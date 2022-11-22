https://ria.ru/20221122/kirgiziya-1833365559.html

Правительство Киргизии предложило отменить визы для посещающих казино

Правительство Киргизии предложило отменить визы для посещающих казино - РИА Новости, 22.11.2022

Правительство Киргизии предложило отменить визы для посещающих казино

Кабмин Киргизии предлагает отменить визы для иностранцев, приезжающих в республику для посещения казино, соответствующий законопроект вынесен на общественное... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:32

2022-11-22T14:32

2022-11-22T14:32

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БИШКЕК, 22 ноя - РИА Новости. Кабмин Киргизии предлагает отменить визы для иностранцев, приезжающих в республику для посещения казино, соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение."Иностранные граждане, прибывающие на территорию специализированной игорной зоны, могут въезжать в Кыргызскую Республику и выезжать из Кыргызской Республики без оформления визы и регистрации действительного документа. Иностранные граждане, прибывающие на территорию специализированной игорной зоны, должны при въезде в Кыргызскую Республику и выезде из Кыргызской Республики предъявить действительный документ в целях подтверждения личности гражданина", - говорится в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам игорной деятельности".Согласно документу, целью данного проекта закона является "создание благоприятных условий для беспрепятственного пребывания граждан иностранных государств, целью прибытия которых является посещение специальных игорных зон на территории Кыргызской Республики". "Данный проект направлен на привлечение инвестиций и создание дополнительных рабочих мест", - уточняется в законопроекте.Также в документе предлагается ввести ответственность за нарушение иностранными гражданами границ игорной зоны. За выезд из нее могут назначить крупный штраф или приговорить к двум годам лишения свободы.Закон, разрешающий в Киргизии игорную деятельность, был подписан президентом Садыром Жапаровым летом. Планируется, что первые казино появятся на курортном побережье Иссык-Куля. Согласно принятому законопроекту, играть в казино смогут только иностранцы. Игорным заведениям, пускающим к себе граждан Киргизии, в кабмине пригрозили изъятием лицензий.

https://ria.ru/20220824/kazino-1811785242.html

https://ria.ru/20221109/saudovskayaaraviya-1830148693.html

киргизия

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садыр жапаров, киргизия, иссык-куль (озеро), в мире