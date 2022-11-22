https://ria.ru/20221122/krizis-1833329239.html
Песков сравнил нынешний кризис в отношениях с США с Карибским
Песков сравнил нынешний кризис в отношениях с США с Карибским - РИА Новости, 22.11.2022
Песков сравнил нынешний кризис в отношениях с США с Карибским
Нынешний кризис и карибский - разные, но и тогда и сейчас речь идет о столкновении с коллективным Западом во главе с США, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:17
2022-11-22T13:17
2022-11-22T14:08
дмитрий песков
сша
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796001756_0:0:3479:1957_1920x0_80_0_0_ccdb4f224a243481bc2132cdb742c52d.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Нынешний кризис и карибский - разные, но и тогда и сейчас речь идет о столкновении с коллективным Западом во главе с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Кризисы разные, хотя и тогда, и сейчас речь идет о столкновении нас и коллективного запада во главе с Соединенными Штатами Америки. Действительно, этот элемент схожий, но, с другой стороны, нюансы, конечно, различные", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.Он также отметил, что во время переговоров российского президента Владимира Путина и главы Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса тема Карибского кризиса не будет главной."И, конечно, опыт Карибского кризиса, уроки уже изрядно изучались и будут дальше изучаться, но это не будет главным на переговорах. Все-таки российско-кубинские отношения имеют очень хороший задел в настоящем и хорошие перспективы на будущее. Вот именно об этом и пойдет речь", - подчеркнул Песков.Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером, в программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20221122/kuba-1833283145.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765074414_502:113:3082:2048_1920x0_80_0_0_532cf7c02d3f63a72d33033c961e9603.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, сша, россия, политика
Дмитрий Песков, США, Россия, Политика
13:17 22.11.2022 (обновлено: 14:08 22.11.2022)
Песков сравнил нынешний кризис в отношениях с США с Карибским
Песков о кризисах с США: и 60 лет назад, и сейчас речь идет о столкновении России и Запада
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Нынешний кризис и карибский - разные, но и тогда и сейчас речь идет о столкновении с коллективным Западом во главе с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Кризисы разные, хотя и тогда, и сейчас речь идет о столкновении нас и коллективного запада во главе с Соединенными Штатами Америки. Действительно, этот элемент схожий, но, с другой стороны, нюансы, конечно, различные", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Он также отметил, что во время переговоров российского президента Владимира Путина
и главы Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса
тема Карибского кризиса не будет главной.
"И, конечно, опыт Карибского кризиса, уроки уже изрядно изучались и будут дальше изучаться, но это не будет главным на переговорах. Все-таки российско-кубинские отношения имеют очень хороший задел в настоящем и хорошие перспективы на будущее. Вот именно об этом и пойдет речь", - подчеркнул Песков.
Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву
в субботу вечером, в программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.