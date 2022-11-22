https://ria.ru/20221122/gololed-1833298989.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 22.11.2022

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:44

2022-11-22T11:44

2022-11-22T11:44

общество

москва

гидрометцентр

московская область (подмосковье)

погода

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице и гололедно-изморозевом отложении в Москве и Подмосковье действует до 21.00 23 ноября.

https://ria.ru/20221122/dozhd-1833254540.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

общество, москва, гидрометцентр, московская область (подмосковье), погода, россия