https://ria.ru/20221122/kastro-1833412821.html
Путин рассказал о последнем разговоре с Фиделем Кастро в 2014 году
Путин рассказал о последнем разговоре с Фиделем Кастро в 2014 году - РИА Новости, 22.11.2022
Путин рассказал о последнем разговоре с Фиделем Кастро в 2014 году
Президент России Владимир Путин на церемонии открытия памятника Фиделю Кастро в Москве вспомнил о последнем разговоре с кубинским политиком в 2014 году — тогда... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:20
2022-11-22T16:20
2022-11-22T17:52
фидель кастро
политика
россия
куба
мигель диас-канель бермудес
владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии открытия памятника Фиделю Кастро в Москве вспомнил о последнем разговоре с кубинским политиком в 2014 году — тогда Кастро говорил о вещах, удивительно созвучных времени становления многополярного мироустройства."В моей памяти остались многочасовые беседы с ним. Особенно наш последний разговор в июле 2014 года. Он говорил о вещах, удивительно созвучных времени — времени становления многополярного мироустройства. О том, что независимостью и достоинством не торгуют. О том, что каждый народ имеет право на свободное развитие, на выбор своего пути, а в по-настоящему справедливом мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму", — сказал российский президент.Президент России Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро, торжественная церемония прошла во вторник.Фидель Кастро — один из лидеров кубинского революционного движения, занимавший пост председателя Совета министров Кубы с 1959 по 2008 год. Кубинский политик скончался в 2016 году.
https://ria.ru/20211125/kuba-1760649672.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фидель кастро, политика, россия, куба, мигель диас-канель бермудес, владимир путин
Фидель Кастро, Политика, Россия, Куба, Мигель Диас-Канель Бермудес, Владимир Путин
16:20 22.11.2022 (обновлено: 17:52 22.11.2022)
Путин рассказал о последнем разговоре с Фиделем Кастро в 2014 году
Путин заявил, что при последней встрече с Кастро говорил о многополярном мироустройстве
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии открытия памятника Фиделю Кастро в Москве вспомнил о последнем разговоре с кубинским политиком в 2014 году — тогда Кастро говорил о вещах, удивительно созвучных времени становления многополярного мироустройства.
"В моей памяти остались многочасовые беседы с ним. Особенно наш последний разговор в июле 2014 года. Он говорил о вещах, удивительно созвучных времени — времени становления многополярного мироустройства. О том, что независимостью и достоинством не торгуют. О том, что каждый народ имеет право на свободное развитие, на выбор своего пути, а в по-настоящему справедливом мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму", — сказал российский президент.
Президент России Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
открыли в Москве памятник Фиделю Кастро, торжественная церемония прошла во вторник.
Фидель Кастро — один из лидеров кубинского революционного движения, занимавший пост председателя Совета министров Кубы с 1959 по 2008 год. Кубинский политик скончался в 2016 году.