115/krym-1831533893.html

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Лана Баева

туризм, республика крым, сергей аксенов (политик), новости - туризм, туристы, отели