Мэр Харькова заявил о росте числа ДТП из-за отсутствия освещения на улицах
Мэр Харькова Терехов заявил о росте числа ДТП из-за отсутствия освещения на улицах
© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина на одной из улиц Харькова
© AP Photo / Bernat Armangue
Мужчина на одной из улиц Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Количество ДТП в Харькове резко увеличилось из-за отсутствия освещения на улице, заявил мэр города Игорь Терехов.
"В последний месяц резко увеличилось количество ДТП, в которых страдают пешеходы. Это связано с тем, что из-за войны мы не можем включить освещение на улицах. Я призываю харьковчан при переходе дороги по возможности подсвечивать себя фонариком", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Он вновь заявил, что в городе повреждены 117 инфраструктурных объектов Харьковских тепловых сетей, власти продолжают обустройство пунктов обогрева.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлениям российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября сказал, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала российской спецоперации.