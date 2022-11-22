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В Подмосковье три человека пострадали при взрыве газового баллона - РИА Новости, 22.11.2022
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В Подмосковье три человека пострадали при взрыве газового баллона
В Подмосковье три человека пострадали при взрыве газового баллона - РИА Новости, 22.11.2022
В Подмосковье три человека пострадали при взрыве газового баллона
Три человека, в том числе ребенок, пострадали при хлопке газового баллона в самострое в Клину, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:52
2022-11-22T10:58
происшествия
клин
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали при хлопке газового баллона в самострое в Клину, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России."Двадцать второго ноября в правоохранительные органы города Клин поступила информация о травмировании ребёнка и его родителей в результате хлопка баллона бытового газа в бытовом помещении самостроя. На место происшествия выехали следователи... организована проверка, проводится осмотр", - говорится в сообщении.Все члены семьи ожогами разной степени находятся в больнице.
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клин
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происшествия, клин, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Клин, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
10:52 22.11.2022 (обновлено: 10:58 22.11.2022)
 
В Подмосковье три человека пострадали при взрыве газового баллона

В подмосковном Клину три человека пострадали при взрыве газового баллона в самострое

© Фото : Прокуратура Московской областиДом, где произошел взрыв газового баллона
Дом, где произошел взрыв газового баллона - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : Прокуратура Московской области
Дом, где произошел взрыв газового баллона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали при хлопке газового баллона в самострое в Клину, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
"Двадцать второго ноября в правоохранительные органы города Клин поступила информация о травмировании ребёнка и его родителей в результате хлопка баллона бытового газа в бытовом помещении самостроя. На место происшествия выехали следователи... организована проверка, проводится осмотр", - говорится в сообщении.
Все члены семьи ожогами разной степени находятся в больнице.
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В Ираке в результате взрыва газа погибли четыре человека, сообщил источник
 
ПроисшествияКлинМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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