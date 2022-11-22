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Орбан ответил на критику Киевом его шарфа со старыми границами Венгрии - РИА Новости, 22.11.2022
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Орбан ответил на критику Киевом его шарфа со старыми границами Венгрии
Орбан ответил на критику Киевом его шарфа со старыми границами Венгрии - РИА Новости, 22.11.2022
Орбан ответил на критику Киевом его шарфа со старыми границами Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на недовольство Киева его появлением в шарфе с изображением карты страны в ее старых границах. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:30
2022-11-22T18:13
в мире
виктор орбан
венгрия
украина
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БУДАПЕШТ, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на недовольство Киева его появлением в шарфе с изображением карты страны в ее старых границах.Орбан 20 ноября появился на футбольном матче национальной сборной страны против Греции в шарфе с изображением "Великой Венгрии" в границах до 1920 года. Тогда стране принадлежали территории, ныне входящие в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел бывшей советской республики Олег Николенко заявил, что посла Венгрии вызовут в ведомство. Он назвал выбранную Орбаном атрибутику "пропагандой идей ревизионизма".Изображение Венгрии в границах до Трианонского договора 1920 года, по которому государство потеряло 72 процента своей территории, а три миллиона этнических венгров оказались за границей, часто используется в сувенирной продукции и во время официальных мероприятий в стране.На Украине венгры компактно живут в Закарпатье. Регион входил в состав Венгрии, когда она сама была частью Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны Закарпатье отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории заняла Венгрия, однако после разгрома гитлеровской Германии Москва и Будапешт подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.В июле депутат Рады Максим Бужанский предупредил, что Будапешт может ввести войска в Закарпатье для защиты венгерского населения региона. Перед этим глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил наличие военного сценария для защиты 150 тысяч соотечественников в приграничной области.В марте вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что позиция соседней страны по ситуации вокруг бывшей советской республики близка к пророссийской, и предположила, что Будапешт хочет заполучить Закарпатье.Напряженность в отношениях Будапешта и Киева возникла на фоне дискуссий об украинском законе "Об образовании", существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств, в том числе венгерском. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года.
https://ria.ru/20220621/zakarpate-1796908334.html
https://ria.ru/20221014/protest-1824184793.html
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в мире, виктор орбан, венгрия, украина
В мире, Виктор Орбан, Венгрия, Украина
17:30 22.11.2022 (обновлено: 18:13 22.11.2022)
 
Орбан ответил на критику Киевом его шарфа со старыми границами Венгрии

Орбан призвал не смешивать футбол с политикой из-за фото с шарфом с "Великой Венгрией"

© Кадр видео, опубликованного Виктором ОрбаномПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и игрок сборной Венгрии по футболу Балаж Джуджак
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и игрок сборной Венгрии по футболу Балаж Джуджак
© Кадр видео, опубликованного Виктором Орбаном
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и игрок сборной Венгрии по футболу Балаж Джуджак. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на недовольство Киева его появлением в шарфе с изображением карты страны в ее старых границах.
"Футбол — это не политика. Не будем видеть в нем того, чего нет. Сборная Венгрии — команда каждого венгра, где бы он ни жил!" — написал он в соцсетях.
Орбан 20 ноября появился на футбольном матче национальной сборной страны против Греции в шарфе с изображением "Великой Венгрии" в границах до 1920 года. Тогда стране принадлежали территории, ныне входящие в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел бывшей советской республики Олег Николенко заявил, что посла Венгрии вызовут в ведомство. Он назвал выбранную Орбаном атрибутику "пропагандой идей ревизионизма".
Вид на закарпатское село - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 03:05
Венгры надеялись, что Будапешт захватит Закарпатье, пишет NYT
Изображение Венгрии в границах до Трианонского договора 1920 года, по которому государство потеряло 72 процента своей территории, а три миллиона этнических венгров оказались за границей, часто используется в сувенирной продукции и во время официальных мероприятий в стране.
На Украине венгры компактно живут в Закарпатье. Регион входил в состав Венгрии, когда она сама была частью Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны Закарпатье отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории заняла Венгрия, однако после разгрома гитлеровской Германии Москва и Будапешт подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 19:29
Будапешт выразит Киеву протест из-за сноса венгерского символа в Мукачево
В июле депутат Рады Максим Бужанский предупредил, что Будапешт может ввести войска в Закарпатье для защиты венгерского населения региона. Перед этим глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил наличие военного сценария для защиты 150 тысяч соотечественников в приграничной области.
В марте вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что позиция соседней страны по ситуации вокруг бывшей советской республики близка к пророссийской, и предположила, что Будапешт хочет заполучить Закарпатье.
Напряженность в отношениях Будапешта и Киева возникла на фоне дискуссий об украинском законе "Об образовании", существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств, в том числе венгерском. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 18:04
Экс-глава МИД Румынии заявил о неестественных границах Украины
 
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