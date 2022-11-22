09:47 22.11.2022 (обновлено: 09:50 22.11.2022)
Министр обороны Китая призвал уважать интересы страны
Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ призвал США уважать важнейшие интересы страны
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр обороны КНР, генерал-полковник Вэй Фэнхэ
Министр обороны КНР, генерал-полковник Вэй Фэнхэ. Архивное фото
ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Китай придает большое значение развитию отношений двух стран и их вооруженных сил, но США должны уважать важнейшие интересы КНР, заявил во вторник министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на встрече с американским коллегой Ллойдом Остином на полях Совещания министров обороны государств - членов АСЕАН с диалоговыми партнерами в Камбодже.
"Ответственность за нынешнюю ситуацию в китайско-американских отношениях лежит на США, а не на Китае", - заявил Вэй Фэнхэ, слова которого приводит оборонное ведомство Китая.
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Вместе с тем он отметил, что "Китай придает большое значение развитию отношений между двумя странами и вооруженными силами двух государств, но США должны уважать важнейшие интересы КНР".
"Тайваньский вопрос является важнейшим из коренных интересов Китая и первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать", - заявил Вэй Фэнхэ, слова которого приводит оборонное ведомство Китая.
Он подчеркнул, что "Тайвань — это китайский Тайвань и решение тайваньского вопроса является делом китайского народа, никакие внешние силы не имеют права вмешиваться".
Вэй Фэнхэ добавил, что "китайская армия обладает твердостью духа, уверенностью и возможностями для решительной защиты воссоединения родины".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.