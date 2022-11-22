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Конфликт на Украине не стал первопричиной кризиса в экономике, заявил Шольц - РИА Новости, 22.11.2022
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Конфликт на Украине не стал первопричиной кризиса в экономике, заявил Шольц
Конфликт на Украине не стал первопричиной кризиса в экономике, заявил Шольц - РИА Новости, 22.11.2022
Конфликт на Украине не стал первопричиной кризиса в экономике, заявил Шольц
Последние 30 лет низкой инфляции и стабильного роста экономики в Европе были исключительным явлением, конфликт на Украине не является первопричиной конца этой... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:46
2022-11-22T15:46
в мире
олаф шольц
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украина
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БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. Последние 30 лет низкой инфляции и стабильного роста экономики в Европе были исключительным явлением, конфликт на Украине не является первопричиной конца этой эпохи, но он его ускорил, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник на экономическом саммите издания Süddeutsche Zeitung.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике."Мы находимся сегодня в новой фазе глобализации. В последние 30 лет здесь, в Европе и Северной Америке, мы наблюдали одновременно стабильный рост, низкую инфляцию и высокие показатели занятости. Это было исключительным явлением для экономики. Война России и экономические последствия пандемии пускай и ускорили конец этого явления, но не являются первопричиной", - сказал Шольц в рамках своей речи к открытию проходящего в Берлине саммита, на котором собрались представители немецкой экономики.Настоящей причиной, как считает немецкий канцлер, является рост экономик Азии, конкурирующих с Европой в области энергоносителей, сырья и технологий. Шольц в очередной раз предостерег от деглобализации и призвал к экономической диверсификации."В случае с Россией мы испытали, что это означает - быть слишком зависимыми от стратегически важного ресурса", - подчеркнул он, добавив, что это "не повторится".
https://ria.ru/20221121/politika-1832550508.html
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в мире, олаф шольц, германия, россия, украина
В мире, Олаф Шольц, Германия, Россия, Украина
15:46 22.11.2022
 
Конфликт на Украине не стал первопричиной кризиса в экономике, заявил Шольц

Канцлер ФРГ Шольц: конфликт на Украине не стал первопричиной конца роста экономики Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. Последние 30 лет низкой инфляции и стабильного роста экономики в Европе были исключительным явлением, конфликт на Украине не является первопричиной конца этой эпохи, но он его ускорил, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник на экономическом саммите издания Süddeutsche Zeitung.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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"Мы находимся сегодня в новой фазе глобализации. В последние 30 лет здесь, в Европе и Северной Америке, мы наблюдали одновременно стабильный рост, низкую инфляцию и высокие показатели занятости. Это было исключительным явлением для экономики. Война России и экономические последствия пандемии пускай и ускорили конец этого явления, но не являются первопричиной", - сказал Шольц в рамках своей речи к открытию проходящего в Берлине саммита, на котором собрались представители немецкой экономики.
Настоящей причиной, как считает немецкий канцлер, является рост экономик Азии, конкурирующих с Европой в области энергоносителей, сырья и технологий. Шольц в очередной раз предостерег от деглобализации и призвал к экономической диверсификации.
"В случае с Россией мы испытали, что это означает - быть слишком зависимыми от стратегически важного ресурса", - подчеркнул он, добавив, что это "не повторится".
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