https://ria.ru/20221122/gaz-1833319793.html

Поставки газа из России в Молдавию сократятся более чем наполовину

Поставки газа из России в Молдавию сократятся более чем наполовину - РИА Новости, 22.11.2022

Поставки газа из России в Молдавию сократятся более чем наполовину

Поставки природного газа от "Газпрома" в Молдавию с декабря сократятся на 56,5% от необходимого стране объема, сообщил во вторник государственный секретарь... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T12:49

2022-11-22T12:49

2022-11-22T12:49

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КИШИНЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Поставки природного газа от "Газпрома" в Молдавию с декабря сократятся на 56,5% от необходимого стране объема, сообщил во вторник государственный секретарь министерства инфраструктуры республики Константин Боросан.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Ранее компания "Молдовагаз" сообщила о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. Из общего количества в 5,7 миллиона кубометров, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье – 2,3 миллиона в сутки."В настоящее время используются транспортные мощности, зарезервированные на ежегодном аукционе. Таким образом, с 1 декабря 2022 года поставки природного газа от ГП "Газпром" в Молдавию будут сокращены на 56,5%, исходя из объема природного газа, согласованного "Молдовагазом" и "Газпромом", - написал Боросан в социальной сети.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.

https://ria.ru/20221121/elektroenergiya-1833179109.html

https://ria.ru/20221121/moldaviya-1833229553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, молдавия, газпром, молдовагаз, в мире, природный газ