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Песков сравнил нынешний кризис в отношениях с США с Карибским - РИА Новости, 22.11.2022
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Песков сравнил нынешний кризис в отношениях с США с Карибским
Песков сравнил нынешний кризис в отношениях с США с Карибским - РИА Новости, 22.11.2022
Песков сравнил нынешний кризис в отношениях с США с Карибским
Нынешний кризис и карибский - разные, но и тогда и сейчас речь идет о столкновении с коллективным Западом во главе с США, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:17
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дмитрий песков
сша
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политика
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Нынешний кризис и карибский - разные, но и тогда и сейчас речь идет о столкновении с коллективным Западом во главе с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Кризисы разные, хотя и тогда, и сейчас речь идет о столкновении нас и коллективного запада во главе с Соединенными Штатами Америки. Действительно, этот элемент схожий, но, с другой стороны, нюансы, конечно, различные", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.Он также отметил, что во время переговоров российского президента Владимира Путина и главы Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса тема Карибского кризиса не будет главной."И, конечно, опыт Карибского кризиса, уроки уже изрядно изучались и будут дальше изучаться, но это не будет главным на переговорах. Все-таки российско-кубинские отношения имеют очень хороший задел в настоящем и хорошие перспективы на будущее. Вот именно об этом и пойдет речь", - подчеркнул Песков.Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером, в программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
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дмитрий песков, сша, россия, политика
Дмитрий Песков, США, Россия, Политика
13:17 22.11.2022 (обновлено: 14:08 22.11.2022)
 
Песков сравнил нынешний кризис в отношениях с США с Карибским

Песков о кризисах с США: и 60 лет назад, и сейчас речь идет о столкновении России и Запада

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Нынешний кризис и карибский - разные, но и тогда и сейчас речь идет о столкновении с коллективным Западом во главе с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Кризисы разные, хотя и тогда, и сейчас речь идет о столкновении нас и коллективного запада во главе с Соединенными Штатами Америки. Действительно, этот элемент схожий, но, с другой стороны, нюансы, конечно, различные", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Он также отметил, что во время переговоров российского президента Владимира Путина и главы Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса тема Карибского кризиса не будет главной.
"И, конечно, опыт Карибского кризиса, уроки уже изрядно изучались и будут дальше изучаться, но это не будет главным на переговорах. Все-таки российско-кубинские отношения имеют очень хороший задел в настоящем и хорошие перспективы на будущее. Вот именно об этом и пойдет речь", - подчеркнул Песков.
Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером, в программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес выступает на пленарном заседании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
11:05
Глава Кубы заявил в Госдуме, что проекты с Россией не пострадали от санкций
 
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