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В Ираке в результате взрыва газа погибли четыре человека, сообщил источник - РИА Новости, 22.11.2022
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В Ираке в результате взрыва газа погибли четыре человека, сообщил источник
В Ираке в результате взрыва газа погибли четыре человека, сообщил источник - РИА Новости, 22.11.2022
В Ираке в результате взрыва газа погибли четыре человека, сообщил источник
Четыре человека погибли, более 20 пострадали в результате взрыва газа в студенческом общежитии в провинции Дахук на севере Ирака, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T01:41
2022-11-22T01:41
в мире
ирак
дахук (мухафаза)
происшествия
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БАГДАД, 22 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли, более 20 пострадали в результате взрыва газа в студенческом общежитии в провинции Дахук на севере Ирака, заявил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.Источник добавил, что причина взрыва пока неизвестна.Это не первый подобный инцидент Ираке за последнее время. На прошлой неделе взрыв баллона с газом привел к обрушению жилого дома в иракской Сулеймании, погибли 15 человек, пострадали 12.
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ирак
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в мире, ирак, дахук (мухафаза), происшествия
В мире, Ирак, Дахук (мухафаза), Происшествия
01:41 22.11.2022
 
В Ираке в результате взрыва газа погибли четыре человека, сообщил источник

На севере Ирака в результате взрыва газа в студенческом общежитии погибли четыре человека

© AP Photo / Karim KadimМашина скорой помощи в Ираке
Машина скорой помощи в Ираке - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Karim Kadim
Машина скорой помощи в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАГДАД, 22 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли, более 20 пострадали в результате взрыва газа в студенческом общежитии в провинции Дахук на севере Ирака, заявил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.
"Газовая система взорвалась в здании студенческого общежития в Дахуке, в результате четыре человека погибли, более 20 пострадали", - сообщил источник.
Источник добавил, что причина взрыва пока неизвестна.
Это не первый подобный инцидент Ираке за последнее время. На прошлой неделе взрыв баллона с газом привел к обрушению жилого дома в иракской Сулеймании, погибли 15 человек, пострадали 12.
Флаг Ирака - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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