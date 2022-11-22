https://ria.ru/20221122/gololed-1833298989.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 22.11.2022
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:44
2022-11-22T11:44
2022-11-22T11:44
общество
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гидрометцентр
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россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице и гололедно-изморозевом отложении в Москве и Подмосковье действует до 21.00 23 ноября.
https://ria.ru/20221122/dozhd-1833254540.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, гидрометцентр, московская область (подмосковье), погода, россия
Общество, Москва, Гидрометцентр, Московская область (Подмосковье), Погода, Россия
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы