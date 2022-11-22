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В Химках отрыли первый в этом сезоне каток Подмосковья - РИА Новости, 22.11.2022
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В Химках отрыли первый в этом сезоне каток Подмосковья
В Химках отрыли первый в этом сезоне каток Подмосковья - РИА Новости, 22.11.2022
В Химках отрыли первый в этом сезоне каток Подмосковья
В химкинском сквере Юбилейный открылся Театральный каток — одна из крупнейших ледовых площадок Подмосковья площадью 2400 квадратных метров, сообщает... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:30
2022-11-22T17:30
общество
москва
химки
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МОСКВА, 22 ноя – РИА новости. В химкинском сквере Юбилейный открылся Театральный каток — одна из крупнейших ледовых площадок Подмосковья площадью 2400 квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки."Вместе с первыми снегопадами мы открываем новый ледовый сезон. Желаю всем приятного отдыха на нашем Театральном катке. В этом году мы увеличили его площадь на 350 квадратных метров и пропускную способность до 230 человек в сеанс. Так что в день здесь смогут прокатиться более тысячи жителей и гостей Химок. Важно, что мы сохранили и бесплатный вход на каток для всех желающих", – сказал на церемонии открытия катка глава Химок Дмитрий Волошин, слова которого цитирует пресс-служба.В этом году площадь катка стала больше на 350 квадратных метров за счет дополнительной ледовой площадки для детей, которую оборудовали в центре. В пункте проката теперь доступна аренда детской защиты и помощников для катания в виде пингвинов и дельфинов. По желанию можно воспользоваться услугами опытных тренеров. Для пункта проката закупили новые коньки - 250 пар разных размеров.К новому зимнему сезону на катке установили 15-метровую елку, а вокруг нее лавочки для отдыха.
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общество, москва, химки, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Химки, Московская область (Подмосковье)
17:30 22.11.2022
 

В Химках отрыли первый в этом сезоне каток Подмосковья

© Фото : администрация городского округа ХимкиТеатральный каток в сквере Юбилейный в Химках
Театральный каток в сквере Юбилейный в Химках - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : администрация городского округа Химки
Театральный каток в сквере Юбилейный в Химках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя – РИА новости. В химкинском сквере Юбилейный открылся Театральный каток — одна из крупнейших ледовых площадок Подмосковья площадью 2400 квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
"Вместе с первыми снегопадами мы открываем новый ледовый сезон. Желаю всем приятного отдыха на нашем Театральном катке. В этом году мы увеличили его площадь на 350 квадратных метров и пропускную способность до 230 человек в сеанс. Так что в день здесь смогут прокатиться более тысячи жителей и гостей Химок. Важно, что мы сохранили и бесплатный вход на каток для всех желающих", – сказал на церемонии открытия катка глава Химок Дмитрий Волошин, слова которого цитирует пресс-служба.
В этом году площадь катка стала больше на 350 квадратных метров за счет дополнительной ледовой площадки для детей, которую оборудовали в центре. В пункте проката теперь доступна аренда детской защиты и помощников для катания в виде пингвинов и дельфинов. По желанию можно воспользоваться услугами опытных тренеров. Для пункта проката закупили новые коньки - 250 пар разных размеров.
К новому зимнему сезону на катке установили 15-метровую елку, а вокруг нее лавочки для отдыха.
Химки - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 17:42Новости Подмосковья
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