https://ria.ru/20221122/gaz-1833276815.html

В Подмосковье три человека пострадали при взрыве газового баллона

В Подмосковье три человека пострадали при взрыве газового баллона - РИА Новости, 22.11.2022

В Подмосковье три человека пострадали при взрыве газового баллона

Три человека, в том числе ребенок, пострадали при хлопке газового баллона в самострое в Клину, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:52

2022-11-22T10:52

2022-11-22T10:58

происшествия

клин

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали при хлопке газового баллона в самострое в Клину, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России."Двадцать второго ноября в правоохранительные органы города Клин поступила информация о травмировании ребёнка и его родителей в результате хлопка баллона бытового газа в бытовом помещении самостроя. На место происшествия выехали следователи... организована проверка, проводится осмотр", - говорится в сообщении.Все члены семьи ожогами разной степени находятся в больнице.

https://ria.ru/20221122/irak-1833232892.html

клин

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, клин, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)