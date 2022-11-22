https://ria.ru/20221122/it-1833258170.html
Татарстан начнет готовить новых ИТ-инженеров
Татарстан начнет готовить новых ИТ-инженеров - РИА Новости, 22.11.2022
Татарстан начнет готовить новых ИТ-инженеров
Программа развития передовой инженерной школы по подготовке нового поколения ИТ-инженеров для ускоренной разработки и внедрения российского программного... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T09:37
2022-11-22T09:37
2022-11-22T09:37
республика татарстан
общество
технологии
республика татарстан (татарстан)
роман шайхутдинов
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КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Программа развития передовой инженерной школы по подготовке нового поколения ИТ-инженеров для ускоренной разработки и внедрения российского программного обеспечения разработана разработана в Татарстане, сообщает министерство образования и науки республики."В Татарстане разработана программа развития передовой инженерной школы (ПИШ) Университета Иннополис "Новое поколение ИТ-инженеров для ускоренной разработки и внедрения российского программного обеспечения", - говорится в сообщении.Предполагается, что программа будет включать новые программы высшего и дополнительного образования, разработанные экспертами Университета Иннополис совместно с партнерами для подготовки высококвалифицированных инженерных кадров по разным направлениям.Готовить учащихся, в частности, планируется по таким направлениям, как инженерия информационных систем, искусственный интеллект и инженерия данных, инженерия безопасности систем и сетей и другим.Кроме того, на базе Университета Иннополис планируется создать четыре новых специализированных образовательных пространства. Они станут интерактивными комплексами опережающей подготовки для оценки компетенций специалистов в сфере информационной безопасности, искусственного интеллекта и программной инженерии."Сегодня мы обозначили главные вызовы передовой инженерной школы, направленные, в первую очередь, на дальнейшее развитие российской науки и индустрии, восполнение дефицита опытных инженерных кадров и решение фронтирной технологической задачи", - сказал вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.
https://na.ria.ru/20221118/rosobrnadzor-1832417114.html
https://ria.ru/20221121/otsrochka-1833206158.html
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, республика татарстан (татарстан), роман шайхутдинов
Республика Татарстан, Общество, Технологии, Республика Татарстан (Татарстан), Роман Шайхутдинов
Татарстан начнет готовить новых ИТ-инженеров
Татарстан начнет готовить новых ИТ-инженеров для внедрения российского ПО
КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Программа развития передовой инженерной школы по подготовке нового поколения ИТ-инженеров для ускоренной разработки и внедрения российского программного обеспечения разработана разработана в Татарстане, сообщает министерство образования и науки республики.
"В Татарстане разработана программа развития передовой инженерной школы (ПИШ) Университета Иннополис "Новое поколение ИТ-инженеров для ускоренной разработки и внедрения российского программного обеспечения", - говорится в сообщении.
Предполагается, что программа будет включать новые программы высшего и дополнительного образования, разработанные экспертами Университета Иннополис совместно с партнерами для подготовки высококвалифицированных инженерных кадров по разным направлениям.
Готовить учащихся, в частности, планируется по таким направлениям, как инженерия информационных систем, искусственный интеллект и инженерия данных, инженерия безопасности систем и сетей и другим.
Кроме того, на базе Университета Иннополис планируется создать четыре новых специализированных образовательных пространства. Они станут интерактивными комплексами опережающей подготовки для оценки компетенций специалистов в сфере информационной безопасности, искусственного интеллекта и программной инженерии.
"Сегодня мы обозначили главные вызовы передовой инженерной школы, направленные, в первую очередь, на дальнейшее развитие российской науки и индустрии, восполнение дефицита опытных инженерных кадров и решение фронтирной технологической задачи", - сказал вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов
.