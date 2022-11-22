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На место главы Кипрской православной церкви претендуют шесть кандидатов - РИА Новости, 22.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221122/kipr-1833438642.html
На место главы Кипрской православной церкви претендуют шесть кандидатов
На место главы Кипрской православной церкви претендуют шесть кандидатов - РИА Новости, 22.11.2022
На место главы Кипрской православной церкви претендуют шесть кандидатов
Шесть первосвященников выдвинули свои кандидатуры на место архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра, сообщил управляющий архиепископскими выборами Иоаннис... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:35
2022-11-22T18:35
религия
кипр
греция
сша
русская православная церковь
константинопольский патриархат
справки
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АФИНЫ, 22 ноя - РИА Новости. Шесть первосвященников выдвинули свои кандидатуры на место архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра, сообщил управляющий архиепископскими выборами Иоаннис Харилау, его заявление показал телеканал Sigma.Выборы пройдут в связи с кончиной 7 ноября архиепископа Хризостома II, он возглавлял Кипрскую церковь 16 лет.Синод Кипрской православной церкви назначил на 18 декабря всеобщие выборы, на которых будут избраны три кандидата на место архиепископа. Из них Синод выберет нового главу церкви. Прием заявлений от кандидатов завершился во вторник утром."Письменное заявление с выражением интереса на архиепископский трон представили митрополит Пафосский Георгий, митрополит Киренийский Хризостом, митрополит Лимассольский Афанасий, митрополит Морфу Неофит, митрополит Константский и Аммохостосский Василий, митрополит Тамасский и Оринский Исаия", - сообщил Харилау.По его словам, они отвечают необходимым критериям. Он сообщил, что подготовка к выборам идет при поддержке государства, в соответствии с графиком.Телеканал уточнил, что епископ Карпасийский Христофор не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы, он направил письменное уведомление об этом. Митрополит Киккский Никифор выразил поддержку митрополиту Тамасскому Исаие.Согласно опросу общественного мнения, проведенного Analytica Market Research для Cyprus Times и опубликованного за месяц до всеобщих выборов, лидирует Афанасий Лимассольский (34,7%), на втором месте – митрополит Исаиа Тамасский (17,1%), а за третье место развернется борьба между митрополитами Василием Константским (12,3%), Георгием Пафосским (11,4%) и Неофитом Морфским (10,6%). Опрос проводился с 14 по 16 ноября посредством телефонных интервью и онлайн-анкетирования, в нем приняли участие 2330 человек. Статистическая погрешность составляет 2,5%.Из шести претендентов на трон архиепископа трое – Афанасий, Исаиа и Неофит – высказывались против признания раскольничьей Православной церкви Украины.В Кипрской церкви сложилась сложная ситуация: Хризостом II самовольно, без согласия синода, в октябре 2020 года признал раскольничью ПЦУ. Несколько иерархов Кипрской православной церкви обвинили предстоятеля в "вопиющем нарушении" синодальной системы в связи с упоминанием Епифания как главы автокефальной украинской церкви, призвали немедленно отменить "антиканонический и недействительный акт" и созвать Священный синод. На заседании кипрского синода в ноябре 2020 года мнения разделились: большинство архиереев (десять против семи) "не стали возражать" против действий архиепископа. РПЦ тогда разорвала евхаристическое общение лично с Хризостомом, но сохраняет общение с теми архиереями Кипра, которые не признали раскольников.Газета "Филелефтерос" писала, что впервые в церковных событиях наблюдается такое сильное вмешательство извне. В том, кто будет следующим архиепископом, заинтересованы Константинопольский патриархат, правительства Греции и США. "Интерес их сосредоточен на желании не избрать архиепископа, которого считают пророссийским", - пишет газета.Наибольшее влияние на уровне Священного синода может иметь патриарх, тогда как правительства Греции и США могут поддержать стремление некоторых кандидатов пройти "квалификацию" на всеобщих выборах, а не влиять на синод.
https://ria.ru/20221120/rpts-1832889229.html
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https://ria.ru/20221115/kipr-1831547986.html
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кипр, греция, сша, русская православная церковь, константинопольский патриархат, справки
Религия, Кипр, Греция, США, Русская православная церковь, Константинопольский патриархат, Справки
18:35 22.11.2022
 
