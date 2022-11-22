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Хозяин тайги. В России создают беспилотную систему для борьбы с короедом - РИА Новости, 22.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221122/khozyain-1833080477.html
Хозяин тайги. В России создают беспилотную систему для борьбы с короедом
Хозяин тайги. В России создают беспилотную систему для борьбы с короедом - РИА Новости, 22.11.2022
Хозяин тайги. В России создают беспилотную систему для борьбы с короедом
Систему контроля здоровья хвойных деревьев на основе БПЛА создали ученые ТУСУРа. По их словам, разработка позволит эффективно уничтожать вредителей не только в... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T03:00
2022-11-22T03:00
наука
навигатор абитуриента
россия
томская область
томский университет систем управления и радиоэлектроники
университетская наука
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Систему контроля здоровья хвойных деревьев на основе БПЛА создали ученые ТУСУРа. По их словам, разработка позволит эффективно уничтожать вредителей не только в тайге, но и на территории городских парков и частных владений. Об этом сообщил Проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУР.Автоматизированные системы на основе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), по словам специалистов, играют сегодня все большую роль в повышении эффективности во множестве сфер: от сельского и лесного хозяйства до метеорологии и спасательных служб.Специалисты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали комплексную систему мультиспектральной аэросъемки, способную, по их словам, стать основой для широкого круга автоматизированных беспилотных систем.Как отметили создатели, в первую очередь новая система ориентирована на повышение эффективности лесного хозяйства как государственного, так и частного, коммерческого.В отличие от традиционных методов, основанных на распылении химикатов с тяжелых грузовых самолетов, применение БПЛА позволит очищать от вредителей не только огромные лесные массивы, но и маленькие заказники, городские парки, частные посадки, подчеркнули ученые.По словам специалистов, за прошедший год им удалось разработать и реализовать систему мониторинга здоровья лесов на основе БПЛА самолетного типа. Испытания, проведенные в погибающем кедровнике площадью около 100 гектар, показали высокую точность поиска зараженных деревьев с помощью высотной мультиспектральной съемки."Полученная карта больных деревьев становится затем основой летного задания для БПЛА, точечно распрыскивающего препарат-инсектицид. Химическую обработку кедровника с помощью беспилотника мы будем тестировать в мае 2023 года", — отметил Макаров.Работы по данному направлению предусмотрены в стратегическом проекте Программы развития вуза до 2030 года, который реализуется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030".
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навигатор абитуриента, россия, томская область, томский университет систем управления и радиоэлектроники, университетская наука
Наука, Навигатор абитуриента, Россия, Томская область, Томский университет систем управления и радиоэлектроники, Университетская наука
03:00 22.11.2022
 

Хозяин тайги. В России создают беспилотную систему для борьбы с короедом

© Фото : проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУРИнженер лаборатории бесплотных авиационных систем готовится к запуску планера
Инженер лаборатории бесплотных авиационных систем готовится к запуску планера - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУР
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Систему контроля здоровья хвойных деревьев на основе БПЛА создали ученые ТУСУРа. По их словам, разработка позволит эффективно уничтожать вредителей не только в тайге, но и на территории городских парков и частных владений. Об этом сообщил Проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУР.
Автоматизированные системы на основе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), по словам специалистов, играют сегодня все большую роль в повышении эффективности во множестве сфер: от сельского и лесного хозяйства до метеорологии и спасательных служб.
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В России создают систему слежения за движением беспилотников
Специалисты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали комплексную систему мультиспектральной аэросъемки, способную, по их словам, стать основой для широкого круга автоматизированных беспилотных систем.
Как отметили создатели, в первую очередь новая система ориентирована на повышение эффективности лесного хозяйства как государственного, так и частного, коммерческого.

"Отличный пример новшеств, которые приносят БПЛА, — дистанционный контроль за заболеваниями деревьев. Это острая проблема как для Томской области, так и для соседних регионов. Внедрение беспилотников позволит сделать эту борьбу точечной и чрезвычайно эффективной", — рассказал заведующий Лабораторией беспилотных авиационных систем ТУСУР Евгений Макаров.

В отличие от традиционных методов, основанных на распылении химикатов с тяжелых грузовых самолетов, применение БПЛА позволит очищать от вредителей не только огромные лесные массивы, но и маленькие заказники, городские парки, частные посадки, подчеркнули ученые.
© Фото : проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУРМакет беспилотного летательного аппарата вертикально-взлетной посадки, корпус полностью сделан в ТУСУРе
Макет беспилотного летательного аппарата вертикально-взлетной посадки, корпус полностью сделан в ТУСУРе
1 из 2
Макет беспилотного летательного аппарата вертикально-взлетной посадки, корпус полностью сделан в ТУСУРе
© Фото : проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУР
© Фото : проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУРЛетные испытания планера, который по задумке должен автоматически отслеживать воздушные восходящие потоки для максимального времени полета
Летные испытания планера, который по задумке должен автоматически отслеживать воздушные восходящие потоки для максимального времени полета
2 из 2
Летные испытания планера, который по задумке должен автоматически отслеживать воздушные восходящие потоки для максимального времени полета
© Фото : проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУР
1 из 2
Макет беспилотного летательного аппарата вертикально-взлетной посадки, корпус полностью сделан в ТУСУРе
© Фото : проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУР
2 из 2
Летные испытания планера, который по задумке должен автоматически отслеживать воздушные восходящие потоки для максимального времени полета
© Фото : проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУР
По словам специалистов, за прошедший год им удалось разработать и реализовать систему мониторинга здоровья лесов на основе БПЛА самолетного типа. Испытания, проведенные в погибающем кедровнике площадью около 100 гектар, показали высокую точность поиска зараженных деревьев с помощью высотной мультиспектральной съемки.
"Полученная карта больных деревьев становится затем основой летного задания для БПЛА, точечно распрыскивающего препарат-инсектицид. Химическую обработку кедровника с помощью беспилотника мы будем тестировать в мае 2023 года", — отметил Макаров.
Работы по данному направлению предусмотрены в стратегическом проекте Программы развития вуза до 2030 года, который реализуется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030".
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НаукаНавигатор абитуриентаРоссияТомская областьТомский университет систем управления и радиоэлектроникиУниверситетская наука
 
 
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