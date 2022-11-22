https://ria.ru/20221122/gaz-1833319793.html
Поставки газа из России в Молдавию сократятся более чем наполовину
Поставки газа из России в Молдавию сократятся более чем наполовину - РИА Новости, 22.11.2022
Поставки газа из России в Молдавию сократятся более чем наполовину
Поставки природного газа от "Газпрома" в Молдавию с декабря сократятся на 56,5% от необходимого стране объема, сообщил во вторник государственный секретарь... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:49
2022-11-22T12:49
2022-11-22T12:49
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КИШИНЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Поставки природного газа от "Газпрома" в Молдавию с декабря сократятся на 56,5% от необходимого стране объема, сообщил во вторник государственный секретарь министерства инфраструктуры республики Константин Боросан.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Ранее компания "Молдовагаз" сообщила о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. Из общего количества в 5,7 миллиона кубометров, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье – 2,3 миллиона в сутки."В настоящее время используются транспортные мощности, зарезервированные на ежегодном аукционе. Таким образом, с 1 декабря 2022 года поставки природного газа от ГП "Газпром" в Молдавию будут сокращены на 56,5%, исходя из объема природного газа, согласованного "Молдовагазом" и "Газпромом", - написал Боросан в социальной сети.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
https://ria.ru/20221121/elektroenergiya-1833179109.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, молдавия, газпром, молдовагаз, в мире, природный газ
Экономика, Россия, Молдавия, Газпром, Молдовагаз, В мире, Природный газ
Поставки газа из России в Молдавию сократятся более чем наполовину
Мининфраструктуры Молдавии: поставки газа из России с декабря сократятся на 56,5 процента
КИШИНЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Поставки природного газа от "Газпрома" в Молдавию с декабря сократятся на 56,5% от необходимого стране объема, сообщил во вторник государственный секретарь министерства инфраструктуры республики Константин Боросан.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Ранее компания "Молдовагаз
" сообщила о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. Из общего количества в 5,7 миллиона кубометров, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье – 2,3 миллиона в сутки.
"В настоящее время используются транспортные мощности, зарезервированные на ежегодном аукционе. Таким образом, с 1 декабря 2022 года поставки природного газа от ГП "Газпром" в Молдавию будут сокращены на 56,5%, исходя из объема природного газа, согласованного "Молдовагазом" и "Газпромом", - написал Боросан в социальной сети.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.