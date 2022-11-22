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Путин поделился с президентом Кубы воспоминаниями о Фиделе Кастро - РИА Новости, 22.11.2022
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Путин поделился с президентом Кубы воспоминаниями о Фиделе Кастро
Путин поделился с президентом Кубы воспоминаниями о Фиделе Кастро - РИА Новости, 22.11.2022
Путин поделился с президентом Кубы воспоминаниями о Фиделе Кастро
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Кубы поделился своими воспоминаниями о кубинском лидере Фиделе Кастро, который поразил его... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:30
2022-11-22T16:30
в мире
владимир путин
фидель кастро
мигель диас-канель бермудес
куба
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Кубы поделился своими воспоминаниями о кубинском лидере Фиделе Кастро, который поразил его погруженностью в детали и нюансы происходящих в мире событий.Путин во вторник проводит переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом."Я действительно помню наши с ним личные встречи до деталей. Он был яркий человек. Меня поразило, помню, в свое время, когда мы с ним в первый раз встречались - в его рабочем кабинете, и в свободном режиме за обедом обсуждали текущую ситуацию тогда, которая складывалась в мире. Меня очень удивила его погруженность в детали, в нюансы происходивших событий, причем достаточно далеко от Кубы, но он знал и был в состоянии анализировать все, что происходит в мире", - сказал российский лидер."Мне было очень интересно и полезно провести с ним эти встречи", - добавил Путин.
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в мире, владимир путин, фидель кастро, мигель диас-канель бермудес, куба, россия
В мире, Владимир Путин, Фидель Кастро, Мигель Диас-Канель Бермудес, Куба, Россия
16:30 22.11.2022
 
Путин поделился с президентом Кубы воспоминаниями о Фиделе Кастро

Путин рассказал, как его поразила погруженность Фиделя Кастро в нюансы и детали

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес принимают участие в церемонии открытия в Москве памятника команданте Фиделю Кастро
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес принимают участие в церемонии открытия в Москве памятника команданте Фиделю Кастро - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес принимают участие в церемонии открытия в Москве памятника команданте Фиделю Кастро
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Кубы поделился своими воспоминаниями о кубинском лидере Фиделе Кастро, который поразил его погруженностью в детали и нюансы происходящих в мире событий.
Путин во вторник проводит переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом.
"Я действительно помню наши с ним личные встречи до деталей. Он был яркий человек. Меня поразило, помню, в свое время, когда мы с ним в первый раз встречались - в его рабочем кабинете, и в свободном режиме за обедом обсуждали текущую ситуацию тогда, которая складывалась в мире. Меня очень удивила его погруженность в детали, в нюансы происходивших событий, причем достаточно далеко от Кубы, но он знал и был в состоянии анализировать все, что происходит в мире", - сказал российский лидер.
"Мне было очень интересно и полезно провести с ним эти встречи", - добавил Путин.
Владимир Путин и Фидель Кастро в Варадеро. 17 декабря 2000 - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
16:20
Путин рассказал о последнем разговоре с Фиделем Кастро в 2014 году
 
В миреВладимир ПутинФидель КастроМигель Диас-Канель БермудесКубаРоссия
 
 
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