https://ria.ru/20221122/kastro-1833422595.html
Путин назвал Фиделя Кастро символом целой эпохи освободительных движений
Путин назвал Фиделя Кастро символом целой эпохи освободительных движений - РИА Новости, 22.11.2022
Путин назвал Фиделя Кастро символом целой эпохи освободительных движений
Фидель Кастро был символом целой эпохи национально-освободительных движений, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии в Москве памятника кубинскому... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:44
2022-11-22T16:44
2022-11-22T16:44
в мире
фидель кастро
владимир путин
мигель диас-канель бермудес
куба
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Фидель Кастро был символом целой эпохи национально-освободительных движений, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии в Москве памятника кубинскому политику с участием президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса.Во время церемонии Путин сказал, что Фидель Кастро по праву считается одним из самых ярких и харизматичных лидеров бурного, драматичного XX века."Символ целой эпохи, эпохи национально-освободительных движений, краха колониальной системы и создания новых самостоятельных независимых государств в Латинской Америке и Африке", - сказал Путин.Президент РФ отметил, что Фидель Кастро и его соратники всегда самоотверженно защищали суверенитет Кубы, не позволили ее сломить санкциями и попытками внешней изоляции, отстояли право на собственную модель развития.Фидель Кастро – один из лидеров кубинского революционного движения, занимавший пост председателя совета министров Кубы с 1959 по 2008 год. Кубинский политик скончался в 2016 году.
https://ria.ru/20221122/kastro-1833418118.html
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Открытие памятника Фиделю Кастро в Москве
Путин вместе с лидером Кубы открыл памятник Фиделю Кастро в Москве
2022-11-22T16:44
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PT0M25S
РИА Новости
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в мире, фидель кастро, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, куба, россия, москва
В мире, Фидель Кастро, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель Бермудес, Куба, Россия, Москва
Путин назвал Фиделя Кастро символом целой эпохи освободительных движений
Путин: Фидель Кастро был символом целой эпохи национально-освободительных движений