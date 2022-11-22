https://ria.ru/20221122/katok-1833434712.html

В Химках отрыли первый в этом сезоне каток Подмосковья

В Химках отрыли первый в этом сезоне каток Подмосковья - РИА Новости, 22.11.2022

В Химках отрыли первый в этом сезоне каток Подмосковья

В химкинском сквере Юбилейный открылся Театральный каток — одна из крупнейших ледовых площадок Подмосковья площадью 2400 квадратных метров, сообщает... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T17:30

2022-11-22T17:30

2022-11-22T17:30

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МОСКВА, 22 ноя – РИА новости. В химкинском сквере Юбилейный открылся Театральный каток — одна из крупнейших ледовых площадок Подмосковья площадью 2400 квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки."Вместе с первыми снегопадами мы открываем новый ледовый сезон. Желаю всем приятного отдыха на нашем Театральном катке. В этом году мы увеличили его площадь на 350 квадратных метров и пропускную способность до 230 человек в сеанс. Так что в день здесь смогут прокатиться более тысячи жителей и гостей Химок. Важно, что мы сохранили и бесплатный вход на каток для всех желающих", – сказал на церемонии открытия катка глава Химок Дмитрий Волошин, слова которого цитирует пресс-служба.В этом году площадь катка стала больше на 350 квадратных метров за счет дополнительной ледовой площадки для детей, которую оборудовали в центре. В пункте проката теперь доступна аренда детской защиты и помощников для катания в виде пингвинов и дельфинов. По желанию можно воспользоваться услугами опытных тренеров. Для пункта проката закупили новые коньки - 250 пар разных размеров.К новому зимнему сезону на катке установили 15-метровую елку, а вокруг нее лавочки для отдыха.

https://ria.ru/20221004/uroven-1821509936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, химки, московская область (подмосковье)