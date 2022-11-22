https://ria.ru/20221122/kirgiziya-1833365559.html
Правительство Киргизии предложило отменить визы для посещающих казино
Правительство Киргизии предложило отменить визы для посещающих казино - РИА Новости, 22.11.2022
Правительство Киргизии предложило отменить визы для посещающих казино
Кабмин Киргизии предлагает отменить визы для иностранцев, приезжающих в республику для посещения казино, соответствующий законопроект вынесен на общественное... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:32
2022-11-22T14:32
2022-11-22T14:32
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БИШКЕК, 22 ноя - РИА Новости. Кабмин Киргизии предлагает отменить визы для иностранцев, приезжающих в республику для посещения казино, соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение."Иностранные граждане, прибывающие на территорию специализированной игорной зоны, могут въезжать в Кыргызскую Республику и выезжать из Кыргызской Республики без оформления визы и регистрации действительного документа. Иностранные граждане, прибывающие на территорию специализированной игорной зоны, должны при въезде в Кыргызскую Республику и выезде из Кыргызской Республики предъявить действительный документ в целях подтверждения личности гражданина", - говорится в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам игорной деятельности".Согласно документу, целью данного проекта закона является "создание благоприятных условий для беспрепятственного пребывания граждан иностранных государств, целью прибытия которых является посещение специальных игорных зон на территории Кыргызской Республики". "Данный проект направлен на привлечение инвестиций и создание дополнительных рабочих мест", - уточняется в законопроекте.Также в документе предлагается ввести ответственность за нарушение иностранными гражданами границ игорной зоны. За выезд из нее могут назначить крупный штраф или приговорить к двум годам лишения свободы.Закон, разрешающий в Киргизии игорную деятельность, был подписан президентом Садыром Жапаровым летом. Планируется, что первые казино появятся на курортном побережье Иссык-Куля. Согласно принятому законопроекту, играть в казино смогут только иностранцы. Игорным заведениям, пускающим к себе граждан Киргизии, в кабмине пригрозили изъятием лицензий.
https://ria.ru/20220824/kazino-1811785242.html
https://ria.ru/20221109/saudovskayaaraviya-1830148693.html
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садыр жапаров, киргизия, иссык-куль (озеро), в мире
Садыр Жапаров, Киргизия, Иссык-Куль (озеро), В мире
Правительство Киргизии предложило отменить визы для посещающих казино
Правительство Киргизии предложило отменить визы для иностранцев, приезжающих ради казино
БИШКЕК, 22 ноя - РИА Новости. Кабмин Киргизии предлагает отменить визы для иностранцев, приезжающих в республику для посещения казино, соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.
"Иностранные граждане, прибывающие на территорию специализированной игорной зоны, могут въезжать в Кыргызскую Республику и выезжать из Кыргызской Республики без оформления визы и регистрации действительного документа. Иностранные граждане, прибывающие на территорию специализированной игорной зоны, должны при въезде в Кыргызскую Республику и выезде из Кыргызской Республики предъявить действительный документ в целях подтверждения личности гражданина", - говорится в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам игорной деятельности".
Согласно документу, целью данного проекта закона является "создание благоприятных условий для беспрепятственного пребывания граждан иностранных государств, целью прибытия которых является посещение специальных игорных зон на территории Кыргызской Республики". "Данный проект направлен на привлечение инвестиций и создание дополнительных рабочих мест", - уточняется в законопроекте.
Также в документе предлагается ввести ответственность за нарушение иностранными гражданами границ игорной зоны. За выезд из нее могут назначить крупный штраф или приговорить к двум годам лишения свободы.
Закон, разрешающий в Киргизии игорную деятельность, был подписан президентом Садыром Жапаровым
летом. Планируется, что первые казино появятся на курортном побережье Иссык-Куля
. Согласно принятому законопроекту, играть в казино смогут только иностранцы. Игорным заведениям, пускающим к себе граждан Киргизии, в кабмине пригрозили изъятием лицензий.