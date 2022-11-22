https://ria.ru/20221122/kastro-1833418118.html

Путин поделился с президентом Кубы воспоминаниями о Фиделе Кастро

Путин поделился с президентом Кубы воспоминаниями о Фиделе Кастро - РИА Новости, 22.11.2022

Путин поделился с президентом Кубы воспоминаниями о Фиделе Кастро

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Кубы поделился своими воспоминаниями о кубинском лидере Фиделе Кастро, который поразил его... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:30

2022-11-22T16:30

2022-11-22T16:30

в мире

владимир путин

фидель кастро

мигель диас-канель бермудес

куба

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Кубы поделился своими воспоминаниями о кубинском лидере Фиделе Кастро, который поразил его погруженностью в детали и нюансы происходящих в мире событий.Путин во вторник проводит переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом."Я действительно помню наши с ним личные встречи до деталей. Он был яркий человек. Меня поразило, помню, в свое время, когда мы с ним в первый раз встречались - в его рабочем кабинете, и в свободном режиме за обедом обсуждали текущую ситуацию тогда, которая складывалась в мире. Меня очень удивила его погруженность в детали, в нюансы происходивших событий, причем достаточно далеко от Кубы, но он знал и был в состоянии анализировать все, что происходит в мире", - сказал российский лидер."Мне было очень интересно и полезно провести с ним эти встречи", - добавил Путин.

https://ria.ru/20221122/kastro-1833412821.html

куба

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, фидель кастро, мигель диас-канель бермудес, куба, россия