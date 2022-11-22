https://ria.ru/20221122/granty-1833364341.html

Минпросвещения проводит конкурс грантов в рамках патриотического воспитания

Минпросвещения проводит конкурс грантов в рамках патриотического воспитания - РИА Новости, 22.11.2022

Минпросвещения проводит конкурс грантов в рамках патриотического воспитания

Минпросвещения РФ проводит конкурс грантов в рамках патриотического воспитания, заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:27

2022-11-22T14:27

2022-11-22T14:27

общество

россия

образование - общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ проводит конкурс грантов в рамках патриотического воспитания, заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Наталья Наумова."У нас есть педпроект "Патриотическое воспитание". Там много направлений, в том числе поддержка детских общественных организаций. Мы сейчас проводим конкурс грантов", - сказала Наумова на пленарном заседании семинара-совещания "Воспитание в диалоге настоящего и будущего".В 2022 году проведено более 500 тысяч мероприятий, говорится в представленном в ходе ее выступления слайде."2023 год. 1 декабря – окончание приема заявок. 10 января – итоги отбора. Более 296 миллионов рублей – объем грантовой поддержки", - сообщается на слайде.

https://ria.ru/20221120/kravtsov-1832892614.html

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общество, россия, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)