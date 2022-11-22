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Мэр Харькова заявил о росте числа ДТП из-за отсутствия освещения на улицах - РИА Новости, 22.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/kharkov-1833456787.html
Мэр Харькова заявил о росте числа ДТП из-за отсутствия освещения на улицах
Мэр Харькова заявил о росте числа ДТП из-за отсутствия освещения на улицах - РИА Новости, 22.11.2022
Мэр Харькова заявил о росте числа ДТП из-за отсутствия освещения на улицах
Количество ДТП в Харькове резко увеличилось из-за отсутствия освещения на улице, заявил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:19
2022-11-22T18:19
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Количество ДТП в Харькове резко увеличилось из-за отсутствия освещения на улице, заявил мэр города Игорь Терехов."В последний месяц резко увеличилось количество ДТП, в которых страдают пешеходы. Это связано с тем, что из-за войны мы не можем включить освещение на улицах. Я призываю харьковчан при переходе дороги по возможности подсвечивать себя фонариком", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Он вновь заявил, что в городе повреждены 117 инфраструктурных объектов Харьковских тепловых сетей, власти продолжают обустройство пунктов обогрева.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлениям российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября сказал, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала российской спецоперации.
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в мире, харьков, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:19 22.11.2022
 
Мэр Харькова заявил о росте числа ДТП из-за отсутствия освещения на улицах

Мэр Харькова Терехов заявил о росте числа ДТП из-за отсутствия освещения на улицах

© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина на одной из улиц Харькова
Мужчина на одной из улиц Харькова - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Мужчина на одной из улиц Харькова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Количество ДТП в Харькове резко увеличилось из-за отсутствия освещения на улице, заявил мэр города Игорь Терехов.
"В последний месяц резко увеличилось количество ДТП, в которых страдают пешеходы. Это связано с тем, что из-за войны мы не можем включить освещение на улицах. Я призываю харьковчан при переходе дороги по возможности подсвечивать себя фонариком", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Он вновь заявил, что в городе повреждены 117 инфраструктурных объектов Харьковских тепловых сетей, власти продолжают обустройство пунктов обогрева.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлениям российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября сказал, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала российской спецоперации.
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