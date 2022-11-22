https://ria.ru/20221122/futbol-1833437315.html

Орбан ответил на критику Киевом его шарфа со старыми границами Венгрии

Орбан ответил на критику Киевом его шарфа со старыми границами Венгрии - РИА Новости, 22.11.2022

Орбан ответил на критику Киевом его шарфа со старыми границами Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на недовольство Киева его появлением в шарфе с изображением карты страны в ее старых границах. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T17:30

2022-11-22T17:30

2022-11-22T18:13

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БУДАПЕШТ, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на недовольство Киева его появлением в шарфе с изображением карты страны в ее старых границах.Орбан 20 ноября появился на футбольном матче национальной сборной страны против Греции в шарфе с изображением "Великой Венгрии" в границах до 1920 года. Тогда стране принадлежали территории, ныне входящие в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел бывшей советской республики Олег Николенко заявил, что посла Венгрии вызовут в ведомство. Он назвал выбранную Орбаном атрибутику "пропагандой идей ревизионизма".Изображение Венгрии в границах до Трианонского договора 1920 года, по которому государство потеряло 72 процента своей территории, а три миллиона этнических венгров оказались за границей, часто используется в сувенирной продукции и во время официальных мероприятий в стране.На Украине венгры компактно живут в Закарпатье. Регион входил в состав Венгрии, когда она сама была частью Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны Закарпатье отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории заняла Венгрия, однако после разгрома гитлеровской Германии Москва и Будапешт подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.В июле депутат Рады Максим Бужанский предупредил, что Будапешт может ввести войска в Закарпатье для защиты венгерского населения региона. Перед этим глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил наличие военного сценария для защиты 150 тысяч соотечественников в приграничной области.В марте вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что позиция соседней страны по ситуации вокруг бывшей советской республики близка к пророссийской, и предположила, что Будапешт хочет заполучить Закарпатье.Напряженность в отношениях Будапешта и Киева возникла на фоне дискуссий об украинском законе "Об образовании", существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств, в том числе венгерском. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года.

https://ria.ru/20220621/zakarpate-1796908334.html

https://ria.ru/20221014/protest-1824184793.html

https://ria.ru/20220917/ukraina-1817566501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, виктор орбан, венгрия, украина