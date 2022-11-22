https://ria.ru/20221122/krizis-1833329239.html

Песков сравнил нынешний кризис в отношениях с США с Карибским

Песков сравнил нынешний кризис в отношениях с США с Карибским - РИА Новости, 22.11.2022

Песков сравнил нынешний кризис в отношениях с США с Карибским

Нынешний кризис и карибский - разные, но и тогда и сейчас речь идет о столкновении с коллективным Западом во главе с США, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:17

2022-11-22T13:17

2022-11-22T14:08

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Нынешний кризис и карибский - разные, но и тогда и сейчас речь идет о столкновении с коллективным Западом во главе с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Кризисы разные, хотя и тогда, и сейчас речь идет о столкновении нас и коллективного запада во главе с Соединенными Штатами Америки. Действительно, этот элемент схожий, но, с другой стороны, нюансы, конечно, различные", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.Он также отметил, что во время переговоров российского президента Владимира Путина и главы Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса тема Карибского кризиса не будет главной."И, конечно, опыт Карибского кризиса, уроки уже изрядно изучались и будут дальше изучаться, но это не будет главным на переговорах. Все-таки российско-кубинские отношения имеют очень хороший задел в настоящем и хорошие перспективы на будущее. Вот именно об этом и пойдет речь", - подчеркнул Песков.Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером, в программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

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Влада Копылова

дмитрий песков, сша, россия, политика