https://ria.ru/20221122/gaz-1833366570.html

Цены на газ в Европе превысили 1280 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе превысили 1280 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 22.11.2022

Цены на газ в Европе превысили 1280 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе после сообщения "Газпрома" о возможном снижении поставок через Украину резко ускорили темпы роста до 4%, выше 1280 долларов,... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:33

2022-11-22T14:33

2022-11-22T14:47

экономика

цены на нефть

европа

украина

группа газ

газпром

молдавия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе после сообщения "Газпрома" о возможном снижении поставок через Украину резко ускорили темпы роста до 4%, выше 1280 долларов, однако через несколько минут отыграли скачок, свидетельствуют данные биржи ICE.Ближайшие - декабрьские - фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1255,6 доллара за тысячу кубометров (+2%). В первой половине дня темпы роста держались у 2%.Затем "Газпром" сообщил, что подаваемый им объем газа для транзита в Молдавию через Украину, превышает объем, передаваемый на украино-молдавской границе. Компания объявила, что 28 ноября начнет сокращать поставки газа через станцию "Суджа", если дисбаланс передачи газа транзитом в Молдавию сохранится.Биржевые цены отреагировали на это резким ускорением роста - до 1282,2 доллара за тысячу кубометров (+4,2%). Однако через несколько минут цены отыграли скачок. По состоянию на 14.28 мск котировки находятся у 1255 долларов (+2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1230,8 доллара за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20221122/gaz-1833357909.html

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экономика, цены на нефть, европа, украина, группа газ, газпром, молдавия, санкции в отношении россии