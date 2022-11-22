https://ria.ru/20221122/khruschev-1833332855.html
Песков назвал сравнения Путина с Хрущевым неуместными
Песков назвал сравнения Путина с Хрущевым неуместными - РИА Новости, 22.11.2022
Песков назвал сравнения Путина с Хрущевым неуместными
Сравнения президента России Владимира Путина с советским лидером Никитой Хрущевым вряд ли уместно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:26
2022-11-22T13:26
2022-11-22T13:59
политика
владимир путин
никита хрущев
россия
ссср
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сравнения президента России Владимира Путина с советским лидером Никитой Хрущевым вряд ли уместно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вряд ли уместное сравнение. Путин - это Путин, а Хрущев был Хрущевым, царствие ему небесное. Здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать", - ответил Песков на вопрос журналистов, как он относится к сравнениям некоторых экспертов Путина с Хрущевым наряду со сравнениями нынешнего кризиса с Карибским кризисом, который назрел во времена правления Хрущева.
https://ria.ru/20221027/putin-1827312357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, никита хрущев, россия, ссср, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Никита Хрущев, Россия, СССР, Дмитрий Песков
13:26 22.11.2022 (обновлено: 13:59 22.11.2022)
Песков назвал сравнения Путина с Хрущевым неуместными
Песков призвал не сравнивать президента Путина с первым секретарем ЦК КПСС Хрущевым