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"За Мир". Митинг в Германии против поставок оружия на Украину - РИА Новости, 22.11.2022
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"За Мир". Митинг в Германии против поставок оружия на Украину
"За Мир". Митинг в Германии против поставок оружия на Украину - РИА Новости, 22.11.2022
"За Мир". Митинг в Германии против поставок оружия на Украину
В Лейпциге и Цвиккау сотни протестующих собрались на центральных улицах. Жители маршировали с плакатами и транспарантами против роста цен, инфляции и поставок... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:41
2022-11-22T18:41
германия
в мире
видео
протесты
оружие
украина
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В Лейпциге и Цвиккау сотни протестующих собрались на центральных улицах. Жители маршировали с плакатами и транспарантами против роста цен, инфляции и поставок оружия в Киев. Протестующие требовали прекратить любую военную помощь Украине от Германии. "Нам не нужно очередное противостояния между Востоком и Западом" – говорит одна из организаторов акции. Германия переживает энергетический кризис. Правительство планирует пакет в 200 миллиардов евро, чтобы ограничить расходы на энергию, защищая потребителей от резкого роста цен.
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"За Мир". Митинг в Германии против поставок оружия на Украину
В Лейпциге и Цвиккау сотни протестующих собрались на центральных улицах. Жители маршировали с плакатами и транспарантами против роста цен, инфляции и поставок оружия в Киев. Протестующие требовали прекратить любую военную помощь Украине от Германии. "Нам не нужно очередное противостояния между Востоком и Западом" – говорит одна из организаторов акции.
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Германия, В мире, Видео, Протесты, Оружие, Украина
"За Мир". Митинг в Германии против поставок оружия на Украину
В Лейпциге и Цвиккау сотни протестующих собрались на центральных улицах. Жители маршировали с плакатами и транспарантами против роста цен, инфляции и поставок оружия в Киев. Протестующие требовали прекратить любую военную помощь Украине от Германии. "Нам не нужно очередное противостояния между Востоком и Западом" – говорит одна из организаторов акции.
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18:41 22.11.2022
 

"За Мир". Митинг в Германии против поставок оружия на Украину

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В Лейпциге и Цвиккау сотни протестующих собрались на центральных улицах. Жители маршировали с плакатами и транспарантами против роста цен, инфляции и поставок оружия в Киев. Протестующие требовали прекратить любую военную помощь Украине от Германии. "Нам не нужно очередное противостояния между Востоком и Западом" – говорит одна из организаторов акции.
Германия переживает энергетический кризис. Правительство планирует пакет в 200 миллиардов евро, чтобы ограничить расходы на энергию, защищая потребителей от резкого роста цен.
 
ГерманияВ миреВидеоПротестыОружиеУкраина
 
 
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