https://ria.ru/20221122/kharkov-1833456787.html

Мэр Харькова заявил о росте числа ДТП из-за отсутствия освещения на улицах

Мэр Харькова заявил о росте числа ДТП из-за отсутствия освещения на улицах - РИА Новости, 22.11.2022

Мэр Харькова заявил о росте числа ДТП из-за отсутствия освещения на улицах

Количество ДТП в Харькове резко увеличилось из-за отсутствия освещения на улице, заявил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T18:19

2022-11-22T18:19

2022-11-22T18:19

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Количество ДТП в Харькове резко увеличилось из-за отсутствия освещения на улице, заявил мэр города Игорь Терехов."В последний месяц резко увеличилось количество ДТП, в которых страдают пешеходы. Это связано с тем, что из-за войны мы не можем включить освещение на улицах. Я призываю харьковчан при переходе дороги по возможности подсвечивать себя фонариком", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Он вновь заявил, что в городе повреждены 117 инфраструктурных объектов Харьковских тепловых сетей, власти продолжают обустройство пунктов обогрева.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлениям российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября сказал, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала российской спецоперации.

https://ria.ru/20221121/ukraina-1833105593.html

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Кирилл Волков

в мире, харьков, украина, ситуация в днр и лнр