https://ria.ru/20221122/kiberdrom-1833217891.html

Овчинский: команда из Москвы впервые победила в конкурсе "Кибердром"

Овчинский: команда из Москвы впервые победила в конкурсе "Кибердром" - РИА Новости, 22.11.2022

Овчинский: команда из Москвы впервые победила в конкурсе "Кибердром"

Столичная команда в составе школьников, студентов и молодых специалистов впервые стала победителем соревнований "Кадры для цифровой промышленности. Создание... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T07:18

2022-11-22T07:18

2022-11-22T07:40

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

владислав овчинский

олег бочаров (политик)

москва

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Столичная команда в составе школьников, студентов и молодых специалистов впервые стала победителем соревнований "Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований “Кибердром”, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Соревнования проходят с 2019 года по инициативе Минпромторга. Их главная цель – подготовка кадров для высокотехнологичных предприятий страны.В этом году в конкурсе участвовали 89 команд из 40 субъектов страны. Московский регион представили восемь команд, в состав которых вошли школьники и студенты образовательных организаций, а также молодые специалисты предприятий "Ил", "Туполев", и Экспериментального машиностроительного завода имени В.М. Мясищева."Несмотря на серьезную конкуренцию, столичные команды продемонстрировали высокие способности и вышли в финал, одна из них завоевала первое место. Москва впервые стала лауреатом этого конкурса. Это в очередной раз показывает, что молодежь интересуется современными технологиями и готова развивать промышленный потенциал города и всей страны. Так, во время прохождения конкурса участники решали прикладные задачи по программированию беспилотных авиационных систем – квадрокоптеров – для организации логистики, аэросъемки, световых представлений", – отметил руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Команды прошли пять этапов "Цифрового пятиборья": "Киберквиз", "Кибермастерскую", "Кибергонку", "Кибердартс" и "Киберпатруль". По результатам соревнований первое место заняла команда "Сила Ила" из Москвы.Как отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, подобные соревнования учат общению и выстраиванию экосистемы. В будущем это помогает создавать свою команду профессионалов, развиваться в выбранном направлении и добиваться высоких результатов. По его словам, эти качества также важны в развитии кибердроники, которой в последнее уделяется большое внимание.Ранее власти Москвы и Минпромторг договорились о размещении в индустриальном парке "Руднево" Центра беспилотных авиасистем, где будут организованы конструкторское бюро, опытное и серийное производство, а также центр подготовки персонала для работы с БПЛА.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, владислав овчинский, олег бочаров (политик), москва, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)