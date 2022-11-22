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Блинкен поприветствовал решение Катара нарастить добычу газа - РИА Новости, 22.11.2022
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Блинкен поприветствовал решение Катара нарастить добычу газа
Блинкен поприветствовал решение Катара нарастить добычу газа - РИА Новости, 22.11.2022
Блинкен поприветствовал решение Катара нарастить добычу газа
США приветствуют решение Катара нарастить добычу природного газа, сообщил во вторник на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен перед открытием... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:12
2022-11-22T17:12
экономика
энтони блинкен
сша
катар
цены на нефть
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ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. США приветствуют решение Катара нарастить добычу природного газа, сообщил во вторник на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен перед открытием конференции стратегического диалога в Дохе."Мы приветствуем решение эмира Катара увеличить производство газа в стране", - сказал он.В настоящее время Катар ведет работы по расширению добычи на своем месторождении газа Северное в Персидском заливе, которое он делит с Ираном. Как ожидается, в результате к 2026 году Катар будет производить 110 миллионов тонн СПГ в год вместо нынешних 77 миллионов тонн. Основную часть газа Катар экспортирует в страны Азии. В понедельник катарская нефтегазовая госкомпания QatarEnergy подписала самый продолжительный в истории отрасли контракт на 27 лет с Китаем на поставки 4 миллионов тонн СПГ в год.
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экономика, энтони блинкен, сша, катар, цены на нефть
Экономика, Энтони Блинкен, США, Катар, Цены на нефть
17:12 22.11.2022
 
Блинкен поприветствовал решение Катара нарастить добычу газа

Госсекретарь США Блинкен поприветствовал решение Катара нарастить добычу газа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. США приветствуют решение Катара нарастить добычу природного газа, сообщил во вторник на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен перед открытием конференции стратегического диалога в Дохе.
"Мы приветствуем решение эмира Катара увеличить производство газа в стране", - сказал он.
В настоящее время Катар ведет работы по расширению добычи на своем месторождении газа Северное в Персидском заливе, которое он делит с Ираном. Как ожидается, в результате к 2026 году Катар будет производить 110 миллионов тонн СПГ в год вместо нынешних 77 миллионов тонн. Основную часть газа Катар экспортирует в страны Азии. В понедельник катарская нефтегазовая госкомпания QatarEnergy подписала самый продолжительный в истории отрасли контракт на 27 лет с Китаем на поставки 4 миллионов тонн СПГ в год.
Танкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 13:37
Катар подписал долгосрочный контракт на поставку СПГ в Китай
 
ЭкономикаЭнтони БлинкенСШАКатарЦены на нефть
 
 
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