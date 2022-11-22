Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал сравнения Путина с Хрущевым неуместными - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221122/khruschev-1833332855.html
Песков назвал сравнения Путина с Хрущевым неуместными
Песков назвал сравнения Путина с Хрущевым неуместными - РИА Новости, 22.11.2022
Песков назвал сравнения Путина с Хрущевым неуместными
Сравнения президента России Владимира Путина с советским лидером Никитой Хрущевым вряд ли уместно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:26
2022-11-22T13:59
политика
владимир путин
никита хрущев
россия
ссср
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154955/51/1549555151_0:295:2048:1447_1920x0_80_0_0_0c2691a2598ef7cc115bdbdb43360645.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сравнения президента России Владимира Путина с советским лидером Никитой Хрущевым вряд ли уместно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вряд ли уместное сравнение. Путин - это Путин, а Хрущев был Хрущевым, царствие ему небесное. Здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать", - ответил Песков на вопрос журналистов, как он относится к сравнениям некоторых экспертов Путина с Хрущевым наряду со сравнениями нынешнего кризиса с Карибским кризисом, который назрел во времена правления Хрущева.
https://ria.ru/20221027/putin-1827312357.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154955/51/1549555151_0:103:2048:1639_1920x0_80_0_0_852e702ed05efb3fe9d6120a0a6c1e24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, никита хрущев, россия, ссср, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Никита Хрущев, Россия, СССР, Дмитрий Песков
13:26 22.11.2022 (обновлено: 13:59 22.11.2022)
 
Песков назвал сравнения Путина с Хрущевым неуместными

Песков призвал не сравнивать президента Путина с первым секретарем ЦК КПСС Хрущевым

© РИА Новости / Перейти в медиабанкНикита Хрущев
Никита Хрущев - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Никита Хрущев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сравнения президента России Владимира Путина с советским лидером Никитой Хрущевым вряд ли уместно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вряд ли уместное сравнение. Путин - это Путин, а Хрущев был Хрущевым, царствие ему небесное. Здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать", - ответил Песков на вопрос журналистов, как он относится к сравнениям некоторых экспертов Путина с Хрущевым наряду со сравнениями нынешнего кризиса с Карибским кризисом, который назрел во времена правления Хрущева.
Путин о Карибском кризисе: Я не могу себя представить в роли Хрущева, ни в коем случае
27 октября, 18:38
Путин заявил, что не представляет себя в роли Хрущева
 
ПолитикаВладимир ПутинНикита ХрущевРоссияСССРДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала