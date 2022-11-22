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В США рассказали, с помощью чего Китай покончит с гегемонией доллара
В США рассказали, с помощью чего Китай покончит с гегемонией доллара - РИА Новости, 22.11.2022
В США рассказали, с помощью чего Китай покончит с гегемонией доллара
Китайский цифровой юань угрожает господству американского доллара и гегемонии США, пишет журналист Кевин Уорш в статье для The Wall Street Journal. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:42
2022-11-22T10:42
2022-11-22T15:44
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Китайский цифровой юань угрожает господству американского доллара и гегемонии США, пишет журналист Кевин Уорш в статье для The Wall Street Journal."Американское политическое руководство должно внимательно отнестись к происходящему и в ответ создать усиленную форму доллара, который будет служить национальным интересам", — предложил он.Автор статьи считает, что расширение влияния Китая может создать биполярный мир и это приведет к концу доминирования американской валюты.Обозреватель призвал администрацию Джо Байдена создать свою версию цифрового доллара, чтобы Вашингтон мог конкурировать с Пекином.Китай начал внедрять национальную виртуальную валюту еще в конце 2019 года. Ее используют в транзакциях между местными и иностранными компаниями, а также в повседневной жизни. К экспериментальному проекту присоединились многие города страны, в том числе Пекин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20221122/tma-1833242337.html
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в мире, сша, китай, пекин, доллар, юань, технологии
В мире, США, Китай, Пекин, Доллар, Юань, Технологии
10:42 22.11.2022 (обновлено: 15:44 22.11.2022)
В США рассказали, с помощью чего Китай покончит с гегемонией доллара
WSJ: китайский цифровой юань может подорвать финансовое господство США