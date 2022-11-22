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"За Мир". Митинг в Германии против поставок оружия на Украину

"За Мир". Митинг в Германии против поставок оружия на Украину - РИА Новости, 22.11.2022

"За Мир". Митинг в Германии против поставок оружия на Украину

В Лейпциге и Цвиккау сотни протестующих собрались на центральных улицах. Жители маршировали с плакатами и транспарантами против роста цен, инфляции и поставок... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T18:41

2022-11-22T18:41

2022-11-22T18:41

германия

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видео

протесты

оружие

украина

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В Лейпциге и Цвиккау сотни протестующих собрались на центральных улицах. Жители маршировали с плакатами и транспарантами против роста цен, инфляции и поставок оружия в Киев. Протестующие требовали прекратить любую военную помощь Украине от Германии. "Нам не нужно очередное противостояния между Востоком и Западом" – говорит одна из организаторов акции. Германия переживает энергетический кризис. Правительство планирует пакет в 200 миллиардов евро, чтобы ограничить расходы на энергию, защищая потребителей от резкого роста цен.

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"За Мир". Митинг в Германии против поставок оружия на Украину В Лейпциге и Цвиккау сотни протестующих собрались на центральных улицах. Жители маршировали с плакатами и транспарантами против роста цен, инфляции и поставок оружия в Киев. Протестующие требовали прекратить любую военную помощь Украине от Германии. "Нам не нужно очередное противостояния между Востоком и Западом" – говорит одна из организаторов акции. 2022-11-22T18:41 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, в мире, видео, протесты, оружие, украина, видео