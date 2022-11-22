https://ria.ru/20221122/futbol-1833437315.html
Орбан ответил на критику Киевом его шарфа со старыми границами Венгрии
Орбан ответил на критику Киевом его шарфа со старыми границами Венгрии - РИА Новости, 22.11.2022
Орбан ответил на критику Киевом его шарфа со старыми границами Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на недовольство Киева его появлением в шарфе с изображением карты страны в ее старых границах. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:30
2022-11-22T17:30
2022-11-22T18:13
в мире
виктор орбан
венгрия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833367347_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_4017c3a78b692b96d62d9685345f2b97.jpg
БУДАПЕШТ, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на недовольство Киева его появлением в шарфе с изображением карты страны в ее старых границах.Орбан 20 ноября появился на футбольном матче национальной сборной страны против Греции в шарфе с изображением "Великой Венгрии" в границах до 1920 года. Тогда стране принадлежали территории, ныне входящие в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел бывшей советской республики Олег Николенко заявил, что посла Венгрии вызовут в ведомство. Он назвал выбранную Орбаном атрибутику "пропагандой идей ревизионизма".Изображение Венгрии в границах до Трианонского договора 1920 года, по которому государство потеряло 72 процента своей территории, а три миллиона этнических венгров оказались за границей, часто используется в сувенирной продукции и во время официальных мероприятий в стране.На Украине венгры компактно живут в Закарпатье. Регион входил в состав Венгрии, когда она сама была частью Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны Закарпатье отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории заняла Венгрия, однако после разгрома гитлеровской Германии Москва и Будапешт подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.В июле депутат Рады Максим Бужанский предупредил, что Будапешт может ввести войска в Закарпатье для защиты венгерского населения региона. Перед этим глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил наличие военного сценария для защиты 150 тысяч соотечественников в приграничной области.В марте вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что позиция соседней страны по ситуации вокруг бывшей советской республики близка к пророссийской, и предположила, что Будапешт хочет заполучить Закарпатье.Напряженность в отношениях Будапешта и Киева возникла на фоне дискуссий об украинском законе "Об образовании", существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств, в том числе венгерском. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года.
https://ria.ru/20220621/zakarpate-1796908334.html
https://ria.ru/20221014/protest-1824184793.html
https://ria.ru/20220917/ukraina-1817566501.html
венгрия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833367347_103:0:1003:675_1920x0_80_0_0_4a16a288c569e128f92c2c97a30d07a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктор орбан, венгрия, украина
В мире, Виктор Орбан, Венгрия, Украина
17:30 22.11.2022 (обновлено: 18:13 22.11.2022)
Орбан ответил на критику Киевом его шарфа со старыми границами Венгрии
Орбан призвал не смешивать футбол с политикой из-за фото с шарфом с "Великой Венгрией"
БУДАПЕШТ, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на недовольство Киева его появлением в шарфе с изображением карты страны в ее старых границах.
"Футбол — это не политика. Не будем видеть в нем того, чего нет. Сборная Венгрии — команда каждого венгра, где бы он ни жил!" — написал он в соцсетях.
Орбан 20 ноября появился на футбольном матче национальной сборной страны против Греции в шарфе с изображением "Великой Венгрии" в границах до 1920 года. Тогда стране принадлежали территории, ныне входящие в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел бывшей советской республики Олег Николенко
заявил, что посла Венгрии вызовут в ведомство. Он назвал выбранную Орбаном атрибутику "пропагандой идей ревизионизма".
Изображение Венгрии в границах до Трианонского договора 1920 года, по которому государство потеряло 72 процента своей территории, а три миллиона этнических венгров оказались за границей, часто используется в сувенирной продукции и во время официальных мероприятий в стране.
На Украине венгры компактно живут в Закарпатье. Регион входил в состав Венгрии, когда она сама была частью Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны Закарпатье отошло к Чехословакии
. С 1939 года часть этой территории заняла Венгрия
, однако после разгрома гитлеровской Германии
Москва и Будапешт подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.
В июле депутат Рады Максим Бужанский
предупредил, что Будапешт
может ввести войска в Закарпатье для защиты венгерского населения региона. Перед этим глава МИД Венгрии Петер Сийярто
подтвердил наличие военного сценария для защиты 150 тысяч соотечественников в приграничной области.
В марте вице-премьер Украины Ирина Верещук
заявила, что позиция соседней страны по ситуации вокруг бывшей советской республики близка к пророссийской, и предположила, что Будапешт хочет заполучить Закарпатье.
Напряженность в отношениях Будапешта и Киева возникла на фоне дискуссий об украинском законе "Об образовании", существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств, в том числе венгерском. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года.