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Цены на газ в Европе превысили 1280 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 22.11.2022
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Цены на газ в Европе превысили 1280 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе превысили 1280 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 22.11.2022
Цены на газ в Европе превысили 1280 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе после сообщения "Газпрома" о возможном снижении поставок через Украину резко ускорили темпы роста до 4%, выше 1280 долларов,... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:33
2022-11-22T14:47
экономика
цены на нефть
европа
украина
группа газ
газпром
молдавия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе после сообщения "Газпрома" о возможном снижении поставок через Украину резко ускорили темпы роста до 4%, выше 1280 долларов, однако через несколько минут отыграли скачок, свидетельствуют данные биржи ICE.Ближайшие - декабрьские - фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1255,6 доллара за тысячу кубометров (+2%). В первой половине дня темпы роста держались у 2%.Затем "Газпром" сообщил, что подаваемый им объем газа для транзита в Молдавию через Украину, превышает объем, передаваемый на украино-молдавской границе. Компания объявила, что 28 ноября начнет сокращать поставки газа через станцию "Суджа", если дисбаланс передачи газа транзитом в Молдавию сохранится.Биржевые цены отреагировали на это резким ускорением роста - до 1282,2 доллара за тысячу кубометров (+4,2%). Однако через несколько минут цены отыграли скачок. По состоянию на 14.28 мск котировки находятся у 1255 долларов (+2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1230,8 доллара за тысячу кубометров.
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экономика, цены на нефть, европа, украина, группа газ, газпром, молдавия, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Европа, Украина, Группа ГАЗ, Газпром, Молдавия, Санкции в отношении России
14:33 22.11.2022 (обновлено: 14:47 22.11.2022)
 
Цены на газ в Европе превысили 1280 долларов за тысячу кубов

ICE: цены на газ в Европе резко ускорили рост, превысив 1280 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе после сообщения "Газпрома" о возможном снижении поставок через Украину резко ускорили темпы роста до 4%, выше 1280 долларов, однако через несколько минут отыграли скачок, свидетельствуют данные биржи ICE.
Ближайшие - декабрьские - фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1255,6 доллара за тысячу кубометров (+2%). В первой половине дня темпы роста держались у 2%.
Затем "Газпром" сообщил, что подаваемый им объем газа для транзита в Молдавию через Украину, превышает объем, передаваемый на украино-молдавской границе. Компания объявила, что 28 ноября начнет сокращать поставки газа через станцию "Суджа", если дисбаланс передачи газа транзитом в Молдавию сохранится.
Биржевые цены отреагировали на это резким ускорением роста - до 1282,2 доллара за тысячу кубометров (+4,2%). Однако через несколько минут цены отыграли скачок. По состоянию на 14.28 мск котировки находятся у 1255 долларов (+2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1230,8 доллара за тысячу кубометров.
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ЭкономикаЦены на нефтьЕвропаУкраинаГруппа ГАЗГазпромМолдавияСанкции в отношении России
 
 
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