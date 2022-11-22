https://ria.ru/20221122/kitay-1833259673.html

Министр обороны Китая призвал уважать интересы страны

Министр обороны Китая призвал уважать интересы страны - РИА Новости, 22.11.2022

Министр обороны Китая призвал уважать интересы страны

Китай придает большое значение развитию отношений двух стран и их вооруженных сил, но США должны уважать важнейшие интересы КНР, заявил во вторник министр... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T09:47

2022-11-22T09:47

2022-11-22T09:50

в мире

вэй фэнхэ

нэнси пелоси

ллойд остин

тайвань

сша

китай

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ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Китай придает большое значение развитию отношений двух стран и их вооруженных сил, но США должны уважать важнейшие интересы КНР, заявил во вторник министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на встрече с американским коллегой Ллойдом Остином на полях Совещания министров обороны государств - членов АСЕАН с диалоговыми партнерами в Камбодже."Ответственность за нынешнюю ситуацию в китайско-американских отношениях лежит на США, а не на Китае", - заявил Вэй Фэнхэ, слова которого приводит оборонное ведомство Китая.Вместе с тем он отметил, что "Китай придает большое значение развитию отношений между двумя странами и вооруженными силами двух государств, но США должны уважать важнейшие интересы КНР"."Тайваньский вопрос является важнейшим из коренных интересов Китая и первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать", - заявил Вэй Фэнхэ, слова которого приводит оборонное ведомство Китая.Он подчеркнул, что "Тайвань — это китайский Тайвань и решение тайваньского вопроса является делом китайского народа, никакие внешние силы не имеют права вмешиваться".Вэй Фэнхэ добавил, что "китайская армия обладает твердостью духа, уверенностью и возможностями для решительной защиты воссоединения родины".Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221120/kongress-1832942777.html

https://ria.ru/20221027/konflikt-1827255299.html

тайвань

сша

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вэй фэнхэ, нэнси пелоси, ллойд остин, тайвань, сша, китай