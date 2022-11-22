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В Чебоксарах ребенок насмерть отравился угарным газом - РИА Новости, 22.11.2022
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В Чебоксарах ребенок насмерть отравился угарным газом
В Чебоксарах ребенок насмерть отравился угарным газом - РИА Новости, 22.11.2022
В Чебоксарах ребенок насмерть отравился угарным газом
Двое детей отравились угарным газом в Чебоксарах, один из них скончался, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:13
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происшествия
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя — РИА Новости. Двое детей отравились угарным газом в Чебоксарах, один из них скончался, сообщает пресс-служба городской администрации."Сегодня ночью, 22 ноября, в квартире дома №9 по улице Тимофея Кривова произошло ЧП – отравились угарным газом дети 8 и 14 лет. Мальчика спасти не удалось, его сестра госпитализирована с отравлением средней степени тяжести", - говорится в сообщении. По предварительным оценкам горгаза, к беде привело отсутствие тяги во время пользования газовой колонкой.Проверку начала прокуратура Московского района Чебоксар. "Предварительно установлено, что пострадавшие отравились угарным газом, скопившимся в квартире, вследствие ненадлежащей работы газовой колонки, установленной в помещении для организации горячего водоснабжения. В момент происшествия в квартире также находилась мать детей", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии. В ходе проверки будет дана оценка деятельности управляющей жилым домом организации и газовой службы.По данным единой дежурно-диспетчерской службы, это третье "газовое ЧП" в городе с начала 2022 года.
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происшествия, чебоксары, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Чебоксары, Чувашская Республика (Чувашия)
11:13 22.11.2022 (обновлено: 11:30 22.11.2022)
 
В Чебоксарах ребенок насмерть отравился угарным газом

В Чебоксарах двое детей отравились угарным газом, один из них умер

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя — РИА Новости. Двое детей отравились угарным газом в Чебоксарах, один из них скончался, сообщает пресс-служба городской администрации.
"Сегодня ночью, 22 ноября, в квартире дома №9 по улице Тимофея Кривова произошло ЧП – отравились угарным газом дети 8 и 14 лет. Мальчика спасти не удалось, его сестра госпитализирована с отравлением средней степени тяжести", - говорится в сообщении. По предварительным оценкам горгаза, к беде привело отсутствие тяги во время пользования газовой колонкой.
Проверку начала прокуратура Московского района Чебоксар. "Предварительно установлено, что пострадавшие отравились угарным газом, скопившимся в квартире, вследствие ненадлежащей работы газовой колонки, установленной в помещении для организации горячего водоснабжения. В момент происшествия в квартире также находилась мать детей", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии. В ходе проверки будет дана оценка деятельности управляющей жилым домом организации и газовой службы.
По данным единой дежурно-диспетчерской службы, это третье "газовое ЧП" в городе с начала 2022 года.
Стенд ФМБА России - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 13:54
ФМБА разработало антидот против угарного газа
 
ПроисшествияЧебоксарыЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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