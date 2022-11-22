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Путин назвал Фиделя Кастро символом целой эпохи освободительных движений - РИА Новости, 22.11.2022
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Путин назвал Фиделя Кастро символом целой эпохи освободительных движений
Путин назвал Фиделя Кастро символом целой эпохи освободительных движений - РИА Новости, 22.11.2022
Путин назвал Фиделя Кастро символом целой эпохи освободительных движений
Фидель Кастро был символом целой эпохи национально-освободительных движений, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии в Москве памятника кубинскому... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:44
2022-11-22T16:44
в мире
фидель кастро
владимир путин
мигель диас-канель бермудес
куба
россия
москва
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Фидель Кастро был символом целой эпохи национально-освободительных движений, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии в Москве памятника кубинскому политику с участием президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса.Во время церемонии Путин сказал, что Фидель Кастро по праву считается одним из самых ярких и харизматичных лидеров бурного, драматичного XX века."Символ целой эпохи, эпохи национально-освободительных движений, краха колониальной системы и создания новых самостоятельных независимых государств в Латинской Америке и Африке", - сказал Путин.Президент РФ отметил, что Фидель Кастро и его соратники всегда самоотверженно защищали суверенитет Кубы, не позволили ее сломить санкциями и попытками внешней изоляции, отстояли право на собственную модель развития.Фидель Кастро – один из лидеров кубинского революционного движения, занимавший пост председателя совета министров Кубы с 1959 по 2008 год. Кубинский политик скончался в 2016 году.
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Открытие памятника Фиделю Кастро в Москве
Путин вместе с лидером Кубы открыл памятник Фиделю Кастро в Москве
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в мире, фидель кастро, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, куба, россия, москва
В мире, Фидель Кастро, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель Бермудес, Куба, Россия, Москва
16:44 22.11.2022
 
Путин назвал Фиделя Кастро символом целой эпохи освободительных движений

Путин: Фидель Кастро был символом целой эпохи национально-освободительных движений

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПамятник команданте Фиделю Кастро в Москве
Памятник команданте Фиделю Кастро в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Памятник команданте Фиделю Кастро в Москве
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Фидель Кастро был символом целой эпохи национально-освободительных движений, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии в Москве памятника кубинскому политику с участием президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса.
Во время церемонии Путин сказал, что Фидель Кастро по праву считается одним из самых ярких и харизматичных лидеров бурного, драматичного XX века.
"Символ целой эпохи, эпохи национально-освободительных движений, краха колониальной системы и создания новых самостоятельных независимых государств в Латинской Америке и Африке", - сказал Путин.
Президент РФ отметил, что Фидель Кастро и его соратники всегда самоотверженно защищали суверенитет Кубы, не позволили ее сломить санкциями и попытками внешней изоляции, отстояли право на собственную модель развития.
Фидель Кастро – один из лидеров кубинского революционного движения, занимавший пост председателя совета министров Кубы с 1959 по 2008 год. Кубинский политик скончался в 2016 году.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес принимают участие в церемонии открытия в Москве памятника команданте Фиделю Кастро - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
16:30
Путин поделился с президентом Кубы воспоминаниями о Фиделе Кастро
 
В миреФидель КастроВладимир ПутинМигель Диас-Канель БермудесКубаРоссияМосква
 
 
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