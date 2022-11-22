https://ria.ru/20221122/it-1833258170.html

Татарстан начнет готовить новых ИТ-инженеров

Татарстан начнет готовить новых ИТ-инженеров - РИА Новости, 22.11.2022

Татарстан начнет готовить новых ИТ-инженеров

Программа развития передовой инженерной школы по подготовке нового поколения ИТ-инженеров для ускоренной разработки и внедрения российского программного... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T09:37

2022-11-22T09:37

2022-11-22T09:37

республика татарстан

общество

технологии

республика татарстан (татарстан)

роман шайхутдинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789449139_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_9ded8e884f188bfafdbe11a73ca52ef1.jpg

КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Программа развития передовой инженерной школы по подготовке нового поколения ИТ-инженеров для ускоренной разработки и внедрения российского программного обеспечения разработана разработана в Татарстане, сообщает министерство образования и науки республики."В Татарстане разработана программа развития передовой инженерной школы (ПИШ) Университета Иннополис "Новое поколение ИТ-инженеров для ускоренной разработки и внедрения российского программного обеспечения", - говорится в сообщении.Предполагается, что программа будет включать новые программы высшего и дополнительного образования, разработанные экспертами Университета Иннополис совместно с партнерами для подготовки высококвалифицированных инженерных кадров по разным направлениям.Готовить учащихся, в частности, планируется по таким направлениям, как инженерия информационных систем, искусственный интеллект и инженерия данных, инженерия безопасности систем и сетей и другим.Кроме того, на базе Университета Иннополис планируется создать четыре новых специализированных образовательных пространства. Они станут интерактивными комплексами опережающей подготовки для оценки компетенций специалистов в сфере информационной безопасности, искусственного интеллекта и программной инженерии."Сегодня мы обозначили главные вызовы передовой инженерной школы, направленные, в первую очередь, на дальнейшее развитие российской науки и индустрии, восполнение дефицита опытных инженерных кадров и решение фронтирной технологической задачи", - сказал вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

https://na.ria.ru/20221118/rosobrnadzor-1832417114.html

https://ria.ru/20221121/otsrochka-1833206158.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, технологии, республика татарстан (татарстан), роман шайхутдинов