https://ria.ru/20221122/khozyain-1833080477.html

Хозяин тайги. В России создают беспилотную систему для борьбы с короедом

Хозяин тайги. В России создают беспилотную систему для борьбы с короедом - РИА Новости, 22.11.2022

Хозяин тайги. В России создают беспилотную систему для борьбы с короедом

Систему контроля здоровья хвойных деревьев на основе БПЛА создали ученые ТУСУРа. По их словам, разработка позволит эффективно уничтожать вредителей не только в... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T03:00

2022-11-22T03:00

2022-11-22T03:00

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томский университет систем управления и радиоэлектроники

университетская наука

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Систему контроля здоровья хвойных деревьев на основе БПЛА создали ученые ТУСУРа. По их словам, разработка позволит эффективно уничтожать вредителей не только в тайге, но и на территории городских парков и частных владений. Об этом сообщил Проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУР.Автоматизированные системы на основе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), по словам специалистов, играют сегодня все большую роль в повышении эффективности во множестве сфер: от сельского и лесного хозяйства до метеорологии и спасательных служб.Специалисты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали комплексную систему мультиспектральной аэросъемки, способную, по их словам, стать основой для широкого круга автоматизированных беспилотных систем.Как отметили создатели, в первую очередь новая система ориентирована на повышение эффективности лесного хозяйства как государственного, так и частного, коммерческого.В отличие от традиционных методов, основанных на распылении химикатов с тяжелых грузовых самолетов, применение БПЛА позволит очищать от вредителей не только огромные лесные массивы, но и маленькие заказники, городские парки, частные посадки, подчеркнули ученые.По словам специалистов, за прошедший год им удалось разработать и реализовать систему мониторинга здоровья лесов на основе БПЛА самолетного типа. Испытания, проведенные в погибающем кедровнике площадью около 100 гектар, показали высокую точность поиска зараженных деревьев с помощью высотной мультиспектральной съемки."Полученная карта больных деревьев становится затем основой летного задания для БПЛА, точечно распрыскивающего препарат-инсектицид. Химическую обработку кедровника с помощью беспилотника мы будем тестировать в мае 2023 года", — отметил Макаров.Работы по данному направлению предусмотрены в стратегическом проекте Программы развития вуза до 2030 года, который реализуется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20221107/tusur-1828643911.html

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навигатор абитуриента, россия, томская область, томский университет систем управления и радиоэлектроники, университетская наука