https://ria.ru/20221122/kastro-1833412821.html

Путин рассказал о последнем разговоре с Фиделем Кастро в 2014 году

Путин рассказал о последнем разговоре с Фиделем Кастро в 2014 году - РИА Новости, 22.11.2022

Путин рассказал о последнем разговоре с Фиделем Кастро в 2014 году

Президент России Владимир Путин на церемонии открытия памятника Фиделю Кастро в Москве вспомнил о последнем разговоре с кубинским политиком в 2014 году — тогда... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:20

2022-11-22T16:20

2022-11-22T17:52

фидель кастро

политика

россия

куба

мигель диас-канель бермудес

владимир путин

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии открытия памятника Фиделю Кастро в Москве вспомнил о последнем разговоре с кубинским политиком в 2014 году — тогда Кастро говорил о вещах, удивительно созвучных времени становления многополярного мироустройства."В моей памяти остались многочасовые беседы с ним. Особенно наш последний разговор в июле 2014 года. Он говорил о вещах, удивительно созвучных времени — времени становления многополярного мироустройства. О том, что независимостью и достоинством не торгуют. О том, что каждый народ имеет право на свободное развитие, на выбор своего пути, а в по-настоящему справедливом мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму", — сказал российский президент.Президент России Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро, торжественная церемония прошла во вторник.Фидель Кастро — один из лидеров кубинского революционного движения, занимавший пост председателя Совета министров Кубы с 1959 по 2008 год. Кубинский политик скончался в 2016 году.

https://ria.ru/20211125/kuba-1760649672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

фидель кастро, политика, россия, куба, мигель диас-канель бермудес, владимир путин