https://ria.ru/20221122/gaz-1833285518.html
В Чебоксарах ребенок насмерть отравился угарным газом
В Чебоксарах ребенок насмерть отравился угарным газом - РИА Новости, 22.11.2022
В Чебоксарах ребенок насмерть отравился угарным газом
Двое детей отравились угарным газом в Чебоксарах, один из них скончался, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:13
2022-11-22T11:13
2022-11-22T11:30
происшествия
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя — РИА Новости. Двое детей отравились угарным газом в Чебоксарах, один из них скончался, сообщает пресс-служба городской администрации."Сегодня ночью, 22 ноября, в квартире дома №9 по улице Тимофея Кривова произошло ЧП – отравились угарным газом дети 8 и 14 лет. Мальчика спасти не удалось, его сестра госпитализирована с отравлением средней степени тяжести", - говорится в сообщении. По предварительным оценкам горгаза, к беде привело отсутствие тяги во время пользования газовой колонкой.Проверку начала прокуратура Московского района Чебоксар. "Предварительно установлено, что пострадавшие отравились угарным газом, скопившимся в квартире, вследствие ненадлежащей работы газовой колонки, установленной в помещении для организации горячего водоснабжения. В момент происшествия в квартире также находилась мать детей", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии. В ходе проверки будет дана оценка деятельности управляющей жилым домом организации и газовой службы.По данным единой дежурно-диспетчерской службы, это третье "газовое ЧП" в городе с начала 2022 года.
https://ria.ru/20220815/antidot-1809698582.html
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чувашская республика (чувашия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чебоксары, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Чебоксары, Чувашская Республика (Чувашия)
11:13 22.11.2022 (обновлено: 11:30 22.11.2022)
В Чебоксарах ребенок насмерть отравился угарным газом
В Чебоксарах двое детей отравились угарным газом, один из них умер
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя — РИА Новости.
Двое детей отравились угарным газом в Чебоксарах, один из них скончался, сообщает пресс-служба
городской администрации.
"Сегодня ночью, 22 ноября, в квартире дома №9 по улице Тимофея Кривова произошло ЧП – отравились угарным газом дети 8 и 14 лет. Мальчика спасти не удалось, его сестра госпитализирована с отравлением средней степени тяжести", - говорится в сообщении. По предварительным оценкам горгаза, к беде привело отсутствие тяги во время пользования газовой колонкой.
Проверку начала прокуратура Московского района Чебоксар. "Предварительно установлено, что пострадавшие отравились угарным газом, скопившимся в квартире, вследствие ненадлежащей работы газовой колонки, установленной в помещении для организации горячего водоснабжения. В момент происшествия в квартире также находилась мать детей", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии. В ходе проверки будет дана оценка деятельности управляющей жилым домом организации и газовой службы.
По данным единой дежурно-диспетчерской службы, это третье "газовое ЧП" в городе с начала 2022 года.