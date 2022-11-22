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Польша хочет, чтобы ЕС согласовал максимальную цену газа в ноябре - РИА Новости, 22.11.2022
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Польша хочет, чтобы ЕС согласовал максимальную цену газа в ноябре
Польша хочет, чтобы ЕС согласовал максимальную цену газа в ноябре - РИА Новости, 22.11.2022
Польша хочет, чтобы ЕС согласовал максимальную цену газа в ноябре
Польша надеется, что максимальная цена природного газа на уровне Европейского союза будет согласована в ноябре, заявила журналистам министр климата и окружающей РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:15
2022-11-22T14:16
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ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Польша надеется, что максимальная цена природного газа на уровне Европейского союза будет согласована в ноябре, заявила журналистам министр климата и окружающей среды республики Анна Москва."Инициаторами максимальной цены на газ в Евросоюзе стали Польша, Греция, Бельгия и Кипр. Эта коалиция продолжает настаивать на этом решении, нам удалось убедить другие страны в этом. Германия постоянно скептически относится, голландцы и Австрия имеют некоторые колебания, Венгрия нерешительна, а все остальные за. Появилось законодательное решение, близкое к нашему предложению, и оно будет обсуждаться на ближайшем совете, мы не знаем, будет ли оно предметом голосования", - сказала Москва.Она отметила, что рассмотрение документа задерживается. "Это уже третий совет, на котором этот документ должен быть проголосован, потому что он созрел и готов. Германия настроена скептически и откладывает этот документ. Я надеюсь, что Еврокомиссия не поддастся этому давлению и мы сможем принять документ еще в ноябре. У нас есть большинство, нет разногласий по поводу содержания этого документа", - добавила министр."Было бы очень плохо, если бы этот документ был перенесен на декабрь", - заключила Москва.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221121/energetika-1833093422.html
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в мире, анна москва, владимир путин, александр новак, европа, польша, россия, евросоюз
В мире, Анна Москва, Владимир Путин, Александр Новак, Европа, Польша, Россия, Евросоюз
14:15 22.11.2022 (обновлено: 14:16 22.11.2022)
 
Польша хочет, чтобы ЕС согласовал максимальную цену газа в ноябре

Польша надеется, что максимальную цену природного газа на уровне ЕС согласуют в ноябре

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Польша надеется, что максимальная цена природного газа на уровне Европейского союза будет согласована в ноябре, заявила журналистам министр климата и окружающей среды республики Анна Москва.
"Инициаторами максимальной цены на газ в Евросоюзе стали Польша, Греция, Бельгия и Кипр. Эта коалиция продолжает настаивать на этом решении, нам удалось убедить другие страны в этом. Германия постоянно скептически относится, голландцы и Австрия имеют некоторые колебания, Венгрия нерешительна, а все остальные за. Появилось законодательное решение, близкое к нашему предложению, и оно будет обсуждаться на ближайшем совете, мы не знаем, будет ли оно предметом голосования", - сказала Москва.
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Она отметила, что рассмотрение документа задерживается. "Это уже третий совет, на котором этот документ должен быть проголосован, потому что он созрел и готов. Германия настроена скептически и откладывает этот документ. Я надеюсь, что Еврокомиссия не поддастся этому давлению и мы сможем принять документ еще в ноябре. У нас есть большинство, нет разногласий по поводу содержания этого документа", - добавила министр.
"Было бы очень плохо, если бы этот документ был перенесен на декабрь", - заключила Москва.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.
Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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