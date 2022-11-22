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Минпросвещения проводит конкурс грантов в рамках патриотического воспитания - РИА Новости, 22.11.2022
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Минпросвещения проводит конкурс грантов в рамках патриотического воспитания
Минпросвещения проводит конкурс грантов в рамках патриотического воспитания - РИА Новости, 22.11.2022
Минпросвещения проводит конкурс грантов в рамках патриотического воспитания
Минпросвещения РФ проводит конкурс грантов в рамках патриотического воспитания, заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:27
2022-11-22T14:27
общество
россия
образование - общество
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ проводит конкурс грантов в рамках патриотического воспитания, заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Наталья Наумова."У нас есть педпроект "Патриотическое воспитание". Там много направлений, в том числе поддержка детских общественных организаций. Мы сейчас проводим конкурс грантов", - сказала Наумова на пленарном заседании семинара-совещания "Воспитание в диалоге настоящего и будущего".В 2022 году проведено более 500 тысяч мероприятий, говорится в представленном в ходе ее выступления слайде."2023 год. 1 декабря – окончание приема заявок. 10 января – итоги отбора. Более 296 миллионов рублей – объем грантовой поддержки", - сообщается на слайде.
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общество, россия, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Образование - Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
14:27 22.11.2022
 
Минпросвещения проводит конкурс грантов в рамках патриотического воспитания

Минпросвещения проводит конкурс грантов в рамках педпроекта "Патриотическое воспитание"

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкРоссийский флаг на школьной доске
Российский флаг на школьной доске - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ проводит конкурс грантов в рамках патриотического воспитания, заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Наталья Наумова.
"У нас есть педпроект "Патриотическое воспитание". Там много направлений, в том числе поддержка детских общественных организаций. Мы сейчас проводим конкурс грантов", - сказала Наумова на пленарном заседании семинара-совещания "Воспитание в диалоге настоящего и будущего".
В 2022 году проведено более 500 тысяч мероприятий, говорится в представленном в ходе ее выступления слайде.
"2023 год. 1 декабря – окончание приема заявок. 10 января – итоги отбора. Более 296 миллионов рублей – объем грантовой поддержки", - сообщается на слайде.
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ОбществоРоссияОбразование - ОбществоМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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