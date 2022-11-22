https://ria.ru/20221122/katar-1833430247.html
Блинкен поприветствовал решение Катара нарастить добычу газа
Блинкен поприветствовал решение Катара нарастить добычу газа - РИА Новости, 22.11.2022
Блинкен поприветствовал решение Катара нарастить добычу газа
США приветствуют решение Катара нарастить добычу природного газа, сообщил во вторник на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен перед открытием... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:12
2022-11-22T17:12
2022-11-22T17:12
экономика
энтони блинкен
сша
катар
цены на нефть
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ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. США приветствуют решение Катара нарастить добычу природного газа, сообщил во вторник на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен перед открытием конференции стратегического диалога в Дохе."Мы приветствуем решение эмира Катара увеличить производство газа в стране", - сказал он.В настоящее время Катар ведет работы по расширению добычи на своем месторождении газа Северное в Персидском заливе, которое он делит с Ираном. Как ожидается, в результате к 2026 году Катар будет производить 110 миллионов тонн СПГ в год вместо нынешних 77 миллионов тонн. Основную часть газа Катар экспортирует в страны Азии. В понедельник катарская нефтегазовая госкомпания QatarEnergy подписала самый продолжительный в истории отрасли контракт на 27 лет с Китаем на поставки 4 миллионов тонн СПГ в год.
https://ria.ru/20221121/spg-1833070317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, энтони блинкен, сша, катар, цены на нефть
Экономика, Энтони Блинкен, США, Катар, Цены на нефть
Блинкен поприветствовал решение Катара нарастить добычу газа
Госсекретарь США Блинкен поприветствовал решение Катара нарастить добычу газа