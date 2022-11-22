https://ria.ru/20221122/kastro-1833422595.html

Путин назвал Фиделя Кастро символом целой эпохи освободительных движений

Путин назвал Фиделя Кастро символом целой эпохи освободительных движений - РИА Новости, 22.11.2022

Путин назвал Фиделя Кастро символом целой эпохи освободительных движений

Фидель Кастро был символом целой эпохи национально-освободительных движений, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии в Москве памятника кубинскому... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:44

2022-11-22T16:44

2022-11-22T16:44

в мире

фидель кастро

владимир путин

мигель диас-канель бермудес

куба

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833416452_0:0:2047:1152_1920x0_80_0_0_ac2234db1cfafb4969d707b69ba0a404.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Фидель Кастро был символом целой эпохи национально-освободительных движений, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии в Москве памятника кубинскому политику с участием президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса.Во время церемонии Путин сказал, что Фидель Кастро по праву считается одним из самых ярких и харизматичных лидеров бурного, драматичного XX века."Символ целой эпохи, эпохи национально-освободительных движений, краха колониальной системы и создания новых самостоятельных независимых государств в Латинской Америке и Африке", - сказал Путин.Президент РФ отметил, что Фидель Кастро и его соратники всегда самоотверженно защищали суверенитет Кубы, не позволили ее сломить санкциями и попытками внешней изоляции, отстояли право на собственную модель развития.Фидель Кастро – один из лидеров кубинского революционного движения, занимавший пост председателя совета министров Кубы с 1959 по 2008 год. Кубинский политик скончался в 2016 году.

https://ria.ru/20221122/kastro-1833418118.html

куба

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Открытие памятника Фиделю Кастро в Москве Путин вместе с лидером Кубы открыл памятник Фиделю Кастро в Москве 2022-11-22T16:44 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, фидель кастро, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, куба, россия, москва