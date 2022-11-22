https://ria.ru/20221122/gololed-1833236281.html
Столичный врач рассказал, что делать при ледяном дожде
Столичный врач рассказал, что делать при ледяном дожде - РИА Новости, 22.11.2022
Столичный врач рассказал, что делать при ледяном дожде
Отсутствие каблуков и трезвость помогут снизить риски падения при ледяном дожде и гололёде, а пуховик смягчит удар в случае падения, сообщил РИА Новости главный РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T03:38
2022-11-22T03:38
2022-11-22T03:38
общество
андрей тяжельников
евгений тишковец
москва
здоровье
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Отсутствие каблуков и трезвость помогут снизить риски падения при ледяном дожде и гололёде, а пуховик смягчит удар в случае падения, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец говорил РИА Новости, что утро вторника в Москве начнется со снегопада и метели, затем сменится ледяным дождем, а после полудня пойдет дождь."Самым лучшим решением при гололёде будет по возможности остаться дома. Но если такой возможности нет, то нужно проявлять большую осторожность. Чтобы предохранить себя от неприятных последствий, нужно максимально подготовиться к гололеду. Отказаться от каблуков. Предпочитайте обувь на плоской рифлёной подошве или с низкими широкими каблуками. Если она все равно скользит, то можно наклеить на нее полоски лейкопластыря или наждачной бумаги. Ни в коем случае нельзя бегать. Даже если вы сильно опаздываете, и ваш автобус вот-вот закроет двери", - рассказал Тяжельников.Он отметил, что передвижение по скользкой поверхности требует особой походки: нужно ходить, не отрывая пяток, как на лыжах."Мягкая, рыхлая одежда, например, пуховик, может смягчить удар. Нельзя держать руки в карманах, чтобы быть готовым к балансированию. Очень опасно передвижение во время гололёда в нетрезвом состоянии", - пояснил врач.Собеседник агентства подчеркнул, что опасными участками во время гололеда являются ступеньки, неровные поверхности, подъемы и спуски, особенно в темное время суток.
https://ria.ru/20221121/gololed-1833182601.html
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общество, андрей тяжельников, евгений тишковец, москва, здоровье
Общество, Андрей Тяжельников, Евгений Тишковец, Москва, Здоровье
Столичный врач рассказал, что делать при ледяном дожде
Столичный врач Тяжельников: отсутствие каблуков помогут снизить риски падения при гололеде
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Отсутствие каблуков и трезвость помогут снизить риски падения при ледяном дожде и гололёде, а пуховик смягчит удар в случае падения, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
говорил РИА Новости, что утро вторника в Москве
начнется со снегопада и метели, затем сменится ледяным дождем, а после полудня пойдет дождь.
"Самым лучшим решением при гололёде будет по возможности остаться дома. Но если такой возможности нет, то нужно проявлять большую осторожность. Чтобы предохранить себя от неприятных последствий, нужно максимально подготовиться к гололеду. Отказаться от каблуков. Предпочитайте обувь на плоской рифлёной подошве или с низкими широкими каблуками. Если она все равно скользит, то можно наклеить на нее полоски лейкопластыря или наждачной бумаги. Ни в коем случае нельзя бегать. Даже если вы сильно опаздываете, и ваш автобус вот-вот закроет двери", - рассказал Тяжельников.
Он отметил, что передвижение по скользкой поверхности требует особой походки: нужно ходить, не отрывая пяток, как на лыжах.
"Мягкая, рыхлая одежда, например, пуховик, может смягчить удар. Нельзя держать руки в карманах, чтобы быть готовым к балансированию. Очень опасно передвижение во время гололёда в нетрезвом состоянии", - пояснил врач.
Собеседник агентства подчеркнул, что опасными участками во время гололеда являются ступеньки, неровные поверхности, подъемы и спуски, особенно в темное время суток.