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В Москве не ожидают гололеда после ледяного дождя во вторник - РИА Новости, 22.11.2022
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В Москве не ожидают гололеда после ледяного дождя во вторник
В Москве не ожидают гололеда после ледяного дождя во вторник - РИА Новости, 22.11.2022
В Москве не ожидают гололеда после ледяного дождя во вторник
Гололеда, который принес ледяной дождь в 2010 году, во вторник в Москве не ожидается, после 12-13 часов дня примерзшие капли начнут таять, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:22
2022-11-22T11:22
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Гололеда, который принес ледяной дождь в 2010 году, во вторник в Москве не ожидается, после 12-13 часов дня примерзшие капли начнут таять, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.По словам синоптика, во вторник некоторые метеостанции отмечали ледяной дождь, но продолжительность явления была незначительная."Ледяной дождь длился 10-12 минут, не более того, поэтому нарастание опасных гололедных явлений у нас не происходит. Температура воздуха у нас пока что отрицательная, но где-то после 12-13 часов будет уже положительная. Даже те капельки дождя, которые примерзли к деревьям, проводам, они превратятся в воду. То есть той массы и интенсивности гололедные явления, которые у нас были в 2010 году, конечно, сегодня не ожидаются", - рассказала Позднякова.25-26 декабря 2010 года в Московском регионе наблюдалось редкое природное явление, которое синоптики называют "ледяной дождь". Слой льда, образовавшийся после "ледяного дождя", достигал 2,5 сантиметров. Только в Москве погибли или были повалены до 50 тысяч деревьев. После этого в 26 муниципальных районах и городских округах прошли аварийные отключения электроэнергии. Без электроэнергии осталось более 100 тысяч человек. Ледяной дождь привел к коллапсу в столичных аэропортах Шереметьево и Домодедово. С 26 по 29 декабря были задержаны сотни рейсов, заложниками ситуации стали более 20 тысяч человек.
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погода, москва, татьяна позднякова
Погода, Москва, Татьяна Позднякова
11:22 22.11.2022
 
В Москве не ожидают гололеда после ледяного дождя во вторник

Синоптик Позднякова: в Москве не будет гололеда наподобие того, что произошел в 2010 году

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкУборка платформы от снега на станции МЦД-1 "Кунцевская"
Уборка платформы от снега на станции МЦД-1 Кунцевская - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Уборка платформы от снега на станции МЦД-1 "Кунцевская". Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Гололеда, который принес ледяной дождь в 2010 году, во вторник в Москве не ожидается, после 12-13 часов дня примерзшие капли начнут таять, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, во вторник некоторые метеостанции отмечали ледяной дождь, но продолжительность явления была незначительная.
"Ледяной дождь длился 10-12 минут, не более того, поэтому нарастание опасных гололедных явлений у нас не происходит. Температура воздуха у нас пока что отрицательная, но где-то после 12-13 часов будет уже положительная. Даже те капельки дождя, которые примерзли к деревьям, проводам, они превратятся в воду. То есть той массы и интенсивности гололедные явления, которые у нас были в 2010 году, конечно, сегодня не ожидаются", - рассказала Позднякова.
25-26 декабря 2010 года в Московском регионе наблюдалось редкое природное явление, которое синоптики называют "ледяной дождь". Слой льда, образовавшийся после "ледяного дождя", достигал 2,5 сантиметров. Только в Москве погибли или были повалены до 50 тысяч деревьев. После этого в 26 муниципальных районах и городских округах прошли аварийные отключения электроэнергии. Без электроэнергии осталось более 100 тысяч человек. Ледяной дождь привел к коллапсу в столичных аэропортах Шереметьево и Домодедово. С 26 по 29 декабря были задержаны сотни рейсов, заложниками ситуации стали более 20 тысяч человек.
Мокрый снег в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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Нынешнее 22 ноября может стать самым влажным за последние 73 года в Москве
 
ПогодаМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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