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Минпросвещения проводит конкурс грантов в рамках патриотического воспитания
Минпросвещения проводит конкурс грантов в рамках патриотического воспитания - РИА Новости, 22.11.2022
Минпросвещения проводит конкурс грантов в рамках патриотического воспитания
Минпросвещения РФ проводит конкурс грантов в рамках патриотического воспитания, заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:27
2022-11-22T14:27
2022-11-22T14:27
общество
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образование - общество
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ проводит конкурс грантов в рамках патриотического воспитания, заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Наталья Наумова."У нас есть педпроект "Патриотическое воспитание". Там много направлений, в том числе поддержка детских общественных организаций. Мы сейчас проводим конкурс грантов", - сказала Наумова на пленарном заседании семинара-совещания "Воспитание в диалоге настоящего и будущего".В 2022 году проведено более 500 тысяч мероприятий, говорится в представленном в ходе ее выступления слайде."2023 год. 1 декабря – окончание приема заявок. 10 января – итоги отбора. Более 296 миллионов рублей – объем грантовой поддержки", - сообщается на слайде.
https://ria.ru/20221120/kravtsov-1832892614.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Образование - Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Минпросвещения проводит конкурс грантов в рамках патриотического воспитания
Минпросвещения проводит конкурс грантов в рамках педпроекта "Патриотическое воспитание"
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ проводит конкурс грантов в рамках патриотического воспитания, заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Наталья Наумова.
"У нас есть педпроект "Патриотическое воспитание". Там много направлений, в том числе поддержка детских общественных организаций. Мы сейчас проводим конкурс грантов", - сказала Наумова на пленарном заседании семинара-совещания "Воспитание в диалоге настоящего и будущего".
В 2022 году проведено более 500 тысяч мероприятий, говорится в представленном в ходе ее выступления слайде.
"2023 год. 1 декабря – окончание приема заявок. 10 января – итоги отбора. Более 296 миллионов рублей – объем грантовой поддержки", - сообщается на слайде.