https://ria.ru/20221122/kosmos-1833404046.html

Франция призвала Европу противостоять влиянию Китая и США в космосе

Франция призвала Европу противостоять влиянию Китая и США в космосе - РИА Новости, 22.11.2022

Франция призвала Европу противостоять влиянию Китая и США в космосе

Европа должна проявить "непоколебимую стойкость" перед влиянием Китая и США и добиться стратегической автономии в космосе, заявил во вторник глава минфина... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:55

2022-11-22T15:55

2022-11-22T15:55

космос - риа наука

брюно ле мэр

франция

европа

китай

минфин франции

европейское космическое агентство

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bbf6b9a3a310d6f99f5c599f2d8aa1b.jpg

ПАРИЖ, 22 ноя – РИА Новости. Европа должна проявить "непоколебимую стойкость" перед влиянием Китая и США и добиться стратегической автономии в космосе, заявил во вторник глава минфина Франции Брюно Ле Мэр.Во вторник и в среду в Париже проходит встреча 22 стран Европейского космического агентства (ЕКА), где обсуждается финансирование агентства на три будущих года. Министры должны одобрить бюджет агентства в размере 18,5 миллиарда евро."Должна существовать единая Европа, единая европейская стратегия в космосе и непоколебимая стойкость перед лицом амбиций Китая и США", - сказал Ле Мэр по прибытии на министерскую конференцию Европейского космического агентства, которая транслировалась в официальном аккаунте правительства Франции в Twitter.Отвечая на вопрос, готова ли Франция платить больший взнос ЕКА, Ле Мэр сказал, что "это цена за независимость, которую мы готовы заплатить".Европа сегодня обладает спутниками для наблюдения за погодой или обеспечения работы геолокационных сервисов, но не может сама отправлять астронавтов в космос.Ранее во вторник Франция, Германия и Италия договорились о совместной эксплуатации и финансировании ракеты-носителя Ariane-6 и Vega-C, запускаемых из Французской Гвианы.

https://ria.ru/20221122/kosmos-1833267027.html

https://ria.ru/20221121/vasyutin-1833021446.html

франция

европа

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, брюно ле мэр, франция, европа, китай, минфин франции, европейское космическое агентство, сша