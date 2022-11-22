https://ria.ru/20221122/kosmos-1833404046.html
Франция призвала Европу противостоять влиянию Китая и США в космосе
Франция призвала Европу противостоять влиянию Китая и США в космосе - РИА Новости, 22.11.2022
Франция призвала Европу противостоять влиянию Китая и США в космосе
Европа должна проявить "непоколебимую стойкость" перед влиянием Китая и США и добиться стратегической автономии в космосе, заявил во вторник глава минфина... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:55
2022-11-22T15:55
2022-11-22T15:55
космос - риа наука
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ПАРИЖ, 22 ноя – РИА Новости. Европа должна проявить "непоколебимую стойкость" перед влиянием Китая и США и добиться стратегической автономии в космосе, заявил во вторник глава минфина Франции Брюно Ле Мэр.Во вторник и в среду в Париже проходит встреча 22 стран Европейского космического агентства (ЕКА), где обсуждается финансирование агентства на три будущих года. Министры должны одобрить бюджет агентства в размере 18,5 миллиарда евро."Должна существовать единая Европа, единая европейская стратегия в космосе и непоколебимая стойкость перед лицом амбиций Китая и США", - сказал Ле Мэр по прибытии на министерскую конференцию Европейского космического агентства, которая транслировалась в официальном аккаунте правительства Франции в Twitter.Отвечая на вопрос, готова ли Франция платить больший взнос ЕКА, Ле Мэр сказал, что "это цена за независимость, которую мы готовы заплатить".Европа сегодня обладает спутниками для наблюдения за погодой или обеспечения работы геолокационных сервисов, но не может сама отправлять астронавтов в космос.Ранее во вторник Франция, Германия и Италия договорились о совместной эксплуатации и финансировании ракеты-носителя Ariane-6 и Vega-C, запускаемых из Французской Гвианы.
https://ria.ru/20221122/kosmos-1833267027.html
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космос - риа наука, брюно ле мэр, франция, европа, китай, минфин франции, европейское космическое агентство, сша
Космос - РИА Наука, Брюно Ле Мэр, Франция, Европа, Китай, Минфин Франции, Европейское космическое агентство, США
Франция призвала Европу противостоять влиянию Китая и США в космосе
Глава Минфина Франции Ле Мэр призвал Европу противостоять влиянию Китая и США в космосе