На место главы Кипрской православной церкви претендуют шесть кандидатов

В выборах нового главы Кипрской православной церкви будут участвовать шесть кандидатов

© Фото : Мария СтефановаЦерковь святого Лазаря в Ларнаке, Республика Кипр
Церковь святого Лазаря в Ларнаке, Республика Кипр - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : Мария Стефанова
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АФИНЫ, 22 ноя - РИА Новости. Шесть первосвященников выдвинули свои кандидатуры на место архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра, сообщил управляющий архиепископскими выборами Иоаннис Харилау, его заявление показал телеканал Sigma.
Выборы пройдут в связи с кончиной 7 ноября архиепископа Хризостома II, он возглавлял Кипрскую церковь 16 лет.
Синод Кипрской православной церкви назначил на 18 декабря всеобщие выборы, на которых будут избраны три кандидата на место архиепископа. Из них Синод выберет нового главу церкви. Прием заявлений от кандидатов завершился во вторник утром.
"Письменное заявление с выражением интереса на архиепископский трон представили митрополит Пафосский Георгий, митрополит Киренийский Хризостом, митрополит Лимассольский Афанасий, митрополит Морфу Неофит, митрополит Константский и Аммохостосский Василий, митрополит Тамасский и Оринский Исаия", - сообщил Харилау.
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По его словам, они отвечают необходимым критериям. Он сообщил, что подготовка к выборам идет при поддержке государства, в соответствии с графиком.
Телеканал уточнил, что епископ Карпасийский Христофор не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы, он направил письменное уведомление об этом. Митрополит Киккский Никифор выразил поддержку митрополиту Тамасскому Исаие.
Согласно опросу общественного мнения, проведенного Analytica Market Research для Cyprus Times и опубликованного за месяц до всеобщих выборов, лидирует Афанасий Лимассольский (34,7%), на втором месте – митрополит Исаиа Тамасский (17,1%), а за третье место развернется борьба между митрополитами Василием Константским (12,3%), Георгием Пафосским (11,4%) и Неофитом Морфским (10,6%). Опрос проводился с 14 по 16 ноября посредством телефонных интервью и онлайн-анкетирования, в нем приняли участие 2330 человек. Статистическая погрешность составляет 2,5%.
Из шести претендентов на трон архиепископа трое – Афанасий, Исаиа и Неофит – высказывались против признания раскольничьей Православной церкви Украины.
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В Кипрской церкви сложилась сложная ситуация: Хризостом II самовольно, без согласия синода, в октябре 2020 года признал раскольничью ПЦУ. Несколько иерархов Кипрской православной церкви обвинили предстоятеля в "вопиющем нарушении" синодальной системы в связи с упоминанием Епифания как главы автокефальной украинской церкви, призвали немедленно отменить "антиканонический и недействительный акт" и созвать Священный синод. На заседании кипрского синода в ноябре 2020 года мнения разделились: большинство архиереев (десять против семи) "не стали возражать" против действий архиепископа. РПЦ тогда разорвала евхаристическое общение лично с Хризостомом, но сохраняет общение с теми архиереями Кипра, которые не признали раскольников.
Газета "Филелефтерос" писала, что впервые в церковных событиях наблюдается такое сильное вмешательство извне. В том, кто будет следующим архиепископом, заинтересованы Константинопольский патриархат, правительства Греции и США. "Интерес их сосредоточен на желании не избрать архиепископа, которого считают пророссийским", - пишет газета.
Наибольшее влияние на уровне Священного синода может иметь патриарх, тогда как правительства Греции и США могут поддержать стремление некоторых кандидатов пройти "квалификацию" на всеобщих выборах, а не влиять на синод.
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РелигияКипрГрецияСШАРусская православная церковьКонстантинопольский патриархатСправки
 
 
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