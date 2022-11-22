https://ria.ru/20221122/koronavirus-1833281687.html
В России за сутки госпитализировали 1434 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1434 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 22.11.2022
В России за сутки госпитализировали 1434 заболевших COVID-19
Более 4,4 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России, умерли 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:02
2022-11-22T11:02
2022-11-22T11:02
распространение коронавируса
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россия
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 4,4 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России, умерли 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 434 человека, на 220,1% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 69 субъектах, снижение количества госпитализаций произошло в трех регионах, ситуация осталась без изменений в 13 субъектах."Выздоровело за сутки 6 444 человека, или на 54,8% больше в сравнении с 21 ноября 2022 года. Выявлено 4 460 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 59 человек", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1434 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 4460 новых случаев COVID-19, выздоровели 6444, умерли 59 человек