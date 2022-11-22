https://ria.ru/20221122/irak-1833232892.html
В Ираке в результате взрыва газа погибли четыре человека, сообщил источник
В Ираке в результате взрыва газа погибли четыре человека, сообщил источник - РИА Новости, 22.11.2022
В Ираке в результате взрыва газа погибли четыре человека, сообщил источник
Четыре человека погибли, более 20 пострадали в результате взрыва газа в студенческом общежитии в провинции Дахук на севере Ирака, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T01:41
2022-11-22T01:41
2022-11-22T01:41
в мире
ирак
дахук (мухафаза)
происшествия
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БАГДАД, 22 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли, более 20 пострадали в результате взрыва газа в студенческом общежитии в провинции Дахук на севере Ирака, заявил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.Источник добавил, что причина взрыва пока неизвестна.Это не первый подобный инцидент Ираке за последнее время. На прошлой неделе взрыв баллона с газом привел к обрушению жилого дома в иракской Сулеймании, погибли 15 человек, пострадали 12.
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в мире, ирак, дахук (мухафаза), происшествия
В мире, Ирак, Дахук (мухафаза), Происшествия
В Ираке в результате взрыва газа погибли четыре человека, сообщил источник
На севере Ирака в результате взрыва газа в студенческом общежитии погибли четыре человека