https://ria.ru/20221122/gololed-1833288892.html

В Москве не ожидают гололеда после ледяного дождя во вторник

В Москве не ожидают гололеда после ледяного дождя во вторник - РИА Новости, 22.11.2022

В Москве не ожидают гололеда после ледяного дождя во вторник

Гололеда, который принес ледяной дождь в 2010 году, во вторник в Москве не ожидается, после 12-13 часов дня примерзшие капли начнут таять, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 22.11.2022

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2022-11-22T11:22

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татьяна позднякова

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Гололеда, который принес ледяной дождь в 2010 году, во вторник в Москве не ожидается, после 12-13 часов дня примерзшие капли начнут таять, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.По словам синоптика, во вторник некоторые метеостанции отмечали ледяной дождь, но продолжительность явления была незначительная."Ледяной дождь длился 10-12 минут, не более того, поэтому нарастание опасных гололедных явлений у нас не происходит. Температура воздуха у нас пока что отрицательная, но где-то после 12-13 часов будет уже положительная. Даже те капельки дождя, которые примерзли к деревьям, проводам, они превратятся в воду. То есть той массы и интенсивности гололедные явления, которые у нас были в 2010 году, конечно, сегодня не ожидаются", - рассказала Позднякова.25-26 декабря 2010 года в Московском регионе наблюдалось редкое природное явление, которое синоптики называют "ледяной дождь". Слой льда, образовавшийся после "ледяного дождя", достигал 2,5 сантиметров. Только в Москве погибли или были повалены до 50 тысяч деревьев. После этого в 26 муниципальных районах и городских округах прошли аварийные отключения электроэнергии. Без электроэнергии осталось более 100 тысяч человек. Ледяной дождь привел к коллапсу в столичных аэропортах Шереметьево и Домодедово. С 26 по 29 декабря были задержаны сотни рейсов, заложниками ситуации стали более 20 тысяч человек.

https://ria.ru/20221122/vlazhnost-1833249251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, татьяна позднякова