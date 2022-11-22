Хозяин тайги. В России создают беспилотную систему для борьбы с короедом
© Фото : проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУРИнженер лаборатории бесплотных авиационных систем готовится к запуску планера
© Фото : проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУР
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Систему контроля здоровья хвойных деревьев на основе БПЛА создали ученые ТУСУРа. По их словам, разработка позволит эффективно уничтожать вредителей не только в тайге, но и на территории городских парков и частных владений. Об этом сообщил Проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУР.
Автоматизированные системы на основе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), по словам специалистов, играют сегодня все большую роль в повышении эффективности во множестве сфер: от сельского и лесного хозяйства до метеорологии и спасательных служб.
Специалисты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали комплексную систему мультиспектральной аэросъемки, способную, по их словам, стать основой для широкого круга автоматизированных беспилотных систем.
Как отметили создатели, в первую очередь новая система ориентирована на повышение эффективности лесного хозяйства как государственного, так и частного, коммерческого.
"Отличный пример новшеств, которые приносят БПЛА, — дистанционный контроль за заболеваниями деревьев. Это острая проблема как для Томской области, так и для соседних регионов. Внедрение беспилотников позволит сделать эту борьбу точечной и чрезвычайно эффективной", — рассказал заведующий Лабораторией беспилотных авиационных систем ТУСУР Евгений Макаров.
В отличие от традиционных методов, основанных на распылении химикатов с тяжелых грузовых самолетов, применение БПЛА позволит очищать от вредителей не только огромные лесные массивы, но и маленькие заказники, городские парки, частные посадки, подчеркнули ученые.
© Фото : проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУРМакет беспилотного летательного аппарата вертикально-взлетной посадки, корпус полностью сделан в ТУСУРе
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Макет беспилотного летательного аппарата вертикально-взлетной посадки, корпус полностью сделан в ТУСУРе
© Фото : проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУР
© Фото : проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУРЛетные испытания планера, который по задумке должен автоматически отслеживать воздушные восходящие потоки для максимального времени полета
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Летные испытания планера, который по задумке должен автоматически отслеживать воздушные восходящие потоки для максимального времени полета
© Фото : проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУР
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Макет беспилотного летательного аппарата вертикально-взлетной посадки, корпус полностью сделан в ТУСУРе
© Фото : проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУР
2 из 2
Летные испытания планера, который по задумке должен автоматически отслеживать воздушные восходящие потоки для максимального времени полета
© Фото : проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУР
По словам специалистов, за прошедший год им удалось разработать и реализовать систему мониторинга здоровья лесов на основе БПЛА самолетного типа. Испытания, проведенные в погибающем кедровнике площадью около 100 гектар, показали высокую точность поиска зараженных деревьев с помощью высотной мультиспектральной съемки.
"Полученная карта больных деревьев становится затем основой летного задания для БПЛА, точечно распрыскивающего препарат-инсектицид. Химическую обработку кедровника с помощью беспилотника мы будем тестировать в мае 2023 года", — отметил Макаров.
Работы по данному направлению предусмотрены в стратегическом проекте Программы развития вуза до 2030 года, который реализуется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030".
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