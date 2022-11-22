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Аксенов назвал высказывания украинских политиков о Крыме заявлениями врагов - РИА Новости, 22.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/krym-1833344866.html
Аксенов назвал высказывания украинских политиков о Крыме заявлениями врагов
Аксенов назвал высказывания украинских политиков о Крыме заявлениями врагов - РИА Новости, 22.11.2022
Аксенов назвал высказывания украинских политиков о Крыме заявлениями врагов
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал высказывания украинских политиков о Крыме заявлениями врагов и заверил, что на полуострове ведется круглосуточная работа по... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:53
2022-11-22T13:53
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
россия
украина
сергей аксенов (политик)
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал высказывания украинских политиков о Крыме заявлениями врагов и заверил, что на полуострове ведется круглосуточная работа по обеспечению гарантированной безопасности.Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров."Гарантирую, что мной, по поручению президента, 24 часа в сутки проводится работа по обеспечению гарантированной безопасности Крыма и крымчан. Ничего российскому Крыму, как субъекту Российской Федерации, не угрожает. Все заявления врагов по поводу того, что они будут когда-то в Крыму, могу сказать, что мы еще посмотрим, кто где летом и в какой речке кто будет купаться и где будет отдыхать", - сказал Аксенов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, украинские спецслужбы намеренно вбрасывают различные фейки, чтобы дестабилизировать ситуацию на полуострове.В Минобороны Украины ранее допустили, что конфликт с РФ может завершиться к концу весны. Кроме того, замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News заявил, что украинские войска рассчитывают "вернуться в Крым" к концу декабря.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20221122/krym-1833290315.html
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безопасность, республика крым, россия, украина, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Россия, Украина, Сергей Аксенов (политик), Ситуация в ДНР и ЛНР
13:53 22.11.2022
 
Аксенов назвал высказывания украинских политиков о Крыме заявлениями врагов

Глава Крыма Аксенов назвал слова украинских политиков о полуострове заявлениями врагов

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал высказывания украинских политиков о Крыме заявлениями врагов и заверил, что на полуострове ведется круглосуточная работа по обеспечению гарантированной безопасности.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров.
Набережная в Судаке - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
11:24
СМИ сообщили о разногласиях по Крыму между Украиной и Западом
"Гарантирую, что мной, по поручению президента, 24 часа в сутки проводится работа по обеспечению гарантированной безопасности Крыма и крымчан. Ничего российскому Крыму, как субъекту Российской Федерации, не угрожает. Все заявления врагов по поводу того, что они будут когда-то в Крыму, могу сказать, что мы еще посмотрим, кто где летом и в какой речке кто будет купаться и где будет отдыхать", - сказал Аксенов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, украинские спецслужбы намеренно вбрасывают различные фейки, чтобы дестабилизировать ситуацию на полуострове.
В Минобороны Украины ранее допустили, что конфликт с РФ может завершиться к концу весны. Кроме того, замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News заявил, что украинские войска рассчитывают "вернуться в Крым" к концу декабря.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 12:04
В Совфеде призвали США не надеяться на уход России из Крыма
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРеспублика КрымРоссияУкраинаСергей Аксенов (политик)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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