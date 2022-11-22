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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 22.11.2022
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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 22.11.2022
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:44
2022-11-22T11:44
общество
москва
гидрометцентр
московская область (подмосковье)
погода
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице и гололедно-изморозевом отложении в Москве и Подмосковье действует до 21.00 23 ноября.
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общество, москва, гидрометцентр, московская область (подмосковье), погода, россия
Общество, Москва, Гидрометцентр, Московская область (Подмосковье), Погода, Россия
11:44 22.11.2022
 
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкСпецтехника коммунальных служб обрабатывает противогололедными реагентами пешеходную часть дороги на Ленинском проспекте в Москве
Спецтехника коммунальных служб обрабатывает противогололедными реагентами пешеходную часть дороги на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Спецтехника коммунальных служб обрабатывает противогололедными реагентами пешеходную часть дороги на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о гололедице и гололедно-изморозевом отложении в Москве и Подмосковье действует до 21.00 23 ноября.
Мокрый снег в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
09:18
В Москве начался ледяной дождь
 
ОбществоМоскваГидрометцентрМосковская область (Подмосковье)ПогодаРоссия
 
 
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