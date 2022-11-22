https://ria.ru/20221122/katar-1833430247.html

Блинкен поприветствовал решение Катара нарастить добычу газа

Блинкен поприветствовал решение Катара нарастить добычу газа - РИА Новости, 22.11.2022

Блинкен поприветствовал решение Катара нарастить добычу газа

США приветствуют решение Катара нарастить добычу природного газа, сообщил во вторник на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен перед открытием... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T17:12

2022-11-22T17:12

2022-11-22T17:12

экономика

энтони блинкен

сша

катар

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832260604_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc7dc0c216cd5723fb2d4c370ea4250b.jpg

ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. США приветствуют решение Катара нарастить добычу природного газа, сообщил во вторник на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен перед открытием конференции стратегического диалога в Дохе."Мы приветствуем решение эмира Катара увеличить производство газа в стране", - сказал он.В настоящее время Катар ведет работы по расширению добычи на своем месторождении газа Северное в Персидском заливе, которое он делит с Ираном. Как ожидается, в результате к 2026 году Катар будет производить 110 миллионов тонн СПГ в год вместо нынешних 77 миллионов тонн. Основную часть газа Катар экспортирует в страны Азии. В понедельник катарская нефтегазовая госкомпания QatarEnergy подписала самый продолжительный в истории отрасли контракт на 27 лет с Китаем на поставки 4 миллионов тонн СПГ в год.

https://ria.ru/20221121/spg-1833070317.html

сша

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, энтони блинкен, сша, катар, цены на нефть