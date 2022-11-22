https://ria.ru/20221122/khruschev-1833332855.html

Песков назвал сравнения Путина с Хрущевым неуместными

Песков назвал сравнения Путина с Хрущевым неуместными - РИА Новости, 22.11.2022

Песков назвал сравнения Путина с Хрущевым неуместными

Сравнения президента России Владимира Путина с советским лидером Никитой Хрущевым вряд ли уместно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:26

2022-11-22T13:26

2022-11-22T13:59

политика

владимир путин

никита хрущев

россия

ссср

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154955/51/1549555151_0:295:2048:1447_1920x0_80_0_0_0c2691a2598ef7cc115bdbdb43360645.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сравнения президента России Владимира Путина с советским лидером Никитой Хрущевым вряд ли уместно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вряд ли уместное сравнение. Путин - это Путин, а Хрущев был Хрущевым, царствие ему небесное. Здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать", - ответил Песков на вопрос журналистов, как он относится к сравнениям некоторых экспертов Путина с Хрущевым наряду со сравнениями нынешнего кризиса с Карибским кризисом, который назрел во времена правления Хрущева.

https://ria.ru/20221027/putin-1827312357.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, никита хрущев, россия, ссср, дмитрий песков